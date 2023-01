Na een grondig evaluatieproces in samenwerking met SMANS, heeft VDL TBP Electronics geïnvesteerd in het slimme en snelle golfsoldeerproces ERSA VERSAFLOW 4/55 UU met vier volledig onafhankelijke soldeerpotten.

Deze geavanceerde golfsoldeermachine is reeds geïnstalleerd en operationeel en biedt onder meer de volgende voordelen: fiducial herkenning; twee onafhankelijke fluxkoppen, gecontroleerd met lasertechnologie; topheating unit boven de 2 afzonderlijke soldeermodules, hierdoor blijven de pcba’s op temperatuur om zo een stressvrije optimale soldeerverbinding te garanderen; barcodescanning voor mixed productie; dankzij de gekozen slimme configuratie een tot 4x sneller soldeerproces.

Efficiënte soldeerlijn De VERSAFLOW 4/55 is uitgerust met een multi-magazijn loader en unloader van YJLINK, die automatisch volgt op de juiste breedte instelling. Het resultaat is een uiterst efficiënte selectieve soldeerlijn, pontificaal gesitueerd in het midden van de productievloer, zodat mens en machine optimaal kunnen samenwerken. Groeiende portefeuille Om de groeiende portefeuille en reshoring te faciliteren, is een perfecte beheersing van de productieprocessen een voorwaarde. Vakbekwaamheid en een snelle response zijn bij Smans en ERSA gegarandeerd. Dankzij de samenwerking met deze partijen kunnen wij in de toekomst nog meer klanten optimaal voorzien van zeer hoogwaardig gesoldeerde pcba’s (printed circuit board assemblies).

VDL TBP Electronics is onderdeel van VDL Groep, het internationaal industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven. Als electronics manufacturing services (EMS)onderneming biedt VDL TBP Electronics geïntegreerde services aan op het gebied van printed circuit board assemblies (pcba’s). Opdrachtgevers profiteren van de hoogste productwaarde en best value of ownership. Dit dankzij ontwerpoptimalisatie op het gebied van maakbaarheid, testbaarheid, leverflexibiliteit en kosten, met als resultaat maximaal productierendement en maximale kwaliteit.Onze kracht zit in de betrokkenheid in het vroegste ontwerpstadium met onze early supplier involvement, Design for eXcellence (DfX), Design for Manufacturing (DfM), Design for Testing (DfT), Design for Logistics (DfL) en Design for Cost (DfC). Ook zijn wij specialist in supply chain management, test engineering, smart industry en cabinettenbouw. Met meer dan 140 medewerkers staan wij al sinds 1976 klaar voor opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren: wetenschap & gezondheid, energie & industrie, semicon & analytics, vision, veiligheid & ruimtevaart. Hiervoor beschikken wij over alle benodigde certificeringen ten aanzien van kwaliteit, procesbeheersing, milieu, de medische sector, lucht- en ruimtevaart. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Dirksland op Goeree-Overflakkee (ZH), onze afdeling test engineering is gelokaliseerd in de Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven. vdltbpelectronics