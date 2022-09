De meeste klantoplossingen van Vanderlande zijn uitgerust met transportbanden, die, in een notendop, bestaan uit een vaste stalen/aluminium constructie, een motor en een band. Deze banden moeten aan de bovenkant ruw zijn en een hoge wrijvingscoëfficiënt hebben, om ervoor te zorgen dat de te vervoeren voorwerpen niet wegglijden. Tegelijkertijd moeten deze banden aan de onderkant zacht zijn en gemakkelijk en zonder al te veel weerstand over de stalen bodem kunnen glijden. Daarom bestaan de banden hoofdzakelijk uit twee moeilijk te scheiden materialen: PVC aan de bovenkant en polyester aan de onderkant, beide voorzien van brandwerende hulpstoffen voor extra veiligheid. Deze hulpstoffen zitten gemixt in de materialen, wat het moeilijk maakt om te recyclen. Alle gebruikte banden en materialen lijken op elkaar, maar er zijn ook verschillen, zoals het reliëf dat op de banden is aangebracht, de afmetingen, de materiaal- en laagdikte, en de gebruikte weekmakers.

Transportbanden een tweede leven geven

Wanneer een transportband het einde van zijn levensduur bereikt, gaat de wrijvingscapaciteit van de PVC-toplaag achteruit. Tegelijkertijd begint ook de onderlaag wrijving te genereren, wat leidt tot een toenemend energieverbruik. Afhankelijk van de markt kunnen de banden in dikte variëren. Vanderlande koopt transportbanden in van fabrikanten over de hele wereld, maar deze banden moeten altijd aan vergelijkbare eisen voldoen. De levensduur van transportbanden ligt tussen 2 en 5 jaar, afhankelijk van de toepassing. De banden van Vanderlande gaan gemiddeld 3 jaar mee. Vanderlande krijgt de banden op dit moment niet retour; klanten gooien de banden weg wanneer ze het einde van hun levensduur hebben bereikt. Elk jaar wordt tussen de 2,500 en 4,000 ton aan banden afgedankt, waarvan tussen de 265 en 400 ton aan banden van Vanderlande.

Momenteel is er geen economisch interessante reden voor bandenfabrikanten om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Hoewel er weliswaar onderzoek is gedaan, bestaat er momenteel geen technische innovatie om een traditionele PVC/polyester-band te recyclen of reviseren. De oude banden worden momenteel verbrand of gestort. De primaire verantwoordelijkheid voor het afdanken van de banden ligt bij de klanten van Vanderlande. Vanderlande wil echter verantwoordelijkheid nemen voor de waardeketen door het initiatief te nemen in de zoektocht naar duurzamere oplossingen, mede door de toenemende vraag naar ‘zero waste’.

Forbo is de belangrijkste bandenleverancier. Banden van andere leveranciers voor dezelfde toepassingen moeten voldoen aan dezelfde technische specificaties. Op aanvraag zijn er technische specificaties beschikbaar voor de meest gebruikte banden.

Waar zijn we naar op zoek?

Doel van de uitdaging is een oplossing te vinden voor oude transportbanden, hetzij een alternatieve hoogwaardige toepassing aan het einde van hun levensduur (hergebruik of upcycling), hetzij door ze om te zetten in hoogwaardige materialen.

De voorwaarden kunnen als volgt worden samengevat:

Vanderlande wil de mogelijke oplossing graag opnemen in haar klantenpropositie.

De businesscase moet commercieel haalbaar zijn. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de oplossing winstgevend moet zijn, maar deze moet ten minste waarde toevoegen voor de klanten en de planeet.

De oplossing moet wereldwijd ter plaatse beschikbaar gemaakt worden.

Hergebruik heeft de voorkeur boven recycling, maar Vanderlande staat open voor elke oplossing.

Wat betreft naleving van relevante regelgeving is er geen vertrouwelijke informatie.

Nice-to-have:

De oplossing moet bij voorkeur binnen de komende 5 jaar worden geïmplementeerd.

Daarom moet het TRL-niveau bij voorkeur niet lager zijn dan TRL 6.

Een oplossing waarbij buiten de gebaande paden wordt gedacht is een pré.

Waar zijn we niet naar op zoek?

Vanderlande is niet op zoek naar de volgende oplossingsgebieden:

Het gebruik van chemicaliën voor de verwerking van PVC heeft in het verleden niet gewerkt en dient daarom te worden vermeden.

Als B2B-bedrijf ligt onze focus in principe op B2B-oplossingen. B2C heeft niet de voorkeur en Vanderlande is zeker niet op zoek naar toepassingen op het gebied van design-/kunstobjecten of portemonnees en handtassen e.d..

Wat is er te verdienen?

