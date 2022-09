Vanaf 1 september nemen Vincent Bekhuis en Alain Huysmans de dagelijkse leiding van Nijkerk Electronics over van Ed Djie. Na 19 jaar Nijkerk Electronics en ruim 40 jaar in de elektronica-industrie begint Ed Djie aan de volgende fase in zijn leven. Met Vincent en Alain is de continuïteit van Nijkerk Electronics gewaarborgd. Beide werken ook al meer dan 20 jaar bij Nijkerk Electronics en beschikken over een technische achtergrond. De afgelopen jaren waren ze al nauw betrokken bij de dagelijkse leiding en vanaf 1 september sturen ze de teams in Nederland en België direct aan. De focus op complete oplossingen op het gebied display technologie en passieve power componenten blijft ongewijzigd.

Compleet assortiment display- en touchscreens

Vanaf 2008 is Vincent Bekhuis bij Nijkerk Electronics verantwoordelijk voor displaytechnologieën. Vincent: “Vanaf 2008 was het mijn doel om het display en touchscreensegment binnen Nijkerk Electronics sterk te laten groeien. Destijds was het productenpakket beperkt en daarmee het aantal klanten voor displays en touchscreens ook. Ik geloof sterk dat het ontzorgen van onze klanten een belangrijk aspect is dus zocht ik naar meer fabrikanten voor, op elkaar aansluitende, display- en touchscreenproducten. Nu verkopen we alle soorten display- en touchscreentechnieken, voor iedere toepassing hebben wij de juiste producten in huis. Hiermee zijn we perfect in staat om onze klanten te ontzorgen op zowel technisch als logistiek vlak. Ons doel is om dit segment gestaag door te laten groeien.”

Combinatie van componenten voor (hoge) vermogens applicaties

Alain Huysmans is sinds 2007 als productmanager verantwoordelijk voor de passieve power componenten en ziet nog altijd veel kansen voor dit segment. Alain: “Ontwikkelingen als duurzame energie, opslag van energie en elektrisch vervoer zorgen de afgelopen jaren voor een enorm toegenomen vraag naar passieve power componenten. Deze vraag zal de komende jaren zeker niet afnemen. Nieuwe toepassingen bij onze klanten vereisen nieuwe, innovatieve producten van onze leveranciers. Als één van de weinige distributeurs die gespecialiseerd zijn in (high) power componenten kunnen wij een combinatie van producten aanbieden die nodig zijn in deze nieuwe toepassingen. Denk hierbij aan (super) capacitors, contactors, fuses en busbars. We beschikken over veel technisch kennis, niet alleen over één specifiek onderdeel, maar over het geheel van de applicatie. We merken dat klanten dit technisch inzicht zeer waarderen.”

Klaar voor uitdaging

Zowel Vincent als Alain hebben veel zin in deze nieuwe uitdaging al gaan ze de samenwerking met Ed Djie zeker missen. Vincent: “Vrijwel vanaf mijn start bij Nijkerk Electronics heb ik op een fijne manier met Ed samengewerkt. Van deze samenwerking heb ik veel geleerd en daar zal ik de komende jaren nog veel baat bij hebben. Alain voegt hieraan toe: “Ed heeft in 19 jaar veel betekend voor Nijkerk Electronics. Hij heeft ervoor gezorgd dat Nijkerk Electronics in een snel veranderende markt nog altijd een stabiele en innovatieve speler is. Het is aan ons om dit voort te zetten!”