Een jaar na de opening van de moderne sorteerinstallatie voor harde kunststoffen in Acht, Eindhoven, blikt waste-to-product bedrijf Renewi terug. De installatie verhoogde de verwerkingscapaciteit en levert gerecyclede harde kunststoffen met een yield van minstens 95%. Toch blijft de markt voor deze hoogwaardige recyclaten een uitdaging, doordat goedkope virgin plastics de markt blijven domineren.

Hoogwaardige recycling

Een jaar geleden opende Renewi de moderne harde kunststoffeninstallatie met een bezoek van Koningin Máxima en oud-staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen. Sindsdien heeft de installatie bewezen dat hoogwaardige recycling van harde kunststoffen technisch haalbaar is én een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan CO₂-reductie. Met geavanceerde sorteer- en zuiveringstechnieken produceert Renewi hoogwaardige recyclaten die voldoen aan de eisen van veeleisende sectoren zoals de auto-industrie. Het gebruik van deze gerecyclede materialen besparen de CO₂ aanzienlijk ten opzichte van virgin kunststoffen. De toekomstkansen voor de afzet van recyclaat zijn aanzienlijk, maar vandaag kiest de markt nog te vaak voor goedkopere primaire grondstoffen. De invoer van gerecyclede materialen van buiten de EU leidt tot oneerlijke concurrentie aangezien deze tegen veel lagere prijzen aangeboden worden dan wat recyclers zoals Renewi kunnen aanbieden. Bovendien voldoen de primaire materialen en “recyclaten” niet altijd aan dezelfde milieunormen als in Europa.

Feiten en cijfers: één jaar sorteerinstallatie harde kunststoffen

Meer capaciteit: 19.500 ton harde kunststoffen verwerkt.

Hoge zuiverheid: De recyclaten, PP (polypropyleen) en PE (polyetheen), hebben een zuiverheid van minstens 95%, geschikt voor hoogwaardige toepassingen.

CO₂-reductie: Het gebruik van deze gerecyclede materialen leidt tot een aanzienlijke vermindering van de CO₂-uitstoot ten opzichte van virgin materialen.

Marktuitdaging: Goedkope virgin kunststoffen zetten de vraag naar recyclaat onder druk.

Recyclen stimuleren

Om beter te kunnen concurreren met goedkope virgin kunststoffen is een stabieler speelveld nodig waarin door sterkere regelgeving en stimuleringsmaatregelen de vraag naar Europees recyclaat worden vergroot.

Jan-Pedro Vis, Director Material Management & Outbound Sales bij Renewi, roept de markt op om verantwoordelijkheid te nemen: “Onze installatie bewijst dat hoogwaardige recycling van harde kunststoffen mogelijk is én aanzienlijke voordelen biedt voor milieu en de circulaire economie. Maar zonder een eerlijke prijs voor gerecyclede materialen blijft de markt in de status quo: de wens om te verduurzamen is er, maar er blijft terughoudendheid om eventuele extra kosten te maken en processen aan te passen. We vragen bedrijven om niet langer te kiezen voor de makkelijke, goedkope optie van virgin plastics, maar juist te investeren in duurzamere en meer circulaire oplossingen. Alleen zo kunnen we samen de overstap maken naar een circulaire economie en onze afhankelijkheid van ingevoerde grondstoffen verminderen.”

Renewi blijft inzetten op circulaire innovatie

Renewi blijft zich inzetten voor een circulaire toekomst. Door voortdurende innovatie, strategische samenwerkingen en investeringen in nieuwe technologieën laat het bedrijf de markt zien dat hoogwaardige recycling niet alleen mogelijk is, maar ook noodzakelijk.