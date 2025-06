De maakindustrie heeft van oudsher te maken met lange doorlooptijden van ontwerp tot product. Digitalisering en een betere ketenintegratie kunnen dat proces wel tot de helft verkorten. Pieter Dejonghe van Siemens Digital Industries Software legt uit waar de knelpunten zitten in de traditionele aanpak en hoe die zijn op te lossen. En illustreert dit aan de hand van een aantal voorbeelden.

– ‘Bij veel ontwerpen is software al goed voor 50% van de totale ontwikkeltijd.’

– ‘Bedrijven kijken op dit moment echt naar de extended enterprise.’

– Vooral voor de kleinere toeleveranciers wordt het een grote uitdaging om op de trein te springen.

– ‘Als je onderdelen maakt voor een oem’er, is het logisch dat je ook de moderne CAD/CAM-omgeving gebruikt.’

Hoe Siemens de kracht van digitalisering en AI inzet voor slimmer ontwerpen

In de auto-industrie zijn doorgaans vier jaar nodig van de eerste modelschetsen tot het moment dat het eerste exemplaar uit de fabriek rolt. Het Chinese BYD verraste de industrie door deze hele ontwikkeling klaar te spelen binnen twee jaar. ‘Snellere productontwikkeling is wel de heilige graal op dit moment’, zegt Pieter Dejonghe. Hij is verantwoordelijk voor presales en business development Benelux van Siemens Digital Industries, het onderdeel dat zich richt op industriële automatisering en software voor productontwikkeling en productie. ‘Er wordt veel focus gelegd op verbetering van de efficiëntie van het ontwerpproces. Tegelijk realiseren we ons dat producten alleen maar complexer worden.’ Die uitdaging speelt niet alleen in de automotive, maar eigenlijk in alle industriesectoren en zeker in de high-tech industrie in Nederland. Denk aan machinebouw zoals ASML, maar bijvoorbeeld ook aan het ontwerp van medische apparatuur. ‘Daarnaast krijgt de component software een steeds grotere plek in het volledige product. Bij veel ontwerpen is software al goed voor 50% van de totale ontwikkeltijd.’

Rode draad ontwerpproces

Digitalisering van het ontwerpproces heeft de afgelopen jaren al gezorgd voor een flinke efficiëntieverbetering. De tekentafel heeft vrijwel overal plaatsgemaakt voor 2D en daarna 3D CAD-software. ‘Je ziet nu dat veel aandacht uitgaat naar het netjes aan elkaar rijgen van al die systemen. Wij noemen dat de digital thread, de rode draad door het ontwerpproces. Eigenlijk zijn het meerdere digital threads, want er komen vaak veel lijnen bij elkaar in het totale ontwerp.’ Dat geldt niet alleen binnen een bedrijf, want veel van de inefficiënties in het ontwerpproces ontstaan doordat de toeleveringsketen pas laat in het proces wordt betrokken. ‘Bedrijven kijken op dit moment echt naar wat wij de extended enterprise noemen, het aankoppelen van toeleveranciers en co-developers.’

‘Snellere productontwikkeling is wel de heilige graal op dit moment’

De integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in CAD-systemen heeft recentelijk een volgende stap opgeleverd in versnelling en verbetering van r&d-processen. Dejonghe noemt als voorbeeld generative design. Met die aanpak laat de ontwerper de software een ontwerp optimaliseren, door AI een eerste versie te laten analyseren en aanpassingen aan te brengen die in een simulatie worden getest. Door dit feedbackproces geautomatiseerd een groot aantal keren uit te voeren, evolueert het ontwerp naar een optimale configuratie. ‘Je kunt de software zelfs helemaal automatisch een ontwerp laten maken door een aantal parameters in te voeren, zoals de sterkte van het element en de positie waar de verbindingen met andere componenten moeten komen. Dan creëert het systeem vaak vrij grillige vormen die eigenlijk alleen met 3D-printing te vervaardigen zijn. Wil je het product kunnen maken met frezen of draaien, kun je dat bij de parameters invullen. De software past dan het ontwerp daarop aan.’

Spraakherkenning versnelt terugkoppeling

Ook bij het automatiseren van processen kan de toepassing van kunstmatige intelligentie een aanzienlijke versnelling opleveren. Dejonghe vertelt over een project met Microsoft waarbij een integratie is gemaakt tussen Microsoft Teams en het issue-rapportagesysteem van Siemens Teamcenter. ‘Als een ontwerp af is, komt het moment dat je de eerste producten gaat assembleren. Dan ontdek je altijd issues. Die moeten vanaf de werkvloer worden teruggekoppeld aan de ontwikkelafdeling, zodat het ontwerp kan worden aangepast’, zegt hij. ‘Wij hebben dat rapportagesysteem gekoppeld aan Teams, dat toch al op de smartphone of industriële tablet staat. Zo kun je opmerkingen inspreken in een applicatie waar je al aan gewend bent.’ De AI-applicatie analyseert de gesproken informatie en vult op basis daarvan de juiste velden van een issue-rapport in. Een gebruiker hoeft dan alleen nog de ingevulde gegevens te controleren en eventueel aan te vullen. De ontwerpafdeling kan dit issue-rapport dan verder opvolgen in Teamcenter.

AI helpt verder bij de snelle verwerking van grote hoeveelheden data. Steeds meer machines en andere apparatuur in de fabriek zijn voorzien van sensoren die logbestanden en statusinformatie genereren. Zo ontstaat een enorme datastroom die niet meer handmatig op te volgen is. ‘Je kunt dan de AI-mogelijkheden inzetten om uitzonderingen te detecteren in die data. Het is voor AI supergemakkelijk om met een algoritme dat is getraind op een bepaald patroon, afwijkingen van dat patroon te signaleren en te waarschuwen dat er mogelijk een storing is opgetreden.’

