Van Oord heeft een nieuwe opdracht geplaatst bij Demcon unmanned systems

Maritiem aannemer Van Oord heeft een nieuwe order geplaatst bij Demcon unmanned systems; ditmaal voor een groter onbemand, autonoom offshore platform. Dit schip is geschikt voor uitdagende offshore-omstandigheden en wekenlange survey-operaties op zee. De inzet van deze elektrische onbemande schepen stelt Van Oord in staat haar activiteiten te verduurzamen, veiliger te werken en haar medewerkers optimaal in te zetten.

Demcon unmanned systems ontwikkelt en bouwt onbemande, autonome vaartuigplatforms voor survey- en inspectiewerkzaamheden in binnenwateren, kust- en offshore-omgevingen. Van Oord heeft met de DUS V2500 modellen al goede ervaringen opgedaan met de elektrisch aangedreven survey schepen voor hydrografische inspecties op binnenwateren. Met deze order zet de maritieme aannemer de stap naar onbemande offshore surveys.

Het nieuwe vaartuig kan worden ingezet ter ondersteuning van baggerwerkzaamheden, het installeren van offshore windmolenparken en het aanleggen van maritieme infrastructuur. “Het autonome offshore inspectieplatform is met 6 meter een maatje groter dan het DUS V2500-model, moet meerdere weken op zee kunnen varen en zal nieuwe autonome toepassingen bevatten voor onbemande offshore operaties”, zegt Fedor Ester, managing director van Demcon unmanned systems. “Het bevat ons gestandaardiseerde en modulaire autonome navigatiesysteem. We ontwerpen en schalen de romp, het vermogen en de voortstuwing rond dit systeem op basis van klantspecifieke prestatiecriteria. Bovendien zullen we nieuwe functionaliteiten toevoegen om beter aan de operationele eisen te voldoen.” Dit wordt het DUS V5750 model. “Een eenvoudig te gebruiken vaartuig dat zonder hulpmiddelen op het land kan staan en in een 20-voets container past. Het schip zal binnen een jaar aan Van Oord worden geleverd. Daarna zullen wij het schip en de software van het autonome navigatiesysteem continu upgraden. Op deze manier verbeteren we samen met Van Oord de autonome navigatie en vergroten we de toepassingsmogelijkheden van het schip gedurende de levensduur.”

Totaaloplossing

Tot voor kort werden survey- en inspectieactiviteiten voornamelijk uitgevoerd met bemande schepen. Anticiperend op de realiteit van digitalisering, duurzaamheid en veiligheid, zocht Van Oord naar autonome survey-oplossingen. Wim Balvert, verantwoordelijk voor het beheer en de innovatie van alle survey-apparatuur bij Van Oord: “We zijn met Demcon unmanned systems gaan samenwerken om een totaaloplossing te ontwikkelen. Zij beoordeelden de technologie die op onze bemande surveyschepen wordt gebruikt en ontwierpen onbemande schepen voor dit doel.” Het eerste resultaat was de VO:X Metiri (eerste DUS V2500 vaartuig), een robuust en compact inspectieplatform van slechts 2,5 meter voor gebruik op binnenwateren en in kustgebieden. Met deze 100% elektrische, autonome schepen is Van Oord in staat om survey-activiteiten op afstand, kostenefficiënt en geautomatiseerd uit te voeren. De eerste ervaringen waren zo positief dat Van Oord inmiddels vier van deze schepen heeft aangeschaft en ook toepassingsmogelijkheden ziet voor een grotere, zeewaardige versie.

Nieuwe functionaliteiten

Het bestaande Demcon situational awareness systeem – “waar ben ik en wat zie ik om me heen?” – wordt uitgebreid voor navigatie op zee. Het werkt op korte afstanden (150 meter) en in complexe omsloten omgevingen met onder meer 360-graden laserscantechnologie met LiDAR-sensoren. Verschillende soorten camera’s, radar en elektronische navigatiekaartgegevens zullen worden gebruikt om verder weg en in verschillende weersomstandigheden te kijken. Slimme algoritmen verwerken en versmelten de informatie van al deze sensoren en bronnen tot een digitaal wereldmodel van de omgeving rond het schip.

