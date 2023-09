Vanderlande, wereldwijd leverancier van transportsystemen voor interne logistiek, en luchthavenexploitant Avinor zijn een partnership aangegaan. Ze onderzoeken samen manieren om ‘the last mile’ van het bagageafhandelingsproces volledig te automatiseren. Vanderlande levert daartoe twee innovatieve oplossingen. Het gaat om BAGLOAD voor de geïntegreerde robotbelading. En om FLEET Partij voor het transport van unit load devices, complete pallets of containers die gebruikt worden om vracht te vervoeren. Deze oplossingen worden getest op luchthaven Oslo Gardermoen in Noorwegen. De twee partijen willen de efficiëntie en betrouwbaarheid van bagage-afhandeling vergroten, wat uiteindelijk de gehele luchthavensector ten goede moet komen.

Avinor ontving een financiering van ongeveer 15 miljoen Noorse kronen (1,3 miljoen euro), nadat Innovation Noorwegen dit projectvoorstel had geselecteerd. De luchthavenexploitant koos via een aanbesteding voor Vanderlande als technologiepartner voor het project dat loopt tot november 2024. De twee organisaties hebben een lange geschiedenis van samenwerking. Die gaat terug tot 1994, toen Vanderlande Oslo Gardermoen het eerste bagageafhandelingssysteem van de luchthaven leverde.

In de eerste fase van het project worden de testfaciliteiten van Vanderlande in Veghel ingezet. Vanaf september 2024 volgt een proefperiode van drie maanden op de luchthaven van Oslo, waar Avinor een speciaal testcentrum heeft gebouwd, dat is verbonden met de ‘echte’ werkvloer.

‘Het belangrijkste doel van onze samenwerking is om de efficiëntie van het bagageafhandelingsproces te vergroten en om repetitieve, zware tiltaken van bagageafhandelaars sterk te verminderen’, zegt Ole Petter Storstad, directeur technologie & infrastructuur bij Avinor. ‘Het huidige technologieniveau van Vanderlande geeft ons het vertrouwen dat er een haalbare oplossing kan worden ontwikkeld en uitgerold over de gehele sector.’ Vanderlande wil graag met Avinor samenwerken. Het is een ambitieus project. ‘Hun keuze voor ons is een erkenning van onze sterke focus op het automatiseren van het end-to-end bagageafhandelingsproces’, aldus Andrew Manship, executive vice president Airport and Parcel Solutions en bestuurslid van Vanderlande. ‘De samenwerking geeft onze innovatie-activiteiten een boost. De resultaten komen ten goede van luchtvaartmaatschappijen, afhandelingsbedrijven en alle mensen die momenteel intensief handwerk moeten verrichten.’