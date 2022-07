GKB) actief op de markt van Vanaf 2011 is Goedkope Koffie Bekers actief op de markt van Koffie Bekers . Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste spelers in dit segment. Naast de eigen productie van papieren bekers is er een ruim assortiment aan kunststof bekers, koffiedeksels, roerstaafjes, suikersticks en creamersticks en nog veel meer. Kortom: GKB heeft alle producten op het gebied van koffie in huis voor groot- en kleinverbruikers. De verkoop van wegwerpbekers begon als een marketingconcept. Een wandelend reclamebord in de hand van de consument was een groot succes. Veel bedrijven zagen de meerwaarde van een gepersonaliseerde koffiekop met hun eigen merk en logo erop.

GKB heeft een kleinere productiefaciliteit in Nederland, in Groningen. Hier produceren we kleinere hoeveelheden en reserveren we capaciteit voor dringende bestellingen om flexibel te blijven voor hun klanten. Grote series van de bekers wordt geproduceerd in China, waar we ook een tussenschot hebben in een productiebedrijf. Met een omzet van meer dan € 55 miljoen is GKB veruit marktleider in de Benelux en groeit snel in andere Europese landen waaronder Frankrijk en Duitsland. Alle koffiebekers worden geproduceerd in de eigen productiefaciliteiten in Nederland en China.

GKB staat voor snelle levering van hoogwaardige koffiebekers tegen scherpe prijzen en investeert continu in haar state-of-the-art machinepark. GKB zal haar klanten op de vertrouwde manier blijven bedienen vanuit Groningen en het huidige managementteam onder leiding van Mike Lubben blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het bedrijf.