Eerder al was Murrelektronik de eerste die de I/O-modules uit de besturingskast naar het veld verplaatste, nu geldt hetzelfde voor de totale machinebesturing. De Vario-X, zoals het nieuwe, volledig decentrale besturingsconcept heet, maakt op die manier de gehele besturingskast overbodig. De plug & play-oplossing biedt klanten ‘flinke voordelen’ bij installatie, technisch beheer en service van de machine. Het systeem is getest in eigen fabrieken en bij Duitse automobielfabrikanten, en zal naar verwachting komend voorjaar ook in Nederland leverbaar zijn. ‘Innovatief, maar ook een hele omschakeling voor machinebouwers’, aldus Laurent van der Pluijm van Murrelektronik in Breda.

‘Geen andere fabrikant heeft dit systeem al, we zijn de eersten in de markt die dit volledig op deze manier gaan doen.’

‘Omdat je de machine 3D gesimuleerd hebt, zijn in principe alle mechanische fouten die je kunt bedenken al eruit gehaald.’

‘Nu lopen het assembleren en elektrisch testen parallel.’

‘Eén fabrikant was verbaasd dat we binnen een uur de complete installatie up & running hadden.’

‘Voorsorteren op dit nieuwe concept zal voeten in de aarde hebben’

Met het Vario-X-platform kunnen machinebouwers voortaan zonder tussenkomst van een besturingskast een volledige machinebesturing configureren. ‘Het enige wat de machinebouwer hoeft te doen, is de connectoren in de juiste poorten te steken. Een laagdrempelige manier van installeren, terwijl er technologisch heel veel mee kan. Een belangrijk voordeel, gezien de huidige schaarste aan technisch personeel’, stelt Laurent van der Pluijm, application engineer bij de Nederlandse vestiging van Murrelektronik in Breda. Murrelektronik, een multinationale speler in het ontwikkelen en fabriceren van decentrale automatiseringstechniek voor machines en installaties, richt zich met name op stroomvoorziening, interfaces, aansluitkabels en IO-systemen. Het bedrijf telt meer dan 3.000 medewerkers in ruim 50 landen en is goed voor een wereldwijde omzet van 360 miljoen euro (2019).

Besparing op arbeid

Voor installatie, technisch beheer en onderhoud van de installatie is dus nog maar heel weinig technische kennis van het systeem vereist, claimt Van der Pluijm: ‘Daarmee realiseert de machinebouwer een enorme besparing aan arbeid in vergelijking met de tijd die hij normaal gesproken nodig heeft om een schakelkast te bouwen, aan te sluiten en alle kabels aan te schakelen in de kast. Dit is plug & play. Ooit waren we de eerste die naast sensoren en actuatoren ook de IP67-modules in het veld plaatsten. Dit is de volgende stap en dé aanvulling om onze visie van een zero cabinet, dus geen besturingskast, verder te kunnen zetten en voorop te blijven lopen. Heel onze investering en ontwikkeling is daarop gericht. Geen andere fabrikant heeft dit systeem al, we zijn de eersten in de markt die dit volledig op deze manier gaan doen.’

Oorsprong in automotive

Het Vario-X-platform is in principe geschikt voor alle machinebouwers die automatiseringstechniek willen inzetten bij machinebesturing, ongeacht het type machine. ‘Historisch gezien ligt onze focus op de automobielindustrie. Ons Duitse hoofdkantoor is gevestigd vlak bij Stuttgart, waar de grootste automobielfabrikanten gevestigd zijn’, schetst Van der Pluijm. ‘Alles wat wij ontwikkelen, vindt zijn oorsprong in de automotive, maar wel met als doelstelling om het door te zetten naar de volledige industrie. Of je nu een robot maakt voor de automobielindustrie of een sorteerinstallatie voor een logistiek centrum, dat maakt niet uit. Dit systeem is zo ontwikkeld dat we in feite alles kunnen aansluiten.’ Dat illustreert meteen de slogan van Murrelektronik: ‘Simply done’, in het Nederlands vertaalt naar: ‘Geniaal eenvoudig’. ‘Het is de combinatie van voldoen aan alle eisen van de eindgebruiker én zeer gemakkelijk in gebruik en onderhoud zijn. Dus maximale performance bij een minimale effort aan installatie.’

‘Als je als machinebouwer je strategie uitzet, moet je de Vario-X zeker meenemen’

Energiewinst

Daarnaast wil Murrelektronik met het Vario-X-platform machinebouwers helpen energie te besparen. Daarmee sluit het bedrijf aan bij de huidige tendens om van pneumatische naar elektrische besturing te gaan. ‘Ons systeem doet dan ook alles met servobewegingen, pneumatisch zetten we om naar servotechniek. Zo blijft nog maar één energiebron over – elektriciteit – om een installatie te besturen. De energie-efficiëntie bij pneumatiek is 10 tot 20 procent, met andere woorden een energieverlies van maar liefst 80 procent. Dat wint een machinebouwer als de plc direct elektrische sturing geeft aan bijvoorbeeld een servodrive’, aldus Van der Pluijm. Daarnaast scheelt een elektrische aansturing ook in de geluidhinder: waar pneumatiek altijd gepaard gaat met het gesis van lucht en het klappen en stoten van het inschakelen van een ventiel, is elektrisch in principe geluidloos.

