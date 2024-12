In theorie is de waarde van early supplier involvement evident. Maar hoe breng je het rendabel in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat de vroege betrokkenheid verder reikt dan alleen vroegtijdig leveren? Commitment van beide kanten is in elk geval een voorwaarde, zo blijkt uit de samenwerking tussen radartechnologiebedrijf Intersoft Electronics en leverancier VDL TBP Electronics. ‘Dit vraagt om maatwerk.’

– ‘Wat vanuit hier in Vlaanderen de markt op gaat is inmiddels onmisbaar voor een veilig luchtruim’

– We willen dat onze ingenieurs continu bezig zijn met research en development’

– ‘Elke pcba heeft nu een document met daarin exact alle data’

– ‘Sturen wij straks een order, dan levert VDL ons in korte tijd een geteste module’

Zo komt first time right vol op de radar

Vergeleken met de radarfabrikanten waaraan wordt geleverd is Intersoft Electronics niet eens zo groot. Maar vergis je niet, stelt Tom De Wit, director development & operations: ‘Wat vanuit hier in Vlaanderen de markt op gaat is inmiddels onmisbaar voor een veilig luchtruim.’ Het Vlaamse elektronicabedrijf startte ruim veertig jaar geleden met meettoestellen. Een upgrade van radars voor de Belgische luchtmacht zorgde voor meer nadruk op hard- en softwareontwikkeling, projectmanagement en installatie op locatie. De Wit was er nauw bij betrokken. ‘Ineens stonden wij op de militaire site, klaar om de radar aan te sturen. Spannend, maar het ging goed.’

Een leerrijke ervaring, als opstap naar alle componenten en software die het bedrijf vandaag de dag levert aan de markt voor radartechnologie. ‘Het vraagt om specifieke kennis en research’, vertelt De Wit. ‘En daarvoor hebben we alles in huis.’

Disruptieve technologie

Naast de hoofdlocatie in het Vlaamse Olen, vlakbij Geel, heeft Intersoft Electronics voor ontwikkeling en productie ook een vestiging in Oostkamp, even ten zuiden van Brugge. Prototyping en assemblage vinden plaats op de locatie in Geel, en met servicekantoren wereldwijd staat er inmiddels een organisatie die rap groeit (zie kader ‘Flexibel ontwikkelen’). Projecten spitsen zich onder andere toe op upgrades van radarsystemen, waarvoor het bedrijf het eigen proces ver heeft gemodulariseerd. Ook loopt Intersoft Electronics, volgens ceo en mede-eigenaar Luc Switten, voorop met disruptieve technologie. Daarbij gaat het meer specifiek om het NORA-systeem, voorzien van een antenne die elektronisch roteert. Vergeleken met mechanisch draaiende antennes maakt dat het detectieveld groter. En, volgens de ceo, minstens zo belangrijk: de total cost of ownership is lager, onder andere omdat er minder onderhoud nodig is.

Het luchtruim gesimuleerd

Ook wijst Switten op de Radar Environment Simulator (RES), die de omgeving van een secundaire radar nabootst. Het systeem genereert RF-signalen die een volledig luchtruim met duizenden vliegtuigen simuleren, inclusief verstoringen en antennepatronen. Zo zorgt de simulator voor een evaluatie en validatie van de functionaliteit en prestaties van radars. Dat moet bijdragen aan snellere factory & site acceptance tests. ‘De RES valt binnen ons portfolio voor analyse en ondersteuning van radartechnologieën, dat wereldwijd als de standaard geldt. We hebben de RES ontwikkeld in nauwe samenwerking met radarfabrikanten en luchtverkeersorganisaties. Het is ons meest complexe product.’

Noodzaak om in te spelen

Met zoveel technologie aan boord lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor accuraat detectiewerk. De praktijk is echter weerbarstiger. Denk, aldus Switten, allereerst aan het luchtruim. Dat wordt steeds voller, vooral sinds de opkomst van drones. Bovendien is al vaker gebleken dat diezelfde drones behoorlijk wat schade kunnen aanrichten indien hun aanwezigheid in het luchtruim niet goed in kaart is gebracht. ‘Met de versnelling van technologische ontwikkelingen vraagt dat om nog geavanceerder meten, kwalificeren en detecteren. Het is aan ons om in te spelen op die uitdagingen. En die zijn groot als je bedenkt dat de ontwikkeling van nieuwe radartechnologie vaak meerdere jaren omvat. Dus moeten we ons steeds meer focussen op onze core business. Voor ondersteuning op het vlak van EMS (electronics manufacturing services, red.) zijn we op zoek gegaan naar een partner met een bewezen track-record.’

Samenwerken voor RF-technologie

Inmiddels is die partner gevonden. Sinds een jaar werkt Intersoft Electronics samen met VDL TBP Electronics. Het elektronicabedrijf – gevestigd in het Zuid-Hollandse Dirksland – ondersteunt met design, assemblage, testing en boxbuilding en is gecontracteerd voor de gehele RF-technologie van, in eerste instantie, de RES. Daarbij ligt de focus op analyses, de assemblage en productie van pcba’s (printplaten) en de bijbehorende supplychain. ‘Maar het doel is dat wij straks de totale module samenstellen’, vertelt Joost van Haperen, directeur bij VDL TBP Electronics. ‘Die samenbouw is zeer complex. Hiervoor moeten de pcba’s en modules heel secuur worden getest.’ Een samenwerking als deze onderstreept, aldus Van Haperen, de mission critical systems waar VDL met Design for eXcellence (DfX) aan wil bijdragen. ‘We investeren in kwaliteit, voor een product dat zo testbaar en maakbaar mogelijk is. Wat wij straks leveren moet uiteraard volledig correct zijn.’

