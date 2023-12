VDL Groep heeft zijn positie in de hoogwaardige elektronica verder versterkt. Het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven heeft Rena Electronica uit Zundert (Noord-Brabant) overgenomen. Rena Electronica is actief in de ontwikkeling en productie van elektronica voor onder andere LED-producten in verschillende markten. VDL ziet met deze overname vooral synergievoordelen met VDL TBP Electronics, de dochteronderneming gevestigd in Dirksland (Zuid-Holland) en Eindhoven, die gespecialiseerd is in de assemblage van hoogwaardige elektronica, zogeheten printed circuit board assemblies (pcba’s), printplaten met elektronische componenten.

Ruimte voor verdere groei Rena Electronica heeft een omzet van 12 miljoen euro en telt ruim 50 medewerkers. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding en heeft ruimte voor verdere groei. VDL TBP Electronics, dat beschikt over 170 medewerkers en een jaaromzet boekt van 50 miljoen euro, loopt vanwege de beschikbare capaciteit tegen de grenzen van de groei aan. Met het toevoegen van het vakmanschap en het hoogwaardige machinepark van Rena voorziet VDL een significante vergroting van de productiecapaciteit op het gebied van de hoogwaardige elektronica waardoor de gewenste capaciteitsuitbreiding kan worden gerealiseerd en opdrachtgevers goed te bedienen blijven in deze tijd van marktgroei. Door onder meer ontwikkelingen zoals elektrificatie, geopolitieke ontwikkelingen (strategische autonomie) en het ‘internet der dingen’ zal de marktvraag naar hoogwaardige elektronica naar verwachting verder blijven stijgen.

‘Vergroten productiecapaciteit’ President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “Wij hebben de ambitie om een onestop-shop-industriële partner te zijn. Naast onze competenties op het gebied van mechanica en software hebben wij met VDL TBP Electronics in onze gelederen een flinke stap voorwaarts gezet op het gebied van elektronica. Met de vakkundige medewerkers en het hoogwaardige machinepark van Rena Electronica erbij vergroten we onze productiecapaciteit verder waardoor we nog beter aan de toenemende vraag van onze klanten kunnen voldoen.”

‘Toegevoegde waarde’ “Door onderdeel te worden van VDL Groep kunnen we samen verder groeien in innovatieve oplossingen met toegevoegde waarde”, zegt Jochem Winkelman, directeur van Rena Electronica. “Deze overname zorgt voor continuïteit op de lange termijn voor onze klanten en medewerkers.”

Rena levert betrouwbare maatwerkoplossingen voor slimme elektronica en LED-verlichting. Het bedrijf helpt internationale OEM-klanten om innovatief, concurrerend en onderscheidend te zijn. Dit wordt bereikt dankzij het one-stop-shop concept, met gespecialiseerde engineers, een unieke productie- en assemblagelocatie en een uitgebreide supply chain. Voortbouwend op 40 jaar ervaring wordt alles ontwikkeld en geproduceerd op locatie in Zundert en daar wordt het label ‘Made in Holland’ met trots gedragen. Samen wordt gebouwd aan een partnerschap dat klanten in staat stelt te groeien. Alle oplossingen van Rena mogen dan maatwerk zijn, ze hebben wel iets gemeen: robuustheid en kwaliteit. Over VDL Groep Kracht door samenwerking. Dat is de basis van VDL Groep, het internationale industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Brainportregio Eindhoven. Opgericht in 1953, nu 70 jaar later staat sinds 2017 de derde generatie van de familie Van der Leegte aan het roer. VDL Groep is met ruim 16.000 medewerkers actief in 19 landen. De groep omvat meer dan 100 werkmaatschappijen, elk met een eigen specialisme, die onderling intensief samenwerken. De activiteiten van deze bedrijven zijn samen te vatten in de ‘vijf werelden van VDL’: Hightech, Mobility, Energy, Infratech en Foodtech. De gecombineerde jaaromzet is in 2022 uitgekomen op 5,752 miljard euro.