Digital twin

Om het machinebouwers nog makkelijker te maken, loopt in alle fasen van de installatie een digital twin mee. ‘Dus zodra een machinebouwer gaat bouwen voor zijn eindklant, kan hij al volledig digitaal een 3D-opstelling maken van zijn installatie en die ook volledig 3D laten werken. Hij zou zelfs op dat moment met augmented reality en met virtual reality via een 3D-bril de installatie in werking kunnen bekijken en in een vroeg stadium zo eventuele problemen kunnen signaleren’, verklaart Van der Pluijm. ‘Denk aan alle bewegingen van de machine, maar ook of de ruimte passend is voor de machine en of de machine geschikt is voor de beoogde toepassingen.’ Doordat naast de hardware ook de software volledig gesimuleerd kan worden, kan een machinebouwer ook al de software laten maken. ‘Dat is een groot voordeel voor de planning en ook voor de installatie. ‘Omdat je de machine 3D gesimuleerd hebt, zijn in principe alle mechanische fouten die je kunt bedenken al eruit gehaald.’

Parallel testen

Daarbij maakt Murrelektronik gebruik van de 3D-tekening van de machineopstelling en de constructie die een machinebouwer sowieso maakt. ‘We lezen die in en voegen daar de besturing aan toe, zodat alle elementen al kunnen bewegen en daarmee de volledige machine te besturen is. Dat kost aan de voorkant iets meer tijd, maar die haal je bij de installatie, het gebruik en de service weer terug’, zegt Van der Pluijm. ‘Normaal gesproken wordt eerst de machine volledig gebouwd en geassembleerd en kan pas daarna elektrisch getest worden. Nu lopen het assembleren en elektrisch testen parallel, omdat de software-engineer in het 3D-simulatiemodel de software kan testen, ook al heeft hij nog geen fysieke machine. Dat gaat machinebouwers een enorme tijdwinst opleveren.’

Predictive maintenance

Zodra een machine in gebruik is, worden veel data verzameld, onder meer over spanningen, stroom en wat waar aan de hand is. ‘Door die datastroom te monitoren, kunnen we in een vroeg stadium al aangeven als sommige onderdelen meer stroom gaan opnemen of als het gebruik van de machine toeneemt en daarmee het aantal draaiuren van de machine. Zo beschikt de klant over veel meer data dan voorheen, informatie waar hij actie op kan ondernemen.’ Ook voor Murrelektronik zelf vergemakkelijkt dit de service, omdat de klant de bedrijfsduur van ieder onderdeel van de machine kent, wat de productiecapaciteit uiteindelijk is geweest, en op basis daarvan kan aangeven dat er service gewenst is.

Demo’s

Vorig jaar werd de Vario-X geïntroduceerd op de Duitse SPS-beurs in Neurenberg, eind september volgde Nederland tijdens de WoTS (World of Technology & Science) in Utrecht, waar ook een demomachine getoond werd om bezoekers het verschil te laten ervaren met een conventionele besturingskast. Naar verwachting zal het platform volgend voorjaar leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Inmiddels is proefgedraaid bij verschillende automobielfabrikanten in Duitsland, wat leidde tot positieve reacties. ‘Eén fabrikant was verbaasd dat we binnen een uur de complete installatie up & running hadden. Zij hadden voor het aansluiten minimaal een hele dag gerekend en waren zeer te spreken over het installatiegemak’, vertelt Van der Pluijm. Verder heeft Murrelektronik intussen bij een aantal grote spelers op de Nederlandse markt demo’s gegeven van een werkende opstelling. ‘Vaak zijn ze zelf aan het ontwikkelen en dan zijn dergelijke nieuwe systemen en techniek interessant. Want als je bezig bent met het uitzetten van een strategie voor de komende jaren, is de Vario-X zeker een ontwikkeling om mee te nemen.’

Dialoog machinebouwers

Doordat Murrelektronik aan de voorkant met machinebouwers in gesprek is geweest over het besturingsconcept, zijn hun wensen ook terechtgekomen in het eerste ontwerp. ‘We blijven met machinebouwers in gesprek en hebben zowel de software- als de hardware-zijde zo open mogelijk gehouden, zodat we eenvoudig zaken kunnen toevoegen. Qua technologie gebruiken we wat er is, de bekende veldbussen, wat integratie mogelijk maakt met alle omgevingen die de machinebouwer nu ook al gebruikt.’

Open box

In de nog verdere toekomst voorziet Van der Pluijm een zogeheten open box, waarbij de machinebouwer zelf specifieke zaken kan toevoegen. De komende tijd zal de innovatie van een decentraal besturingssysteem echter nog wel moeten landen bij de machinebouwer, verwacht hij. ‘Iedereen is zo gewend aan het conventionele systeem en het bouwen van een besturingskast. Het voorsorteren op dit nieuwe concept zal nog wel wat voeten in de aarde zal hebben, maar zien we beslist al acceptatie in de markt.’