Vanderlande heeft een langdurige relatie met al haar klanten. Als Vanderlande vertrouwen heeft in de oplossing , kan de deelnemer rekenen op een samenwerking van 10 jaar. Vanderlande is actief in 18 landen, waarbij in sommige landen circulariteit een topprioriteit is. Daarnaast zijn er vele andere bedrijven die transportbanden gebruiken, waaronder het moederbedrijf Toyota Industries, hetgeen betekent dat de markt veel groter is dan Vanderlande zelf.

Vanderlande is bereid om haar faciliteiten in het Vanderlande Innovation Center in Veghel aan de deelnemer beschikbaar te stellen en samen te werken aan het R&D-proces. Er zal ook een pilot-budget van minimaal 10.000 euro beschikbaar worden gesteld, afhankelijk van de TRL.

Het challenge programma

SynchUp! is een initiatief van REWIN West-Brabant. BOM, Ministerie van Economie en Klimaat en provincie Noord-Brabant zijn als partner aangesloten voor de uitvoering deze challenge. Samen willen wij dat innovatieve ondernemers en aanstormende talenten de ruimte en de mogelijkheden krijgen om hun idee/product te ontwikkelen en te vermarkten. Hiermee realiseren we ons gezamenlijke doel: het versnellen van innovaties & transities en het versterken van het regionale ecosysteem.

Voorwaarden deelname

Vanderlande staat open voor samenwerking met bedrijven van elke omvang. De deelnemer moet echter wel een langetermijnvisie hebben en bereid zijn tijd en energie te investeren in een structurele samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Geografisch gezien dient de deelnemer bij voorkeur actief te zijn in Europa, en/of Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië, aangezien Vanderlande in deze regio’s actief is.

Jullie pitch (max 6 pagina’s / 18 slides)

Beschrijving van het concept:

Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept.

Beschrijving van de pilot:

Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten en wat jullie daarbij van ons nodig hebben.

Beschrijving team:

Geef een korte beschrijving van het bedrijf en team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link.

Pitches in English are allowed.

Timeline Challenge

14 sept ’22 – 12.00 uur: Lancering challenge – open voor aanmeldingen vanaf 12.00 uur

Lancering challenge – open voor aanmeldingen vanaf 12.00 uur 3 nov ’22 – 17.00 uur: Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur

Deadline challenge – uiterlijk aanmelden tot 17.00 uur 18 nov ’22: Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting

Bekendmaking selectie – Bekendmaking welke start-ups / scale-ups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting 28 nov t/m 2 dec ’22: Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP

Digitale kennismakingsgesprekken challengers-deelnemers + voorlichting over geheimhouding en IP 6 dec ’22: Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract

Bekendmaking selectie a.d.h.v. gesprekken – Bekendmaking met welke start-ups / scale-ups gewerkt gaat worden aan een innovatiecontract 12 t/m 16 dec ’22: Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA

Planning en werkafspraken maken + indien nodig afstemmen NDA 19 dec ’22 t/m 10 mrt ’23 : Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen

Challenge weeks – werksessies challengers-deelnemers-coaches om tot een innovatiecontract te komen 10 mrt ’23: Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers

Aanvragen vouchers – indienen concept innovatiecontract + aanvragen vouchers 17 mrt ’23: Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers

Toekenning vouchers – indienen definitief innovatiecontract + toekenning vouchers 30 mrt ’23: Matchevent – vieren van de gesloten innovatiecontracten en samenwerkingen + uitreiking vouchers

Achtergrondinformatie

Vanderlande is een internationaal opererende onderneming die transportsystemen levert voor interne logistiek. Het hoofdkantoor is gevestigd in Veghel. Vanderlande is onderdeel van Toyota Industries.

Vanderlande ontwerpt, assembleert en levert systemen voor het transporteren van goederen in magazijnen en distributiecentra, sorteersystemen voor pakketten en bagageafhandeling op luchthavens. Op het gebied van bagageafhandeling is de onderneming wereldwijd marktleider met een aandeel van meer dan 30%. Meer dan 600 luchthavens over de hele wereld zijn uitgerust met bagageafhandelingssystemen van Vanderlande. Vanderlande is ook een belangrijke producent op het gebied van sorteersystemen voor pakketjes en automatische magazijnen.

In dit voor het klimaat cruciale decennium doet Vanderlande er alles aan om een positieve impact te maken. Wij zijn ons bewust van het belang van onze relatie met klanten, leveranciers, werknemers en het bredere ecosysteem, en daarom versnellen wij onze inspanningen om de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling te halen.

Vanderlande heeft vier missies geformuleerd die samen de leidraad vormen voor haar activiteiten: Zero carbon footprint, Circular economy, Doing good business and Fulfilling experiences. Deze uitdaging maakt deel uit van ons streven naar zero waste op locatie bij onze klanten.