2021 was voor Van Oord een jaar van tegenstellingen. Enerzijds was het een moeilijk jaar vanwege COVID-19, de lastige markt- en toeleveringsomstandigheden en operationele uitdagingen. Resulterend in een financieel verlies, mede als gevolg van omvangrijke verliesvoorzieningen op drie projecten in de business units Nederland en Offshore Wind: de Afsluitdijk in Nederland, Saint-Brieuc in Frankrijk en Greater Changhua in Taiwan. Anderzijds sluiten we dit jaar af met een recordorderboek en een optimistische kijk op onze markten.

Pieter van Oord, CEO: ‘2021 was een moeilijk jaar voor ons vanwege COVID-19, de marktomstandigheden en operationele uitdagingen. Dit resulteerde in een nettoverlies na het nemen van belangrijke voorzieningen op drie specifieke complexe projecten. Anderzijds sluiten wij dit jaar af met een record aan gunningen en positieve vooruitzichten voor al onze markten. Ook in deze turbulente periode investeren wij in onze toekomst door wereldwijd talent aan te trekken. En we investeren in de juiste soort duurzaam materieel om onze groeiambitie te realiseren. Maar minstens zo belangrijk is dat wij een lerende organisatie zijn – we leren van de uitdagingen waarmee we te maken krijgen.

Ondanks tegenslagen waren wij in staat om onze complexe projecten uit te voeren en op te leveren. Dat was mogelijk dankzij de Marine ingenuity, de flexibiliteit en de inzet van onze mensen.

In 2021 was er wereldwijd sprake van een economisch herstel. De eerste effecten daarvan werden in de zomer zichtbaar. Met name onze offshore- en baggeractiviteiten lieten in de tweede helft van 2021 het effect van een marktherstel zien. Na de reorganisaties in 2020 zijn we weer groeitraject ingegaan. Onze strategie voor dit decennium luidt: Building the Future Together. Vanuit ons doel om een betere wereld te creëren voor toekomstige generaties, richten wij ons op onze bijdrage aan de energietransitie en klimaatadaptatie.

In 2021 is het gevoel van urgentie en de vraag naar duurzame oplossingen sterk toegenomen. Dankzij de COP26 heeft de wereldwijde energietransitie meer dan ooit prioriteit gekregen. De doelstellingen van Parijs om in 2050 CO2-neutraal te zijn, worden door steeds meer regeringen en bedrijven omarmd. Minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen enerzijds en meer duurzame energie anderzijds zijn belangrijke drijvende factoren binnen het nieuwe energiesysteem. Dit biedt voor ons kansen om een bijdrage te leveren en onze positie te versterken.

We zijn optimistisch over de marktvooruitzichten op de langere termijn. Wij verwachten voor 2022 een fors hogere omzet en marges. De winstgevendheid zal komend jaar ook afhangen van de afwikkeling van grotere schadeclaims. Gezien de marktvooruitzichten gaan we ervan uit dat de positieve ontwikkeling van de orderportefeuille doorzet. Vooruitlopend op deze groei zijn we in 2021 begonnen met een wervingscampagne, die in 2022 zal worden voortgezet.

De vooruitzichten zijn uiteraard afhankelijk van de crisis in Oekraïne. Geopolitieke onzekerheden, inflatie en problemen in de toeleveringsketen kunnen grote invloed hebben op onze resultaten. Maar ons bedrijf is veerkrachtig en financieel gezond.

Wij spreken ons vertrouwen en onze waardering uit voor al onze aandeelhouders, opdrachtgevers en werknemers voor hun niet aflatende steun en toewijding. Samen zetten wij ons in om bij te dragen aan de grote uitdagingen van onze tijd.’

