Toeleverancier van plaatwerk en contractproducent Addit en Canon Production Printing werken al meer dan vier decennia samen. Een relatie die in de loop der tijd sterk veranderd is. Tegenwoordig is Addit een strategische partner die de industrialisatie van het (kritische) plaatwerk en modules volledig op zich neemt. En de relatie ontwikkelt zich nog steeds. ‘Wij willen onze time to market verder verkorten. Dan moeten we onze strategische leveranciers op tijd informeren.’

Addit en Canon Production Printing: ruim veertig jaar (strategische) samenwerking

Michał Strzałkowski, manager marketing & new business development, heeft het nog even nagevraagd bij zijn cto, Marcin Osipiak, al sinds de eeuwwisseling werkzaam voor Addit: de toeleverancier werkt inmiddels 42 jaar met Canon Production Printing en haar rechtsvoorganger Océ. Eerst werd dat werk vooral gedaan door Addit in Venlo, sinds 2005 wordt Canon Production Printing compleet bediend door de Addit-vestiging in het Poolse Węgrów.

‘Via EDI, dat onze ERP-systemen koppelt, weten wij precies wat we wanneer moeten produceren en moeten toeleveren, direct aan de assemblagelijnen bij Canon Production Printing’s in Venlo en Poing (D)’, zegt Michał Strzałkowski van Addit. Foto: Addit

De rol van de toeleverancier is intussen fors veranderd: van een build-to-print supplier naar een hoogwaardig geautomatiseerde early development partner. ‘Een echte pártner zijn van deze klant. Eentje die ons niet alleen vertelde wat wij precies moesten leveren, maar ook echt naar ons luisterde. Dat waren wij hier in Polen niet gewend’, verhaalt Strzałkowski over zijn eerste persoonlijke ervaringen met – toen nog – Océ in 2013. In dat jaar trad hij bij Addit in Węgrów in dienst en werd meteen op het grote Océ-team gezet.

Klant als drijvende kracht

Het was de tijd waarin de VarioPrint i300, die razendsnel complete boeken kan produceren, in de prototypefase zat. Addit werd gevraagd voor de veeleisende productie van de complexe, kritische paper guiding module, inclusief behuizing en framedelen. ‘Het betrof een volledig nieuwe printer. In de beginfase werkten hier voortdurend twee à drie engineers en projectleiders van Océ’, vertelt Strzałkowski telefonisch vanuit Polen. ‘Zij maakten ons duidelijk wat zij wilden, vertelden over het ontwerp en de functionaliteit van de modules. Wij brachten onze know-how in op het gebied van kosteneffectieve industrialisatie van precisie-plaatbewerking, resulterend in hoge-kwaliteit repeteerbaarheid. Dat betrof kennis en ervaring die eerder van Addit-Venlo op de mensen hier waren overgedragen, en die sindsdien verder zijn uitgebouwd met deze klant als uitdagende drijvende kracht. Bovendien heeft het werken voor deze klant ons altijd aangezet te investeren in zeer geavanceerde machines.’

Marcin Osipiak cto Addit

Proactief en open

Later in het ontwikkelproces van de VarioPrint verliep de communicatie meer telefonisch. Maar nog steeds is er elke dag een half tot anderhalf uur – tegenwoordig via een videoverbinding – overleg met Canon Production Printing, over hoe het productieproces verloopt, welke veranderingen er zijn en welke technische en kosteneffecten dat heeft. ‘Nu gaat het over de nieuwste machine, de varioPRESS iV7. Maar zij benaderen ons nog steeds met dezelfde proactieve, open houding.’

Opbouw eigen supplychain

Canon Production Printing was in de dertien jaar die Strzałkowski heeft meegemaakt altijd heel ondersteunend. ‘Zij hebben ons geholpen bij de opbouw en versterking van onze eigen supplychain. Ze werkten met ons samen bij het vraagstuk hoe de supplier te identificeren die kan voldoen aan de vereisten van een project, ze stonden ons bij in moeilijke onderhandelingen en kritieke situaties, en ze waren altijd een partner als onze leverancier iets niet tijdig kon leveren. Zeker in de bottlenecks die ontstonden na de coronatijd, zijn de goed ontwikkelde toeleveringsketen van Canon en hun oplossingsgerichte mentaliteit van het grootste belang gebleken. De grote buying power van Canon Production Printing helpt ook bij inkoop.’

