In 2022 won Van Oord de Maritime KNVR Shipping Award voor haar bijdrage aan innovatie in de Nederlandse maritieme industrie door de drie nieuwe sleephopperzuigers in gebruik te nemen. Volgens de jury markeert de introductie van de drie schepen door Van Oord het als ‘een pionier voor internationale normen gericht op het minimaliseren van klimaat- en milieu-impact binnen de beschikbare technologische mogelijkheden.

Vox Apolonia is vernoemd naar Apolonia Adriana van Oord-Visser. Zij was getrouwd met Jac G. van Oord, de oprichter van de Utrechtse tak van het bedrijf. Apolonia was een van de eerste bestuursleden en de eerste vrouw die toetrad tot de raad van commissarissen. En tot op de dag van vandaag komt de naam Apolonia nog steeds voor in de familie Van Oord. Het schip werd gedoopt door Polien Fijan-van Oord en Polianne van Oord. Twee kleindochters van Apolonia die naar haar vernoemd zijn en die tot de vierde generatie van dit familiebedrijf behoren.