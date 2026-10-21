Van veertien bedrijven naar één gezicht naar de klant

De overname van Millux door het Amerikaanse IDEX leidde niet alleen tot een nieuwe eigenaar, maar ook tot een ingrijpende reorganisatie. Veertien gespecialiseerde bedrijven werden samengebracht in één organisatie, die klanten vanuit gezamenlijke kennis en technologie bedient. Volgens strategisch adviseur Eric Hezemans ontstaat zo een ander type first-tier supplier: ‘Klanten willen steeds vaker één gesprekspartner die meerdere technologieën kan combineren.’

IDEX organiseert kennis over bedrijfsgrenzen heen

Voor veel bedrijven in de Nederlandse hightechsector is Millux nog altijd gewoon Millux. De precisiespecialist uit Wijchen bouwde de afgelopen decennia een reputatie op met complexe laserbewerkingen en uiterst nauwkeurige componenten voor onder meer de halfgeleiderindustrie. Sinds de overname door het Amerikaanse IDEX drie jaar geleden lijkt er weinig veranderd. De naam bleef, de fabriek bleef en ook de technologie bleef dezelfde. Maar achter de schermen vindt er een ingrijpende transformatie plaats.

IDEX is een beursgenoteerde technologiegroep met een omzet van 3,5 miljard dollar en met zo’n 85 bedrijven, verdeeld over drie divisies. Binnen de divisie Health & Science Technologies lanceerde IDEX vorig jaar een nieuw platform: Materials Science Solutions (MSS). Daarin zijn veertien bedrijven samengebracht die zijn gespecialiseerd in onder meer optica, coatings, microstructuren en precisiebewerking van complexe materialen, zoals glas en keramiek. Veel van die bedrijven bedienen al jaren dezelfde markten, maar deden dat grotendeels zelfstandig. ‘Ze zaten allemaal in de halfgeleiderindustrie en leverden aan defensie- en ruimtevaartklanten. We hebben gezegd: waarom laten we die zusterbedrijven niet veel beter samenwerken?’, aldus oud-Millux-directeur Eric Hezemans, die nu strategisch adviseur is binnen MSS. ‘Klanten willen steeds vaker één gesprekspartner die meerdere technologieën kan combineren.’

Semicon en defense

Hoewel de bedrijven binnen de IDEX-groep elkaar technologisch aanvulden, opereerden ze eerder grotendeels los van elkaar. ‘Wat heeft een klant eraan dat hij bij bedrijf A het glas laat maken, vervolgens naar bedrijf B moet voor een coating en daarna weer naar bedrijf C voor de volgende bewerking?’, vraagt Hezemans zich af. De onderlinge samenhang was er technisch wel, commercieel nauwelijks. ‘Klanten moesten zelf nog de verbinding leggen.’

‘We beginnen waar traditioneel draaien en frezen ophoudt’

Dat inzicht leidde tot een flinke reorganisatie. De fabrieken opereren nog zelfstandig, maar de engineering en sales worden niet langer per bedrijf maar per doelmarkt georganiseerd. ‘We werken veel meer marktgericht, met een focus op semiconductor en space & defense’, zegt Hezemans. ‘Vanuit de klantvraag kijken we welke combinatie van materialen, bewerkingen en functies nodig is. En welke expertises in de groep we dus moeten aanboren.’

Klusjesman

Op papier was de nieuwe organisatiestructuur snel getekend. In de praktijk begon het werk toen pas. Medewerkers die jarenlang verantwoordelijk waren voor de engineering of verkoop van één bedrijf, moesten ineens over de grenzen van hun eigen organisatie heen kijken. Ze moesten niet alleen hun eigen technologie beheersen, maar ook begrijpen wat de andere dertien bedrijven in huis hadden.

‘We hebben een jaar achter de rug waarin iedereen een beetje de kat uit de boom keek’, vertelt Hezemans. ‘Mensen moesten hun plek opnieuw vinden. Sommige verantwoordelijkheden verdwenen, andere kwamen ervoor terug. Dat kost tijd.’ Inmiddels ziet hij dat de eerste resultaten zichtbaar worden. ‘Langzaam beginnen mensen te begrijpen wat de andere bedrijven kunnen. Dat wil niet zeggen dat iedereen alle veertien technologieën uit zijn hoofd kent, maar de samenwerking komt steeds beter op gang.’