Verkorte looptijd

Omdat de organisaties inmiddels optimaal op elkaar zijn ingespeeld en ook digitaal nauw met elkaar verbonden, is de doorlooptijd van prototype naar volwassen serieproductie significant verkort, vertelt Strzałkowski. ‘Via EDI, dat onze ERP-systemen koppelt, weten wij precies wat we wanneer moeten produceren en moeten toeleveren, direct aan de assemblagelijnen bij Canon Production Printing’s in Venlo en Poing (D).’

Om dat werk goed te kunnen doen, ontvangt Addit een betrouwbare forecast en neemt Canon Production Printing de toeleverancier mee in de marktontwikkelingen op de langere termijn. ‘Wij worden steeds meer meegenomen in alle horizonnen, marktontwikkelingen en de benodigde effecten daarvan op de aantallen parts en modules.’

Vanaf milestone 1

Marc de Vaan is als procurement accountmanager bij Canon Production Printing verantwoordelijk voor de inkoop van parts en samenstellingen uit plaatmetaal. Hij staat dus frequent in contact met Strzałkowski en diens collega’s. De laatste jaren is dat steeds vroeger in het ontwikkelproces. ‘Vanaf milestone 1. Oftewel het moment dat we de businesscase rond hebben, besloten hebben met welke functionaliteit we gaan voorzien in een marktbehoefte. Dan identificeren we de kritische, moeilijk te produceren parts en assemblies en betrekken dan meteen onze strategische partners daarbij. Voor het plaatwerk is dat Addit.’

Bewezen industrialisatiepartner

Addit heeft die positie, omdat het zich in de loop van de afgelopen decennia heeft bewezen als een partij die sterk is in industrialisatie. ‘Wij brengen onze tekeningen in. Die bevatten veel detail, maar ook veel verwijzingen naar onze standaarden en normen. Addit kent die precies. Wij hoeven dus alleen maar aan te geven waar een las moet komen, zij weten dan hoe breed die moet zijn, of die afgebraamd en geslepen moet worden, enzovoorts. Maar ook hoe die las het beste gezet kan worden. Bijvoorbeeld vanaf de achterkant om kromtrekken te voorkomen. Met hun kennis en ervaring van maakbaarheid komen ze tot een hogere kwaliteit. En, ook heel belangrijk, tegen een lagere prijs.’

Het kan ertoe leiden dat de initiële tekening na afloop van het industrialisatietraject met Addit er anders uitziet. ‘Er zijn dan details gewijzigd gerelateerd aan de productietechnologieën of het productieproces. Hierdoor is het eindproduct functioneel gelijk, maar zijn de kwaliteit en reproduceerbaarheid verbeterd.’

Plannen delen

De langjarige strategische relatie met Addit is nog steeds in ontwikkeling, maakt De Vaan duidelijk. ‘We willen onze strategische partners nog eerder betrekken. Addit wordt in een vroeg stadium van projecten geïnformeerd en meegenomen, zodat zij zich bijtijds kunnen voorbereiden op de industrialisatie van onderdelen. Wij willen onze time to market verder verkorten, maar dan moeten we onze strategische leveranciers zoals Addit wel op tijd informeren.’

Eerst wat traag, dan heel snel

De kracht van Addit in Polen is dat het een procesmatig sterke, grote organisatie is. Dat kan in de ogen van De Vaan een aandachtspunt zijn. ‘Door hun omvang en automatiseringsniveau hebben ze een grote capaciteit en kunnen daardoor de grote aantallen verschillende onderdelen aan waar wij om vragen. De keerzijde van die omvang kan zijn dat het oppakken van initiële orders soms wat langzamer verloopt. Maar is een onderdeel eenmaal ingedaald in hun processen, dan zijn ze juist weer heel snel.’

Open dialoog

Gaat er dan nooit wat mis? ‘Tuurlijk wel. We leven nu eenmaal niet in een ideale wereld’, erkent Strzałkowski. ‘Bij kritieke situaties gaan we direct met elkaar om tafel. Die open dialoog is altijd de basis geweest van onze samenwerking. We zoeken daarbij nooit naar een schuldige, maar naar een oplossing. Canon Production Printing is ook open over zaken als prijsstelling. Ze werken met ons volgens het principe van open calculatie en delen de doelprijs waarvoor wij een component of module moeten produceren. Dat vraagt soms om veel creativiteit en technische expertise. Juist dat waardeer ik: we bespreken alles open en eerlijk, als partners onder elkaar.’