Vanderlande is momenteel bezig met de installatie van een state-of-the-art logistiek procesautomatiseringssysteem in het distributiecentrum (DC) van ASICS Oceania in Marsden Park in Sydney, Australië. Nu het DC in zijn huidige configuratie zijn capaciteit nadert, markeert deze nieuwe oplossing een cruciale stap in het helpen van ASICS bij het beheren van zijn sterke groeipad. De oplevering staat gepland voor april 2025.