Zelf vervult Hezemans daarin een verbindende rol. ‘Ik ben de klusjesman’, zegt hij met een glimlach. ‘Aan de ene kant werk ik aan de strategie van MSS. En omdat ik van huis uit techneut ben, help ik aan de andere kant ook om de klantvraag te vertalen naar een passende combinatie van technologieën.’ Die laatste stap is essentieel, vindt Hezemans. Waar een traditionele verkoper vooral zijn eigen product verkoopt, moet een accountmanager binnen MSS steeds vaker de rol van verbinder vervullen. ‘De salesman van het ene bedrijf moet ook begrijpen wat het andere bedrijf maakt. Pas dan kun je de juiste specialisten bij elkaar brengen en een oplossing bieden waarin meerdere technologieën samenkomen.’

Specialisten

De reorganisatie vloeit voort uit een fundamenteel andere kijk op de rol van first-tier toeleveranciers. Hezemans vindt dat die term maar beperkt bij IDEX past. ‘Wij zijn ook een first-tier, want we leveren aan oem’s, maar we zijn geen first-tier zoals Brainport en omgeving die kent’, zegt hij. ‘Veel first-tiers zijn sterk in systeemintegratie. Wij zitten veel meer in de technologie die daarachter zit.’

Dat verschil bepaalt hoe IDEX zijn bedrijven organiseert. De groep is niet opgebouwd uit assemblagebedrijven, maar uit specialisten in optica, coatings, glas-, ,- en precisiebewerking. ‘We beginnen waar traditioneel draaien en frezen ophoudt’, aldus Hezemans. ‘Als een technologie ook door anderen kan worden toegepast, vinden wij die al snel minder interessant.’ Daardoor blijft veel kennis en productie binnen de eigen bedrijven. Niet omdat IDEX per se alles zelf wil doen, benadrukt Hezemans, maar omdat de technologie vaak zo specialistisch is dat uitbesteden nauwelijks een optie is. ‘We zijn niet verticaal geïntegreerd, en besteden echt wel eens wat uit, maar de meerwaarde van IDEX zit juist in de technologieën die vrijwel niemand anders heeft en in de materialen die zeer moeilijk te bewerken zijn.’

Technologiepartner

Die focus op specialistische technologie betekent dat IDEX MSS eerder in het ontwikkelproces bij zijn klanten aan tafel wil zitten. ‘We hebben geen salesman die met een catalogus onder zijn arm op bezoek komt’, zegt Hezemans. ‘Samen met een engineer gaat hij naar de klant om te begrijpen welk probleem die probeert op te lossen. Pas daarna kijken we welke technologie of combinatie van technologieën daarbij past.’

Volgens Hezemans verschuift de rol daarmee van build-to-print-leverancier naar technologiepartner. ‘We vragen klanten steeds vaker waarom ze iets zo op de tekening hebben gezet. Wat is het doel? Zou het misschien ook anders kunnen? Zo’n gesprekspartner voor je klant zijn, dat gaat een stap verder.’

Internationale slagkracht

De nieuwe organisatie maakt dat de bedrijven binnen IDEX MSS zichzelf ook internationaal beter op de kaart kunnen zetten. Het wereldwijde netwerk opent deuren naar grote buitenlandse chipfabrikanten en oem’s, zonder dat elk bedrijf daarvoor zelf een complete verkooporganisatie hoeft op te bouwen. ‘Bij Millux hadden we geen salesorganisatie in Amerika’, vertelt Hezemans. ‘Terwijl de technologieën die we aan de Nederlandse halfgeleiderindustrie leveren net zo goed interessant zijn voor Amerikaanse spelers als Applied Materials, KLA of Lam Research. Nu hebben we collega’s in de Verenigde Staten die zeggen: kom langs bij deze klant, want die heeft een vergelijkbare vraag.’

Hezemans is zeer terughoudend over het verplaatsen van productie naar lagelonenlanden. ‘We zitten niet in Azië omdat het daar goedkoper is. Als prijs het enige argument is, dan hebben wij daar als IDEX niets te zoeken. We zijn daar waar een klant ons lokaal nodig heeft. Uiteindelijk wil hij vooral toegang tot onze kennis en technologie. Waar we die vervolgens produceren, organiseren we vanuit het netwerk van IDEX.’

De reorganisatie is nog niet voltooid. Het uiteindelijke doel is niet om van veertien bedrijven één bedrijf te maken, maar om de kennis van al die specialisten beter te ontsluiten. ‘Als je grensverleggend bezig wilt zijn met optiek, coatings en materiaalbewerking, kun je niet alle markten bedienen’, zegt Hezemans. ‘Dan heb je te weinig focus.’ De kracht van IDEX MSS moet daarom niet uit schaal komen, maar uit het vermogen om de juiste specialistische kennis op het juiste moment samen te brengen.