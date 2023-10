VDL Groep gaat in het Mobility Innovation Centre (MIC) in Born op seriematige wijze batterijsystemen assembleren. BMW Group heeft een eerste, langjarige order verstrekt. VDL gaat in ieder geval tot 2035 ongeveer 125.000 batterijmodules assembleren voor het aftersalesnetwerk van het Duitse automerk. Daarmee krijgt de samenwerking met BMW Group, na 10 jaar auto’s produceren bij VDL Nedcar, een vervolg. VDL is in gesprek met andere potentiële opdrachtgevers voor de seriematige assemblage van batterijsystemen (batterijmodules en/of batterijpakketten).

Over ongeveer een jaar moeten de eerste batterijmodules aan BMW worden geleverd. De voorbereidingen in Born zijn inmiddels opgestart. Deze order biedt werkgelegenheid voor enkele tientallen medewerkers. Twee batterijlijnen zullen in gebruik worden genomen in een nieuwe productiehal in Born, die ongeveer 30.000 vierkante meter telt. Daarmee zal ongeveer 10 procent van de beschikbare productiecapaciteit in beslag worden genomen.

“Deze eerste order voor de assemblage van batterijmodules van onze partner BMW Group zorgt voor een vliegende start van onze activiteiten rond de seriematige assemblage van batterijsystemen, één van de pijlers van ons Mobility Innovation Centre in Born”, zegt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep. “Door het leveren van nieuwe en duurzame mobiliteitsoplossingen, voor zowel onze partners als voor onze eigen activiteiten, willen we met ons Mobility Innovation Centre in Born een flexibele en deskundige innovatie- en industrialisatiepartner zijn.”

VDL is sinds 2021 penvoerder van het project Green Transport & Delta – Elektrificatie. Hieraan nemen maar liefst 28 industriepartners en bedrijven deel, met als doel het ontwikkelen van een batterij-ecosysteem in Nederland waarmee versneld de transitie naar klimaat neutrale (heavy duty) mobiliteit kan worden vormgegeven. Dit project is erop gericht om de batterijsystemen van de partners verder door te ontwikkelen naar semi-automatisch te produceren batterijsystemen. De afgelopen periode is een batterij-demolijn, gebouwd bij VDL in Born, ontwikkeld en getest. De demolijn heeft onze kennis en kunde aangetoond op het gebied van industrialisatie en automatsering. VDL Groep is medeoprichter en partner van het kenniscluster voor batterijen, Battery Competence Cluster NL (BCC-NL). Dit cluster ondersteunt het project Green Transport & Delta – Elektrificatie met kennis en kunde.

De twee nieuwe productielijnen die in Born gebruikt gaan worden voor de assemblage van de batterijmodules voor BMW Group, en eventuele andere opdrachtgevers, zijn andere productielijnen dan de demolijn die dus onderdeel is van het project Green Transport & Delta – Elektrificatie.