Kritisch en alsmaar kleiner

Beide bedrijven gaan met hun partnerschap voor schaalbare productie. Ronny Webers, teamleider hardware bij Intersoft Electronics, ziet de ideale situatie al voor zich: ‘Sturen wij straks een order, dan levert VDL TBP Electronics ons in korte tijd een geteste module. Waarna wij die alleen nog hoeven te kalibreren, om ‘m daarna te verschepen.’ Zover is het echter nog niet, zegt Webers, die net als De Wit veelvuldig contact heeft met de EMS-partner. ‘We zijn in de fase van prototyping, een traject van meerdere jaren. Neem alleen al de trend van miniaturisatie: componenten worden alsmaar kleiner. Bovendien is er in onze branche bijna geen component die níet kritisch is.’ Dat besef is er ook bij VDL TBP Electronics. Webers: ‘Ze zijn er scherp op traceability en controle. Ook leggen ze ons heel duidelijk uit wat opgelost moet worden, willen we het rendement behalen. Ik denk dat hun early supplier involvement zich mede daardoor onderscheidt.’

‘Wat wij straks leveren moet uiteraard volledig correct zijn’

De samenwerking vroeg van Intersoft Electronics om een gestandaardiseerde data. Dat resulteert onder andere in een pcba-paspoort, vertelt Webers: ‘Elke pcba heeft nu een document met daarin exact alle data.’ Ook refereert hij aan het eigen componentenmagazijn. ‘Daar hebben we geen omkijken meer naar, nu VDL TBP Electronics ons het componentenbeheer uit handen heeft genomen.’

Op twee wegen tegelijk

DfX omvat als principe voor early supplier involvement een pakket aan richtlijnen, waaronder verschillende die ontwikkeld door onderzoekscentrum imec in Leuven. De methodiek is dus onafhankelijk van een EMS-leverancier, stelt Justin Mouthaan, relatiebeheerder bij VDL TBP Electronics. ‘Zie Design for eXcellence als een wetenschappelijke onderbouwing, waar wij vervolgens onze software op hebben ontwikkeld en uitgebreid via kennis en ervaring.’

‘Zie Design for eXcellence als een wetenschappelijke onderbouwing’

Met een datagedreven analyse van het ontwerp komen Mouthaan en zijn collega’s tot aanbevelingen voor implementatie, als onderdeel van een parallel pad. ‘We hebben om de week contact met elkaar. En daarvoor bewandelen we twee wegen tegelijk. Aan de ene kant loopt het traject volgens DfX, zodat Intersoft daar het eigen design op kan aanpassen. Aan de andere kant kopen we alvast de materialen in voor het prototype, zodat we dat na vrijgave van het design gelijk kunnen produceren. Dat kan ook, want vaak is de Bill of Materials al voor zo’n 95 procent bekend. In overleg met de opdrachtgever zetten wij dan alvast een materiaalpakket klaar, zodat we daar de componenten op kunnen inkopen. Zijn de designs doorgevoerd, dan hoeven wij alleen nog het bareboard (de pcb, red.) te bestellen. En liggen alle componenten al klaar om snel een prototype te realiseren.’ VDL TBP Electronics kan dus flexibel meebewegen met Intersoft Electronics, vertelt Mouthaan, en zo een korte levertijd bieden na de datarelease. ‘Dat terwijl de producten dus nog niet uit de designfase zijn.’

Investering vraagt om besef

Het klinkt haast vanzelfsprekend, beseft Van Haperen, als hij vertelt dat het succes van dit traject valt of staat met het oprechte geloof dat early supplier involvement waarde toevoegt voor de lange termijn. ‘Dat besef aan beide kanten is een voorwaarde.’ Intersoft-ceo Switten hoort die woorden instemmend aan: ‘We moesten in eerste instantie overeenkomen dat we beiden zouden investeren. Dat in de wetenschap dat het resultaat van dit partnerschap voor beide partijen pas over een tijd zichtbaar is. Maar de bereidheid was er al snel. Hiermee komen wij verder en ik verwacht dat VDL TBP electronics door onze specifieke vragen ook groeit. Dit is gewoon een goede oplossing. We willen dat onze ingenieurs continu bezig zijn met research en development, en niet belast worden met het maken van productiedossiers. Die focus helpt.’

Domein- en industrialisatiekennis

Als het goed is komt de specifieke domeinkennis van radartechnologie hier straks optimaal samen met VDL’s ervaring voor industrialisatie, merkt Webers op. ‘We gaan samen voor first time right. En komen zo tot zeer betrouwbare, reproduceerbare toestellen, keer op keer.’

Flexibel ontwikkelen

Een upgrade van zo’n vijftig radarsystemen van de FAA, het federale agentschap van de Verenigde Staten voor burgerluchtvaart. Projecten voor de NAVO, voor long-range-detectie waarmee je vanuit België tot ver in Frankrijk en Engeland kunt kijken. De projecten bij Intersoft Electronics zijn klantspecifiek, wil director development & operations Tom De Wit maar zeggen.

Het bedrijf groeit hard, de huidige groep van in totaal 400 collega’s breidt zich uit. En ja, dat is met de schaarste aan personeel uitdagend. Daarom benadrukt De Wit de specifieke technologie waar hier aan wordt gewerkt. ‘Wat wij nu ontwikkelen, komt op z’n vroegst over drie jaar op de markt. We hebben een eigen academy voor onboarding, want wat je hier nodig hebt leer je niet op school. Bovendien zijn we geen logge organisatie. Engineers kunnen hier flexibel ontwikkelen, zonder te veel administratieve processen. Zeker, processen zijn uiteraard nodig. Maar de focus ligt op waarde toevoegen, in relatief korte tijd.’