In 2021 heeft Van Oord een omzet gerealiseerd van EUR 1.517 miljoen (2020: EUR 1.677 miljoen) bij een nettoverlies van EUR 62 miljoen (2020: nettowinst van EUR 33 miljoen). De kasstroom bleef sterk. Dit resulteerde ultimo 2021 in een lage netto schuld van EUR 62 miljoen (2020: netto kaspositie van EUR 24 miljoen). De orderportefeuille is gegroeid naar EUR 4.353 miljoen (2020: 3.553 miljoen), met name dankzij de business unit Offshore Wind. Ten opzichte van 2020 is de omzet is in 2021 gedaald. Het activiteitenniveau bij Offshore Wind was lager dan in 2020 en ook de omzet nam af tot 347 miljoen EUR (2020: EUR 632 miljoen). De business unit Offshore wist een relatief stabiele omzet van EUR 191 miljoen te realiseren (2020: 212 miljoen). Bij de business unit Dredging steeg de omzet naar EUR 727 miljoen (2020: EUR 598 miljoen), dankzij het herstel van de baggermarkt. De omzet van de business unit Netherlands steeg naar EUR 252 miljoen (2020: 236 miljoen), dankzij de voortgang van diverse grote projecten. Van Oord heeft in 2021 een nettoverlies geleden als gevolg van een opeenstapeling van projectverliezen op een paar grote projecten in Nederland en bij Offshore Wind, waarvoor voorzieningen zijn getroffen en gesprekken worden gevoerd met opdrachtgevers over een schadevergoeding. Ook dit tweede coronajaar heeft gevolgen gehad voor de operationele activiteiten bij de projecten. Zo ontstonden er vertragingen en moesten extra maatregelen worden getroffen voor stafmedewerkers en bemanning. Als gevolg bedroeg onze EBITDA 67 miljoen. Na volledige inbedrijfstelling van de offshore windparken Borssele III en IV in februari 2021 hebben wij ons belang van 10% in Blauwwind in december 2021 verkocht. De orderportefeuille groeide van EUR 3.553 miljoen in 2020 naar EUR 4.353 miljoen eind 2021. Daarmee overtrof het gunningsvolume de omzet in 2021. Het gunningsvolume steeg in 2021 naar EUR 2.317 (2020: 1.620 miljoen), vooral dankzij Offshore Wind. Grote projecten die we in 2021 hebben binnengehaald, zijn bijvoorbeeld Sofia EPCI (Verenigd Koninkrijk) en Baltic Hub T&I voor Offshore Wind en de Harwich Channel Deepening, Kashagan Island to Deep Water en Aberdeen Harbour Expansion voor Dredging. Onze financiële positie per ultimo 2021 blijft solide met een eigen vermogen van EUR 915 miljoen (2020: 1.015 miljoen) en een solvabiliteitsratio van 34,6% (2020: 41,3%). Het niveau van de nettoschuld blijft met EUR 62 miljoen beperkt (2020: nettokaspositie EUR 24 miljoen) en valt ruim binnen de voorwaarden van onze kredietfaciliteiten. De operationele kasstroom van EUR 50 miljoen (2020: 476 miljoen) lag onder het niveau van de (netto) investeringskasstroom van EUR 98 miljoen (2020: EUR 120 miljoen). Deze laatste bestaat hoofdzakelijk uit EUR 203 miljoen aan (netto)kapitaaluitgaven (2020: EUR 89 miljoen) en de opbrengst van de verkoop van het belang in Blauwwind ten bedrage van EUR 94 miljoen. De financiële kasstroom bedraagt EUR 174 miljoen (2020: -191 miljoen). In 2020 hebben we besloten om over een periode van vijf jaar 1 miljard euro te investeren in innovatief, duurzaam materieel, waarmee we onze rol in duurzame offshore energie willen versterken. In 2021 hebben we EUR 208 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. De netto investeringen lagen lager, nl. EUR 98 miljoen (2020: 120 miljoen), met name als gevolg van de verkoop van ons belang in offshore windpark Blauwwind is verdisconteerd.

Investeringen Ons vertrouwen in de toekomst is terug te zien in onze investeringen. Onze twee nieuwe hybride waterinjectievaartuigen (WID’s) Maas en Mersey zijn in de zomer van 2021 in gebruik genomen, ter vervanging van eerste generatie WID’s. De drie nieuwe LNG-sleephopperzuigers zijn in aantocht. De Vox Ariane wordt in juni 2022 operationeel, een half jaar later gevolgd door de Vox Apolonia en weer een half jaar later door de Vox Alexia. Deze drie nieuwe dual-fuel sleephopperzuigers hebben schonere emissies en een fors lagere CO2-voetafdruk dan conventionele sleephopperzuigers en versterkt onze positie in het middensegment van de baggermarkt. Om onze leidende positie in offshore wind te versterken en onze CO2-voetafdruk tijdens de installatie van offshore wind te verkleinen, hebben we geïnvesteerd in de nieuwe kabellegger Calypso. Dit schip kan zowel AC- als HVDC -kabels leggen en vormt daarmee een nieuwe generatie energiezuinige kabelleggers. De Calypso moet eind 2023 volledig operationeel zijn. In september 2021 heeft Van Oord ook een nieuw jackup-schip besteld, de Boreas, voor het vervoeren en installeren van nieuwe generatie windturbines tot 25 MW. Het schip wordt het grootste in zijn soort en kan varen op methanol. De oplevering staat gepland voor 2024. De Boreas betreft de grootste investering in een schip in de geschiedenis van Van Oord. Ons totale investeringsprogramma voor alle bedrijfsactiviteiten bij elkaar heeft ultimo 2021 een waarde van EUR 800 miljoen.

Veiligheid Na meer dan 15 jaar voortdurende aandacht voor veiligheid behoren onze statistieken tot de beste binnen de sector. De Total Recordable Injury Rate (TRIR) van Van Oord bedroeg in 2021 0,59, dit is hoger dan de 0,48 van vorig jaar. Dit laat zien hoe belangrijk het is om ons te blijven verbeteren en de bewustwording te vergroten, door te leren van ongevallen, incidenten en bijna-ongevallen binnen ons bedrijf en binnen de sector. Met het say YES to safety programma dragen we het belang uit om samen een veilige omgeving te creëren. In 2021 hebben wij voor alle medewerkers wereldwijd een evenement georganiseerd over veiligheid, met speciale aandacht voor geestelijke gezondheid.

COVID-19 Het veilig en verantwoord borgen van de bedrijfscontinuïteit en het faciliteren van sociale cohesie waren de twee meest belangrijke doelstellingen van het coronabeleid van Van Oord in 2021. De standaard voorzorgsmaatregelen zijn dit tweede coronajaar redelijk gemeengoed geworden. De uitdaging lag vooral in het feit dat de omstandigheden en beperkingen per land sterk verschilden. De wijze waarop onze medewerkers zijn omgegaan met steeds weer nieuwe maatregelen en het telkens weer moeten testen en in quarantaine gaan, getuigt van een enorme veerkracht. Samen hebben wij de uitdagingen van het tweede coronajaar het hoofd geboden en ons uiterste best gedaan om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De kosten van de pandemie waren in 2021 aanzienlijk.