VDL versterkt positie in de food met overname Italiaanse branchgenoot Olocco

VDL Groep heeft het Italiaanse bedrijf Olocco overgenomen. Olocco is een producent van zogeheten roterende sluizen en industriële wisselkleppen. Met het bedrijf uit Fossano (ongeveer 75 kilometer ten zuiden van Turijn) in de gelederen verwacht VDL zijn productie- en verkoopactiviteiten in het domein Foodtech, één van de ‘vijf werelden van VDL’, verder te versterken.

VDL Industrial Products uit Eindhoven, één van VDL’s werkmaatschappijen, is sinds begin jaren ’90 de exclusieve vertegenwoordiger in de Benelux van de producten van branchegenoot Olocco. Olocco verkoopt sindsdien de producten van VDL Industrial Products in thuisland Italië. Net als Olocco produceert VDL Industrial Products componenten voor industriële installaties voor de handling en opslag van droge stoffen (poeders en granulaten), zoals roterende sluizen. Deze sluizen doseren stoffen vanuit een opslagsysteem, bijvoorbeeld een silo, naar een (transport)systeem of in een machine. Wisselkleppen zijn bijvoorbeeld verwerkt in een blaastransport- of zuigtransportsysteem waardoor stoffen gecontroleerd worden geleid naar verschillende machines of delen van industriële systemen.

Marktleider

Olocco is met deze producten marktleider in Italië en heeft een sterke marktpositie in onder meer Europa, Azië, Zuid-Amerika en Midden-Oosten. VDL Industrial Products heeft op zijn beurt een sterke positie in Europa, VS en Canada. Olocco is in 1950 opgericht door Mario Olocco. In 2010 hebben zijn zoon Umberto en dochter Andreana aandelen van hun vader overgenomen.

Umberto is sinds dat moment directeur van het bedrijf dat tegenwoordig 25 medewerkers telt en in 2021 een omzet van ongeveer 8 miljoen euro heeft geboekt. Umberto Olocco blijft directeur van het bedrijf dat zal worden omgedoopt tot VDL Olocco en de 107e werkmaatschappij is geworden van VDL Groep. Ook Andreana Olocco blijft actief in het bedrijf.

Synergievoordelen

VDL Groep heeft een meerderheidsbelang genomen in Olocco. President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “Eén van onze ambities is onze positie in de voedselverwerkende industrie (Foodtech) verder te versterken. Met Olocco voegen we specialistische kennis en kunde en een hoogwaardig machinepark toe aan onze activiteiten in deze sector. De synergievoordelen tussen VDL Industrial Products en Olocco zullen leiden tot een breder en completer pakket aan producten voor onze klanten wereldwijd.”

Diversiteit

Directeur Umberto Olocco van Olocco: “Al 30 jaar onderhouden wij een vruchtbare en prettige samenwerking met VDL Groep. Het is plezierig dat VDL de ethiek en de dynamiek van een familiebedrijf als geen ander begrijpt, evenals de behoeften van de volgende generatie van een familiebedrijf. De diversiteit aan sectoren waarin de verschillende VDL-bedrijven actief zijn, gaat tevens veel mogelijkheden bieden voor onze activiteiten. Wij kijken ernaar uit om de samenwerking verder vorm te geven.”