AI-tools bereiden offerte voor

Gespecialiseerde AI-tools kunnen ook helpen het offerteproces te stroomlijnen bij nieuwe opdrachten vanuit een oem’er. Bij de offerteaanvraag hoort vaak een uitgebreid requirementsdocument. Het is voor een aanbieder belangrijk die informatie grondig door te nemen om te bepalen of de opdracht past bij de expertise en mogelijkheden van zijn bedrijf. En om vervolgens een risicoprofiel op te stellen voor de opdracht. Al dat uitzoekwerk kan een tijdrovende klus zijn, zonder de zekerheid dat er ook een interessante opdracht uit volgt. ‘Er bestaat dus AI-tooling die de analyse voor jou doet. Het algoritme train je op basis van eerdere offertes die je hebt uitgebracht en de succesratio die je behaalde met die projecten. Jouw experts hoeven dan niet de uitgebreide documentatie helemaal door te spitten. Zo kun je een enorme efficiencyslag maken.’

Hallucinatie kan in een industriële omgeving voor grote problemen zorgen

Vooral voor de kleinere toeleveranciers gaat het een grote uitdaging worden om op de trein te springen, vreest Dejonghe. ‘Grote bedrijven hebben de slagkracht om nieuwe technologie te adopteren, maar de toeleveranciers moeten ook hun eigen processen stroomlijnen en hun flow optimaliseren door gebruik te maken van nieuwe technologie.’ Zij zien zich daartoe wel verplicht om aan te kunnen haken bij de nieuwe manier van werken bij hun opdrachtgevers. ‘Als je onderdelen maakt voor een oem’er, is het logisch dat je ook gebruik gaat maken van de mogelijkheden in de moderne CAD/CAM-omgeving. Eén ervan is bijvoorbeeld om snel de maakbaarheid van een onderdeel te analyseren en te bepalen hoeveel productietijd daarvoor nodig is.’

Voorkom dat AI hallucineert

Het gebruik van AI gaat wel gepaard met risico’s. Zeker wanneer large language models (LLM’s) worden ingezet voor bijvoorbeeld het interpreteren en genereren van taal (conversational chats) ligt hallucinatie op de loer: het taalmodel verzint dan antwoorden die niet stroken met de werkelijkheid. Dat kan in een industriële omgeving voor grote problemen zorgen. Toch is Dejonghe daar niet zo bang voor, omdat industriële modellen getraind worden op specifieke kennis. ‘Neem de eerdergenoemde chatbot in ontwerpsoftware. Die heeft de volledige handleiding van de applicatie tot zich genomen. Op dat moment zit er zo veel specifieke informatie over die applicatie in dat het risico op hallucinatie gering is’, zegt hij. Dat is ook het geval wanneer de chatapplicatie wordt gebruikt als kennisdatabank. ‘Dan voed je het model met het intellectueel eigendom van je bedrijf via een RAG-engine (retrieval-augmented generation, waarbij het taalmodel kennis ophaalt uit externe bronnen, red.). Daardoor is het risico op hallucinatie heel beperkt. Daartegenover staan denk ik vooral heel veel voordelen bij het gebruik van AI, vooral bij optimalisatievraagstukken.’

Optimalisatieproces gaat 40% sneller

Al jaren geleden ontwikkelde en patenteerde Siemens een optimalisatie-algoritme genaamd Sherpa. Dat wordt gebruikt om iteraties van CAD- en simulatieontwerpen naar een optimale performance te laten evolueren. ‘Wij dachten lang dat er niets aan te verbeteren viel, omdat het al heel goed werkt. Toch hebben we bovenop dat algoritme AI toegevoegd en nu blijkt het algoritme 40% sneller naar een optimum te evolueren. Je bent dus sneller klaar en je kunt ook meer tijd nemen om naar een beter optimum te zoeken’, stelt Pieter Dejonghe. In complexe simulaties kunnen bij het variëren van parameters vaak verschillende pieken in prestaties voorkomen. Het rekenen aan dergelijke simulatiemodellen is immers tijdrovend en daardoor kostbaar. Door sneller resultaten te berekenen, ontstaat de mogelijkheid om tegen dezelfde kosten langer te zoeken naar de allerbeste oplossing.

AI vereenvoudigt het simulatieproces

In de automotive gebeurde het testen van de luchtweerstand van nieuwe modellen lange tijd uitsluitend in een windtunnel met schaalmodellen, kostbare experimenten. Inmiddels is de windtunnel in de meeste gevallen vervangen door simulatie-experimenten op de computer. Dejonghe: ‘We kunnen de luchtstroming rond de auto volledig in kaart brengen met die simulaties. Alleen zijn ze supercomplex en tijdrovend. Met kunstmatige intelligentie kunnen we op basis van eerdere simulatie-experimenten een zogeheten reduced order model trainen, een vereenvoudigde vorm van het simulatiemodel. Het is niet zo betrouwbaar als het complete simulatiemodel, maar kan wel veel sneller een goede eerste indruk geven.’ Met die resultaten kunnen engineers het ontwerp aanpassen en optimaliseren. ‘Dan hoef je dus geen flow-simulatie van twee dagen te starten om erachter te komen dat de uitkomst niet goed is. Dankzij deze aanpak krijg je snellere iteraties in je ontwerpproces en uiteindelijk dus ook weer een mogelijke verkorting van de totale ontwikkeltijd.’