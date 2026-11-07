Het Eindhovense VBTI wil de inzet van AI-gestuurde kwaliteitsinspectie in de maakindustrie versnellen. Met zijn autonome inspectierobot ADAM One automatiseert het bedrijf visuele controles in complexe productieomgevingen. Om de stap van de eerste klanten naar internationale opschaling te maken, sluit VBTI zich aan bij het Make Next Platform (MNP).

Visuele kwaliteitsinspectie is in de hightech maakindustrie vaak arbeidsintensief en vraagt om gespecialiseerde medewerkers. Zeker bij complexe producten en wisselende productvarianten is automatisering niet eenvoudig. Met de combinatie van kunstmatige intelligentie, computer vision en robotica wil VBTI deze controles automatiseren en de afhankelijkheid van handmatige inspectie verminderen.

De autonome inspectierobot ADAM One is ontwikkeld om kwaliteitscontroles in industriële productieomgevingen uit te voeren. Daarmee richt VBTI zich op een belangrijk vraagstuk voor maakbedrijven: hoe kunnen zij hun productiecapaciteit vergroten en tegelijkertijd een constante productkwaliteit waarborgen? Geautomatiseerde inspectie kan bovendien helpen afwijkingen eerder te signaleren, afkeur te beperken en de doorlooptijd van kwaliteitscontroles te verkorten.

Naast ADAM One ontwikkelt VBTI het eigen AI-platform OneDL, dat de ontwikkeling en toepassing van industriële AI-systemen ondersteunt. Het bedrijf is ook actief in de agrarische sector.

Van werkende technologie naar schaalbare machinebouw

De volgende uitdaging voor VBTI ligt niet alleen in de verdere ontwikkeling van de technologie, maar vooral in het industrialiseren en commercieel opschalen ervan. Daarbij spelen reproduceerbaarheid, betrouwbaarheid, productiecapaciteit en internationale marktontwikkeling een belangrijke rol.

‘ADAM One wint al klanten. Nu is het tijd om een versnelling hoger te schakelen: van de verkoop van onze eerste robots naar het opschalen van onze commerciële activiteiten’, zegt Albert van Breemen, oprichter en CTO van VBTI.

Via het Make Next Platform krijgt VBTI toegang tot ervaren coaches en de expertise en netwerken van ASML, Huisman, Vanderlande, Thales Nederland en Stichting TechnologyRating. Het programma ondersteunt opkomende machinebouwers bij industrialisatie, organisatieontwikkeling, commerciële groei en internationale expansie.

Volgens MNP-voorzitter Frank van de Mast biedt de combinatie van AI en robotica bij VBTI kansen voor de Nederlandse hightech maakindustrie.

Voor VBTI moet deelname aan het programma de overgang versnellen van een technologiebedrijf met eerste commerciële toepassingen naar een internationale leverancier van industriële inspectiesystemen.