Vanderlande lanceerde een nieuwe robotpickoplossing – Auto Induct – op de Parcel+Post Expo 2022 op 18 oktober in Frankfurt, Duitsland. Ontwikkeld in samenwerking met machinebouwer en robotica-expert, AWL, maakt Auto Induct het mogelijk om robotisch kleine items te picken uit een bulkstroom van pakketten.

De samenwerking combineert Vanderlande’s ongeëvenaarde kennis van pakketafhandelingssystemen en -processen met AWL’s toonaangevende expertise op het gebied van robotica. Auto Induct zal vervoerders, bezorg- en pakketbedrijven helpen omgaan met stijgende volumes van kleine pakketten en tekorten aan arbeidskrachten. Het zal hen ook in staat stellen om de flexibiliteit en schaalbaarheid van hun activiteiten te vergroten, terwijl de capaciteit wordt verhoogd.

De slimme oplossing is ontworpen om items met een gewicht tussen 20 g en 5 kg te kiezen en op een riem te plaatsen voor verdere sortering – dit staat bekend als het “singulatieproces”. Auto Induct is geconfigureerd voor pakketbedrijven die een speciale lijn voor kleine bedrijven hebben. Uit testresultaten blijkt dat de robot tot 1.500 items per uur kan oppakken.

Auto Induct zorgt ervoor dat elk pakket het singulatie- en sorteerproces op de meest effectieve en nauwkeurige manier doorloopt. De unieke functionaliteiten hebben zich bewezen in een gecontroleerde omgeving en worden getest in een operationele faciliteit in samenwerking met een toonaangevend wereldwijd pakketbedrijf.

“We zijn verheugd om samen te werken met AWL aan deze innovatieve nieuwe oplossing”, zegt Mike Christman, Executive Vice-President Parcel Solutions van Vanderlande. “Naast het aanvullen van elkaar op het gebied van expertise en technische knowhow, delen we een open en eerlijke werkcultuur. Dit helpt ons om de uitdagingen en complexiteiten van dit spannende project het hoofd te bieden.”

“Auto Induct levert de eerste robotoplossing van beide bedrijven die speciaal is ontworpen voor de pakketsector”, voegt Arjen Vos, Director Strategy &Development van AWL, toe. “De resultaten van ontwikkeling en testen zijn positief en al ons harde werk maakt de weg vrij voor een commerciële lancering in de tweede helft van 2023.”