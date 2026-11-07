VDL Container Systems wil nooit louter aan massaproductie doen, zoals vele van de concurrenten al deden. Die keuze verhoogt echter de complexiteit in de eigen organisatie. Modulariteit is daar een antwoord op. Die transitie bleek jarenlang moeilijk door te voeren – tot Modular5 aan boord kwam. Uit de no-nonsense-samenwerking tussen beide bedrijven vloeide dit jaar een eerste product voort, plus een geheel nieuwe manier van werken.

Eerste portalen volgens nieuwe filosofie worden momenteel geïnstalleerd

Het eerste resultaat van de samenwerking tussen VDL Container Systems en Modular5 is de VDL Stratus, een portaalarmsysteem voor het opzetten, afzetten en transporteren van containers. Dat systeem is echter slechts het topje van de ijsberg: achter het project gaat een grondige vernieuwing schuil van de bedrijfsfilosofie van VDL Container Systems. Waar portaalarmsystemen voorheen vaak klantspecifiek werden ontwikkeld, werkt VDL nu met een productarchitectuur van modulaire bouwstenen die op verschillende manieren gecombineerd worden.

‘De basis van het portaalarmsysteem rust grotendeels op de vertrouwde techniek’, verklaart Johan Van Der Kamp, manager engineering bij VDL Container Systems in Hapert. ‘Alleen passen we die nu toe binnen een modulaire architectuur. Ons doel was om één universele basisvloer voor alle landen te ontwerpen. Zonder zo’n basis wordt de complexiteit op termijn onbeheersbaar.’ Het project richtte zich primair op het beheersen van die complexiteit. ‘Ik gebruik vaak de vergelijking met een pizza’, aldus Van Der Kamp. ‘De bodem is overal gelijk en vervolgens voeg je verschillende toppings toe. Zo’n principe moeten wij ook hanteren.’

Van eto naar cto

De stap naar modulariteit vloeit voort uit veranderende markteisen. ‘We staan bekend om onze robuustheid, betrouwbaarheid en kwaliteit’, stelt Mark Francot, managing director van VDL Container Systems. ‘Dat mag echter nooit een reden zijn om stil te blijven staan. In het verleden pasten we ons aan bij elke individuele klantvraag. Nu kijken we wat strategisch verstandig is.’ De ambitie is om verder door te groeien met de assemblageafdeling. ‘Dat betekent dat we afstappen van het puur projectmatige engineer-to-order (eto)-denken en overstappen op configure to order (cto), zodat we sneller op marktvragen kunnen reageren.’

Daarnaast spelen er algemene markttrends. ‘Neem de overgang naar elektrische voertuigen’, vervolgt Francot. ‘Ook de wetgeving verandert sneller en frequenter. Dankzij een modulaire opbouw kunnen we producten eenvoudiger aanpassen aan nieuwe technologische ontwikkelingen en regelgeving.’

Weerstand op de werkvloer

VDL Container Systems zag de noodzaak tot verandering al enkele jaren geleden in. Destijds wilde het bedrijf al de stap naar modulariteit zetten. Aanvankelijk verliep dat proces echter stroef. ‘Toen ik in 2024 bij VDL Container Systems begon, bezorgde dit project me de meeste hoofdpijn’, vertelt Van Der Kamp. ‘Het traject liep al twee jaar, maar werd te sterk gedreven vanuit engineering. Er lag te veel nadruk op standaardisatie in plaats van modularisatie. Het was duidelijk dat er een koerswijziging nodig was.’

Reden om Modular5 in te schakelen om het traject vlot te trekken. Na een grondige analyse stelde dit adviesbureau een actieplan op. ‘We hebben eerst gekeken naar de abstracte laag: de vereisten, functionaliteiten en de variatie daarbinnen’, vertelt Frank Rood, senior modularity consultant bij Modular5. ‘Waar zit de daadwerkelijke complexiteit? Een standaardproduct leveren is eenvoudig, maar zodra er veel variatie gevraagd wordt, wordt het uitdagend. Dat analyseren we voordat we de specifieke modules definiëren.’

Logica begrijpen

Het doel reikte verder dan het opleveren van één portaalsysteem. Het ging ook om het verankeren van een nieuwe denkwijze binnen de organisatie. ‘We adviseren over de modulaire structuur, maar het is essentieel dat de medewerkers de achterliggende logica begrijpen en zelfstandig kunnen toepassen’, benadrukt Rood. ‘Onze opdracht is pas geslaagd als de organisatie zelfstandig verder kan bouwen.’

‘Modular5 heeft er echt een teamprestatie van gemaakt’, vult Francot aan. ‘Eerder was het project te geïsoleerd bij de afdeling engineering, terwijl de gehele organisatie betrokken moet zijn. Met de komst van Modular5 verdween ook de weerstand op de werkvloer. Door alle betrokkenen bij elkaar te brengen, konden zaken helder worden uitgesproken.’