Het DUS-systeem voor het vermijden van botsingen zorgt ervoor dat obstakels worden geïdentificeerd en beslist hoe ze moeten worden ontweken met inachtneming van de regels die gelden voor het varen op het water. Daarnaast zal het communicatiesysteem worden uitgebreid. De huidige schepen maken gebruik van een redundant WLAN en een LTE (4G/5G) datalink. De DUS V5750-modellen zullen worden aangevuld met satellietcommunicatie. Ester: “Dit betekent dat het schip een multi redundante communicatiecapaciteit zal hebben. Om ervoor te zorgen dat het schip robuust is, moeten alle systemen een back-up hebben, zodat het schip in geval van nood altijd veilig en autonoom naar huis kan terugkeren.”

Inspectie van het leggen van kabels Een derde innovatie is specifiek bedoeld voor de eerste survey-toepassing die Van Oord voor ogen heeft. De inspectie (‘touchdown monitoring’) van kabels die worden gelegd van en naar offshore windmolenparken. Ester: “Een kabellegschip vaart langzaam en moet worden gevolgd door een surveyschip. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dit een uitdaging zijn en inefficiënt vanuit vaartechnisch oogpunt. Wij gaan hiervoor een weersafhankelijke Dynamic Positioning functionaliteit ontwikkelen. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat de neus van het schip in de richting van wind, stromingen en golven wordt gericht om zo min mogelijk weerstand te bieden. Het is dus mogelijk dat het schip het kabellegschip in een zijwaartse positie volgt. Hoewel dit een onnatuurlijke hoek lijkt, is dit efficiënter en geen probleem dankzij ons eigen innovatieve Dynamic Positioning-systeem.” Het schip is vrijwel onzinkbaar dankzij de waterdichte, gesegmenteerde en zelfrichtende romp. Hierdoor kan het systeem ook onder zware omstandigheden en hoge golven operationeel blijven. Ester: “Tijdens het ontwerp- en bouwproces valideren we voortdurend de prestaties van het vaartuig in onze ‘sea-keeping’ simulatieomgeving.” Dit scheepsplatform moet veel langer op zee kunnen varen dan in binnenwatertoepassingen. De DUS V5750 krijgt daarom meer accu’s en als dat niet voldoende is, kan een hybride systeem de tijd en actieradius op zee verder verlengen tot dertig dagen.

Optimale inzet van mensen

Naast het leggen van kabels ziet Balvert ook andere mogelijkheden voor Van Oord, zoals ondersteuning bij zandsuppleties langs de kust of ondersteuning bij de inzet van drones voor het inspecteren van windmolens. “De inzet van de elektrische onbemande schepen van Demcon stelt ons in staat om onze operaties te verduurzamen, veiliger te werken en onze medewerkers optimaal in te zetten. Op een bemand vaartuig varen surveyors mee naar een project, terwijl ze op een autonoom vaartuig alleen op afstand inschakelen als hun expertise nodig is.”

Demcon unmanned systems bouwt hightech elektrische, onbemande autonome schepen voor alle soorten wateren en diverse maritieme toepassingen. Demcon unmanned systems ontwikkelt haar eigen onbemande platforms, evenals autonome navigatietechnologieën. Het stelt klanten in staat om maritieme operaties en data-acquisitie uit te voeren tegen lagere operationele kosten en op een veilige, geautomatiseerde en duurzame manier. Demcon unmanned systems is een partner voor onbemande vaartuigen, van ontwikkeling en bouw tot onderhoud, upgrades en service. Als zelfstandige onderneming maakt zij deel uit van de internationale Demcon groep (900 medewerkers). De Demcon groep ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon groep heeft meerdere vestigingen in Nederland, Duitsland, Japan en Singapore. Of het nu gaat om medische systemen, systemen die onze veiligheid bewaken of duurzame innovaties met betrekking tot thema’s als water en energie, Demcon levert een bijdrage voor huidige en toekomstige generaties. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen, richt Demcon zich ook op het bevorderen van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.