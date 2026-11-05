Voorspelbaarheid is voor maakbedrijven steeds minder vanzelfsprekend. Geopolitieke spanningen, handelsbelemmeringen, schaarste, fluctuerende markten en afhankelijkheden diep in de toeleverketen kunnen de bedrijfsvoering onverwacht raken. Dat maakt weerbaarheid tot een strategisch vraagstuk. Waar bouw je extra zekerheid in, welke risico’s accepteer je bewust en hoeveel mag dat kosten? De antwoorden liggen niet alleen in voorraden of alternatieve leveranciers. Ook productiecapaciteit, technologie, kennis, financiële ruimte en samenwerking bepalen hoeveel een bedrijf kan opvangen. De uitdaging is daarbij niet iedere verstoring voorkomen, maar een organisatie bouwen die ook onder onverwachte omstandigheden kan blijven functioneren en zich snel genoeg kan aanpassen.