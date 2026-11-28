Hoe kunnen machinebouwers en toeleveranciers met remanufacturing nieuwe omzetstromen realiseren? Op donderdag 10 december organiseert het Remanufacturing Collectief een bijeenkomst bij Lekkerkerker Dairy & Food Equipment in Lopik, waar praktijkervaring wordt gecombineerd met het ontwikkelen van een eigen businesscase.

Bij Lekkerkerker vormt het reviseren en hergebruiken van machines voor de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie al sinds de oprichting de basis van het bedrijfsmodel. Door revisie, technologische upgrades en systeemoptimalisatie biedt het bedrijf een hoogwaardig alternatief voor nieuwbouw.

Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers inzicht in de inrichting van een volwassen remanufacturingproces. Aansluitend gaan zij in een interactieve werksessie aan de slag met de kansen binnen hun eigen organisatie. Daarbij staan klantwaarde, marktpotentieel, kosten, opbrengsten, verdienmodellen en samenwerking met ketenpartners centraal.

De bijeenkomst is bedoeld voor machinebouwers, oem’s, toeleveranciers en industriële dienstverleners die remanufacturing willen introduceren of bestaande activiteiten verder willen professionaliseren. Deelnemers gaan naar huis met een concrete aanzet voor een eigen businesscase. Aanmelden: https://luma.com/6zxetwy3

– Datum: donderdag 10 december, 08.00 – 11.30 uur

– Locatie: Lekkerkerker Dairy & Food Equipment, Lopik

– Voor wie: machinebouwers, OEM’s, toeleveranciers en industriële dienstverleners, in het bijzonder professionals binnen Management, Sales, Service & Operations.

Het Remanufacturing Collectief brengt gemotiveerde maakbedrijven vanuit gemeenschappelijke kenmerken en behoeften in kleine groepen samen om hergebruik te versnellen tot een volwaardig, sterk en onderscheidend aanbod naar de markt.