Hoe bouw je een succesvol remanufacturingaanbod op? Welke juridische risico’s en kansen spelen daarbij een rol? En hoe voorkom je dat waardevolle kennis, data en intellectueel eigendom verloren gaan wanneer producten een tweede of derde leven krijgen?

Tijdens de Dag van de Remanufacturing op 18 juni gaan experts uit de maakindustrie, technologie en juridische wereld in op deze en andere actuele vraagstukken rond levensduurverlenging, circulariteit en nieuwe businessmodellen.

Een van de thematafels staat in het teken van juridische en intellectuele eigendomsvraagstukken. Martin Krüger van MAAK Advocaten en Marco Coolen van AOMB Intellectual Property delen praktijkvoorbeelden en geven inzicht in vragen waar steeds meer bedrijven mee worstelen. Wanneer is remanufacturing juridisch nog revisie of refurbishment en wanneer ontstaat feitelijk een nieuw product? Wanneer leidt een aanpassing tot nieuwe fabrikantverantwoordelijkheden onder de Europese Machineverordening? En hoe houd je grip op kwaliteit, veiligheid, traceability, garanties én intellectueel eigendom wanneer producten opnieuw in de markt worden gezet?

Daarnaast biedt het programma diverse inhoudelijke sessies over de strategische, technische en organisatorische kant van remanufacturing.

Zo bespreken Bart Kroesbergen (Joop van Zanten) en Ad Kleinjans (VDL Groep) de kansen van het Digitaal Product Paspoort. Is het een nieuwe verplichting of juist een strategisch hulpmiddel voor bedrijven die circulair willen ondernemen?

Bart van Dartel (Vanderlande) en Christiene Everaars (Siemens) gaan in op de vraag wie in de keten de regie neemt bij remanufacturing. Want zonder samenwerking tussen OEM’s, leveranciers en gebruikers komt een circulaire waardeketen moeilijk van de grond.

Ook de ontwerpfase krijgt aandacht. Dries Calcoen (Flexicharge), Aernout Dijkstra-Hellinga (Bugaboo) en Jasper van Dieten-Blom (Treeline Consulting) laten zien hoe bedrijven al tijdens het ontwerp rekening kunnen houden met hergebruik, demontage en waardebehoud.

Verder delen Henk Landeweerd (Schuitemaker Machines) en Herbert van Ginkel (Moba Group) hun ervaringen met het positioneren van remanufactured producten. Hoe verander je het beeld van ’tweedehands’ naar een volwaardig en betrouwbaar alternatief?

De rol van data komt aan bod in een sessie van Maarten Hummelen (GSE Dispensing) en Niels Spiegelenberg (Hollander Techniek). Welke informatie is écht nodig om producten succesvol te kunnen remanufacturen en hoe organiseer je die data door de hele levenscyclus heen?

De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie waaraan onder meer vertegenwoordigers van Bugaboo, Timmerije, VDL Groep en Sims Lifecycle Services deelnemen.

De Dag van de Remanufacturing brengt bedrijven uit de maakindustrie samen die zoeken naar nieuwe manieren om waarde te behouden, grondstoffengebruik te verminderen en hun concurrentiepositie te versterken. Daarmee is het evenement relevanter dan ooit voor OEM’s, toeleveranciers, machinebouwers en serviceorganisaties die hun businessmodel toekomstbestendig willen maken.

