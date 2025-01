VDL Enabling Technologies Group (VDL ETG), onderdeel van de Nederlandse VDL Groep en wereldwijd ontwikkelings- en productiebedrijf van componenten voor toonaangevende bedrijven in de hightech branche, heeft Inther Group gevraagd om het intralogistieke systeem te leveren voor hun onlangs geopende magazijn op het XL Business Park in Almelo. Hier is VDL ETG van plan hun logistiek te centraliseren.

Dit magazijn zal door Inther Group worden voorzien van een geautomatiseerd logistiek systeem, dat gebruikt gaat worden voor opslag en order picking van materialen voor verschillende productielocaties in de regio.

De totaaloplossing bij VDL ETG zal worden aangestuurd door Inther LC Software en bevat o.a. de volgende onderdelen:

Paul Hermsen – CEO bij Inther Group: “Vanuit onze ervaring en technische kennis zijn we eerst gestart met een gedegen analyse vooraf, om goed inzicht in het project te krijgen voor de best-mogelijke oplossing. Om de hele hoogte van het magazijn bij VDL ETG optimaal te benutten, gaan we de twee goederenstromen op twee niveaus scheiden met een extra mezzanine. De inbound/outbound goederenstroom bevat een loop met zes pickstations. De palletuitvoer wordt van een palletizing robot voorzien.”

Hermsen vervolgt: “We gebruiken het AS/RS-systeem (met gecompartimenteerde bakken) hierbij tevens als sequencing buffer voor het palletiseren. Dat hebben we al vaker zo opgeleverd, waardoor dit project ook prima past in ons portfolio.” Per gang hebben we het hier over 35 niveaus en dat 13 meter hoog en 60 meter lang, die daarnaast drievoudig diep zijn. In totaal behelst het systeem ruim 44.000 opslagposities. “Hierdoor konden we bij het ontwerp van het systeem al rekeninghouden met de toekomstige groeiambities van VDL ETG, en het hele intralogistieke systeem compact genoeg maken om te zijner tijd meerdere uitbreidingen in bijvoorbeeld opslag- en/of pickingcapaciteit mogelijk te maken.”, besluit Hermsen.