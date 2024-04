VDL Bus Roeselare, de nieuwe Vlaamse productievestiging van VDL Bus & Coach, is vandaag op woensdag 10 april officieel geopend. Naast de 27.000m2 tellende productiefaciliteit worden hiermee ook de werkplaats, het magazijn en de kantoren van VDL Bus Roeselare en VDL Bus & Coach Belgium nv geopend.

Bij VDL Bus Roeselare wordt op seriematige wijze de nieuwe generatie Citea geproduceerd, de 100% elektrische bus voor openbaar vervoer. Naast klanten en leveranciers waren ook de Vlaamse minister-president Jan Jambon en de Vlaamse minister Lydia Peeters (Mobiliteit) van de partij.

Duurzaamheid en innovatie

De nieuwe vestiging kenmerkt zich door de duurzaamheids- en innovatiefilosofie van VDL Groep, dat op verscheidene vlakken tot uiting komt. Het gebouw is ontworpen met een sterke focus op milieuvriendelijkheid, waarbij vloerverwarming en uitgebreide ventilatiesystemen zorgen voor een efficiënt gebruik van energie. Zonnepanelen zijn geïntegreerd in het ontwerp, waardoor de fabriek grotendeels zelfvoorzienend is in haar energiebehoeften. Het groendak draagt niet alleen bij aan de esthetiek van het gebouw, maar fungeert ook als een natuurlijke isolator en draagt bij aan de biodiversiteit in de omgeving. Met deze voorzieningen streeft VDL Bus & Coach naar een duurzame en ecologisch verantwoorde productieomgeving en werkt het met trots verder aan het verkleinen van haar ecologische footprint.

Lokale werkgelegenheid en Europese productie

VDL Bus & Coach kiest er bewust voor om haar bussen in Europa te bouwen. “In ons betrouwbare netwerk van productiefaciliteiten, dichtbij klanten, met onze eigen vakmensen die ons jaren trouw zijn én met duurzame productiemethoden. Onze medewerkers zijn hooggekwalificeerd en maken gebruik van de meest moderne technieken om de elektrische bussen van vandaag én van de toekomst te produceren”, aldus Rolf-Jan Zweep, CEO van VDL Bus & Coach.

Ook Alain Doucet, directeur VDL Bus Roeselare, benadrukt het belang van investeren in werkgelegenheid: “We weten dat technisch geschoolde mensen van het grootste belang zijn voor de hoogwaardige maakindustrie. Het is cruciaal dat wij ook als bussenbouwers blijven investeren in levenslang leren, om de vaardigheden van onze medewerkers aan te passen aan de veranderende noden van de economie. We mogen dit echter niet zien als vanzelfsprekend, dit vergt een grote inspanning van zowel werkgever als medewerker .”

VDL Bus & Coach, onderdeel van familiebedrijf VDL Groep, is een warm pleitbezorger van behoud van werkgelegenheid, kennis en kunde in de eigen regio. Om dat te kunnen blijven nastreven en de maakindustrie voor bussen in Europa te behouden, benadrukt VDL Bus & Coach het belang van een gelijk speelveld bij initiatieven vanuit andere werelddelen. “Er moet sprake zijn van een eerlijke wedstrijd, een wedstrijd met dezelfde spelregels“, aldus Rolf-Jan Zweep.

De productiecapaciteit van VDL Bus Roeselare bedraagt ongeveer 800 bussen op jaarbasis. Ondanks dat de fabriek in Roeselare dit totaal aantal nieuwe generatie Citea’s op jaarbasis zou kunnen fabriceren, kiest VDL Bus & Coach er bewust voor om deze elektrische stadsbus ook bij haar andere productiefaciliteit in Valkenswaard te produceren. De beschikbare productiecapaciteit wordt daarmee zo optimaal mogelijk ingezet. Tevens wordt hiermee de flexibiliteit verhoogd.

De kernactiviteiten van VDL Bus & Coach bestaan uit de ontwikkeling, productie, verkoop, aftersales en service van een breed pakket openbaar vervoerbussen en touringcars. VDL Bus & Coach bestaat uit meerdere werkmaatschappijen die gezamenlijk actief zijn op de wereldmarkt. De productie vindt plaats in Europa. Hoog in het vaandel daarbij staan kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, het milieu, een laag energieverbruik, comfort en lage onderhoudskosten. In de transitie naar zero emissie vervoer biedt VDL Bus & Coach totaaloplossingen. De verkoop van de VDL Bus & Coach producten vindt plaats door middel van een netwerk van eigen vestigingen, importeurs en agenten in meer dan 30 landen. Voor aftersales, service en onderhoud kan de klant rekenen op een snelle en adequate afhandeling door medewerkers van één van de vele servicepunten. Een zeer omvangrijk distributienetwerk zorgt ervoor dat reserveonderdelen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming geleverd worden. VDL Bus & Coach is inmiddels uitgegroeid tot één van de toonaangevende busproducenten in Europa.