Een onafhankelijke externe blik is op zulke momenten waardevol, volgens Rood. ‘Als extern adviseur heb je geen afdelingsbelang binnen de organisatie. Dat maakt het makkelijker om met iedereen open de discussie aan te gaan, ongeacht hun rol.’

Fundament voor de toekomst

De VDL Stratus werd in het voorjaar geïntroduceerd, waardoor het nog te vroeg is voor harde cijfers over de impact op de werkvloer. De modulariteit die gepionierd is binnen het project, blijkt echter succesvol en dient als blauwdruk voor een transformatie van VDL Containers Systems.

‘De Stratus is ons eerste modulair ontwikkelde platform’, licht Francot toe. ‘Dit vormt het fundament voor onze overige productlijnen. Samen met Modular5 kijken we nu naar de haakarmen en spreaders.’ De eerste portalen volgens de nieuwe filosofie worden momenteel geïnstalleerd. ‘Zo groeien we stapsgewijs naar een volledig modulaire werkwijze. Onze productconfigurator wordt daarbij verder doorontwikkeld, zodat klantspecifieke oplossingen steeds meer uit standaard modulaire bouwstenen kunnen worden samengesteld. Aan massaproductie zullen we nooit doen. We gaan altijd uit van een klantwens. Dat is een uitdagender pad, maar modulariteit stelt ons in staat om dat efficiënt in te richten.’

Impact op hele keten

De modulaire benadering heeft tevens invloed op de gehele waardeketen, van leveranciers tot eindafnemers. ‘We werken intensiever samen met partners, herzien inkoopvolumes en trekken nieuwe leveranciers aan’, stelt Francot. ‘Zo monteren we onderdelen tegenwoordig voorgelakt, wat nauwe afstemming met onze coatingpartners vereist. De reacties van onze eindklanten zijn alvast zeer positief. De commerciële start van de Stratus op diverse vakbeurzen is succesvol verlopen.’

V.l.n.r. Frank Rood, Thijs Schepman en Dilis Biesheuvel van Modular5, dat VDL Container Systems begeleidde Foto: Modular5bij de overstap naar een modulaire productarchitectuur. Foto: Modular5

Ook op softwaregebied wordt het een vliegwiel. ‘Modularisatie past perfect bij onze huidige PLM-structuur’, vertelt Van Der Kamp. ‘VDL zette al enkele stappen op het gebied van digitalisering. We hebben onze ERP-systemen verbonden met ons PDM-systeem, en nog meer verbindingen daaromheen. Wat vroeger overtypewerk was, haalden we zo uit onze organisatie.’

Gedeelde cultuur

Het succes van het traject valt toe te schrijven aan de nauwe samenwerking en een gedeelde bedrijfscultuur. ‘Beide organisaties kenmerken zich door een no-nonsense-mentaliteit’, geeft Francot aan. ‘We hebben met meerdere partijen gesproken, maar met Modular5 was er meteen een klik. We zochten een pragmatische partner die de handen uit de mouwen steekt. Die doelgerichtheid zit in ons VDL-DNA en zagen we direct terug bij Modular5. Analyseren is goed, maar er moeten ook keuzes gemaakt worden.’

‘Als consultant kun je een mooie presentatie maken, maar de uitdaging zit in de praktische uitvoering’, aldus Thijs Schepman, managing director Modular5. ‘Daar zijn we in dit project goed in geslaagd, mede dankzij de zeer praktische instelling van het VDL-team. We zaten snel op één lijn.’

Volgens Francot reikt de winst echter dieper dan het product alleen: ‘Er staat een hecht team achter dit project. Dat is de echte sleutel tot succes geweest. Dit traject heeft onze organisatiecultuur versterkt: we hebben geleerd om afdelingoverschrijdend samen te werken. Dat is misschien wel het mooiste resultaat van deze samenwerking.’

Van CtO-platform naar praktijk

Marcel Kampes en Jouke Aalvanger van Eqraft deden hun verhaal tijdens de terugkomdag van de Masterclass Smart Customization/CTO, die werd georganiseerd door Link Magazine, Post en Dekker, Yellax en Modular5. Ook vlnr Jasper van Gend (Daifuku Airport Netherlands), Johan van der Kamp (VDL Container Systems) en Sarah Sinck (Heijmans Industrieel Bouwen) vertelden over de cto-transformatie bij hun bedrijven.

De samenwerking tussen VDL Container Systems en Modular5 is voortgekomen uit het Configure to Order (CtO) Platform, dat Link Magazine samen met Modular5 heeft opgezet. Het platform brengt maakbedrijven en experts bij elkaar om kennis en praktijkervaring uit te wisselen over modulair ontwerpen en produceren. Op 4 februari 2027 organiseert het platform een nieuwe bijeenkomst, ditmaal over de data-infrastructuur die nodig is om Configure to Order succesvol in de praktijk toe te passen. Wilt u deelnemen of meer informatie ontvangen? Neem contact op via john.vanginkel@linkmagazine.nl.