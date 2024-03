Drie jaar geleden werd tbp electronics overgenomen door VDL Groep, die hiermee zijn positie in de markt van high-end elektronica fors verstevigde. De vraag naar printed circuit board assemblies (pcba’s) steeg echter harder dan verwacht en al snel liep VDL TBP Electronics tegen de grenzen van zijn productiecapaciteit aan. Een dreigend probleem werd voorkomen door eind vorig jaar Rena Electronica in Zundert in te lijven. Directeur Joost van Haperen legt uit hoe de integratie van beide bedrijven verloopt en wat er moet gebeuren om de productiefaciliteiten van Rena optimaal te kunnen benutten voor de assemblage van high-end elektronica.

Ideaal huwelijk van VDL TBP en Rena

Het Eindhovense familiebedrijf VDL Groep is van oudsher een metaalgerichte onderneming, maar inmiddels een multinational waarin spreiding van risico’s door diversificatie van activiteiten de boventoon voert. Omdat elektronica, al dan niet in combinatie met software, in steeds meer producten en systemen een cruciale rol vervult, wilde VDL ook deze competentie prominent naar zich toetrekken. Enerzijds om voor de eigen producties niet te veel afhankelijk te zijn van toeleveranciers. Anderzijds om bij voldoende capaciteit zelf als high-end toeleverancier te gaan fungeren en te profiteren van de snelgroeiende markt van hoogwaardige elektronica.

Klanten van VDL vragen steeds meer om die onestopshop-aanpak. Dat leidde in 2021 al tot de overname van tbp electronics, een winstgevende onderneming met toen 133 medewerkers en ruim 30 miljoen euro omzet. Inmiddels is VDL TBP Electronics gegroeid naar 170 medewerkers, verdeeld over de productievestiging in Dirksland (Zuid-Holland) en de vestiging op Brainport Industries Campus in Eindhoven waar het testen, de engineering en het ontwerpen van testapparatuur plaatsvindt. Bij het recentelijk overgenomen Rena Electronica werken 55 mensen die zich met name bezighouden met het ontwikkelen en produceren van smart electronics en maatoplossingen op het gebied van ledverlichting.

Brede industriële partner

Door te investeren in forse uitbreiding van de ontwikkel- en productiecapaciteit op het gebied van high-end elektronica, wil VDL verder uitgroeien tot industriële partner waar klanten ook terechtkunnen voor high-end elektronica(sub)assemblies. ‘Bij VDL TBP Electronics assembleren we niet alleen pcba’s maar kunnen we deze ook inbouwen en integreren in modules, besturingskasten en behuizingen’, zegt directeur Joost van Haperen. ‘We doen dit vooral voor missiekritische systemen die worden ingezet in veeleisende toepassingen. Denk aan low volume-high mixtoepassingen in sectoren als energy & industry, science & health, semicon & analytics, vision, security & space. Veel van onze klanten in de EU, maar natuurlijk ook elders in de wereld, hebben hoogwaardige elektronica nodig die simpelweg niet mag falen.’

Early supplier involvement

‘We profileren ons expliciet als voorstander van early supplier involvement’, benadrukt Van Haperen. ‘Want alleen door in een zo vroeg mogelijk stadium met een klant mee te denken over betrouwbare oplossingen, kun je invloed uitoefenen op het resultaat en voorkomen dat een ontwerp in een later stadium tegen hoge kosten moet worden gewijzigd. Onze engineers in Eindhoven zijn erop gericht om right-first-time oplossingen aan te dragen vanuit de Design for Excellence-benadering. Daar is specifieke knowhow en ervaring voor nodig, waarbij bij het ontwikkelen van kritieke elektronica specifiek gelet wordt op de testbaarheid van die elektronica. Want wil je de zekerheid hebben dat iets wat je ontwerpt en produceert 100 procent functioneert, dan zul je alles minutieus moeten testen voordat je het verstuurt. Niet alleen is dit voor onze eigen productie belangrijk, het geeft klanten ook de absolute zekerheid dat ze onze pcba’s direct en met een gerust hart kunnen inbouwen in hun producten.’

Snelle groei

‘Als je zoals wij actief bent in de snelgroeiende markt van high-end elektronica, moet je in staat zijn om adequaat op die groei te reageren’, vervolgt Van Haperen. ‘Als tbp electronics werden we onderdeel van VDL Groep, dat met ruim 16.000 medewerkers en meer dan 100 werkmaatschappijen actief is in 19 landen en een jaaromzet realiseert van bijna 6 miljard euro. Dan is duidelijk dat je continuïteit is gewaarborgd en de nodige investeringen kunnen worden gedaan.’ Eenmaal onderdeel van VDL Groep heeft VDL TBP Electronics een groeispurt doorgemaakt en ontstond de verwachting dat de productie in Dirksland voor de toekomst niet meer toereikend zou zijn om aan de stijgende vraag te voldoen. ‘Zo kwamen we in gesprek met Rena Electronica waar sprake was van een capaciteitsoverschot. Ook zij zijn inmiddels onderdeel van VDL Groep en we kijken nu hoe we onze productieorganisaties zo efficiënt mogelijk aan elkaar kunnen koppelen.’

Processen in kaart

Ook voor Rena kwam de overname op een heel goed moment. ‘Door de toenemende mondiale concurrentie zag dit bedrijf de vraag naar dedicated ledoplossingen langzaam teruglopen en hierdoor kwam productiecapaciteit vrij. In Zundert staan onder meer twee geavanceerde high-speed SMT-assemblagelijnen, waarin Rena de laatste jaren veel heeft geïnvesteerd. Ideaal dus als aanvulling op en uitbreiding van onze productiefaciliteiten’, aldus Van Haperen. Rena gaat door met de led-activiteiten, waarbij er binnen VDL ook wordt gekeken naar partners waarmee Rena die activiteiten verder gestalte kan geven.

‘Met onze collega’s op twee locaties houd je de expertise in huis’

Voor integratie van de productie in Dirksland en Zundert is intussen een team geformeerd dat het proceslandschap van zowel VDL TBP Electronics als dat van Rena Electronica in kaart brengt. Van Haperen: ‘Niet alleen wordt gekeken naar de fysieke mogelijkheden, maar ook naar de manier van werken op de twee locaties. Wil je uiteindelijk tot een soepel werkend geheel komen, dan zal bij beide vestigingen eenzelfde manier van werken moeten ontstaan. Pas dan kun je deze verder stroomlijnen en meer efficiency en synergie realiseren.’ Uiteraard is het ook een optie om ergens anders een groter pand neer te zetten en de productiemiddelen en medewerkers van beide vestigingen daar naartoe te brengen, maar dat gaat niet gebeuren. ‘Met onze collega’s op twee locaties houd je de expertise in huis, wat zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt nodig is. Experts op het gebied van elektronica zijn schaars en we zijn dus heel gelukkig met de medewerkers die we hebben: die willen we heel graag behouden.’