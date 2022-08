De opdracht van het consortium omvat het projectmanagement, de engineering en installatie van ongeveer 190 kilometer aardgaspijpleiding in waterdieptes tot 1.400 meter, inclusief de aanleg van een aanlanding. De pijpleiding loopt van het Liza-veld in Guyana’s offshore Stabroek Oil and Gas Block naar een onshore aardgasgestookte elektriciteitscentrale ten westen van de Demerara River, langs de kust van Guyana.

Hans van Gaalen: ‘Van Oord is vereerd door ExxonMobil te zijn geselecteerd voor het Guyana Gas to Energy project in samenwerking met Subsea 7. De ontwikkeling van de energie-infrastructuur voor de kust stelt ons consortium van Subsea 7 en Van Oord in staat om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in Guyana, waardoor Guyana minder afhankelijk wordt van geïmporteerde brandstoffen.’

De werkzaamheden voor Van Oord bestaan uit het aanleggen van de aanlanding waar de pijpleiding aan land komt met behulp van Horizontal Directional Drilling (HDD) en de installatie van 75 kilometer pijpleiding dicht bij de kust. Van Oord zal zijn pijpenlegger voor ondiep water, Stingray inzetten in waterdieptes tot 28 meter. De werkzaamheden beginnen medio 2023.

Craig Broussard, Vice President Subsea 7 US: Dit is een belangrijk project om de Guyanese bevolking te ondersteunen en we kijken ernaar uit om onze relatie met EEPGL voort te zetten in een van de meest vruchtbare en bijzondere ontwikkelingsprojecten ter wereld.’

Verwacht wordt dat de vraag naar elektriciteit in Guyana de komende vijf jaar aanzienlijk zal toenemen, samen met een snelgroeiende economie. Het project zal Guyana’s koolstofarme ontwikkelingsstrategie ondersteunen, dat een plan inhoudt om zware stookolie te vervangen door aardgas als voornaamste energiebron. De pijpleiding zal 50 miljoen standaard kubieke voet gas per dag vervoeren. Hiermee kan een krachtcentrale van 300 megawatt worden aangedreven. Het project moet aanzienlijke voordelen opleveren voor Guyana, met name door de opwekking van schonere, betaalbare en betrouwbaardere elektriciteit.