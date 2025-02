Van Oord zet zich in om emissies terug te brengen tot netto-nul om een betere, duurzamere wereld te creëren voor toekomstige generaties. Om dit te realiseren, gaan we bij onze bestaande vloot na welke aanpassingen nodig zijn om de energie-efficiëntie te optimaliseren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De investering in de installatie van de SCR-systemen op de Nexus is een uitstekend voorbeeld van deze strategie.

Als de oorspronkelijke bouwer van Nexus was Damen Shipyards Group goed gepositioneerd om dit retrofitproject uit te voeren. Hun compacte SCR-systeem kon naadloos worden geïntegreerd binnen het bestaande ontwerp van het schip. Gezien de ruimtelijke beperkingen aan boord was het essentieel om een systeem te kiezen dat de prestaties maximaliseerde en tegelijkertijd de impact op de operationele ruimte minimaliseerde.

André de Bie, programmamanager Duurzame Voortstuwing van Damen, zegt over de succesvolle afronding van het project: “Er is een goede match in de cultuur en mentaliteit tussen Damen en Van Oord – we willen allebei vooruit. Als je allebei in dezelfde richting kijkt, is het gemakkelijker. Hierdoor is er een hele prettige samenwerking geweest die heeft bijgedragen aan zo’n positief resultaat.”