Zoals op 30 september 2021 al aangekondigd, zijn per 1 juni officieel de Large Projects activiteiten van Bosch Rexroth in Boxtel (voormalig Hydraudyne), overgenomen door Van Halteren Technologies, gevestigd in Bunschoten. De nieuwe naam is Van Halteren Technologies Boxtel. De activiteiten blijven onveranderd; het ontwikkelen en produceren van grote cilinders en het uitvoeren van complexe projecten in de Marine & Offshore, Civiele Techniek, Motion & Research Technology en Renewable Energy. De onderneming levert ook de bijbehorende service. Alle circa 250 werknemers van het projectenbedrijf in Boxtel zijn overgenomen door Van Halteren Technologies.

“De afgelopen maanden hebben we met alle collega’s samen hard gewerkt aan het inregelen van deze complexe overname. In de tussentijd bereiden we Large Projects voor op een autonoom bestaan buiten Bosch Rexroth. Dit betekent het ontwikkelen van een eigen marketing- en salesafdeling, een eigen website en het ontwikkelen van een nieuw wereldwijd salesnetwerk om de unieke producten van ons bedrijf aan de man te brengen. En dit alles na 1 juni onder de naam Van Halteren Technologies’, aldus Durk-Jan Nederlof, Managing Director.

Van Halteren Technologies is een Nederlands familiebedrijf dat al meer dan 50 jaar actief in de industriële sector en ook al vele jaren in de projecten business. “De overname van de Large Projects activiteiten van Bosch Rexroth in Boxtel is voor ons een mooie kans en past binnen de groeistrategie van de bedrijvengroep. Het is een belangrijke uitbreiding van ons bestaande productportfolio op het gebied van industriële technologie en zal ons een impuls geven op weg naar verdere groei en diversificatie, bijvoorbeeld op het gebied van bewegingssimulatie, infrastructurele projecten, duurzame energie en oplossingen voor energiebeheer. Wij kijken ernaar uit om ervaren collega’s met hun vakkennis toe te voegen aan ons team”, aldus Izaak Veerman, CEO van Van Halteren Technologies.

De Bosch Groep blijft ook na de verkoop van de Large Projects activiteiten aanwezig op de locatie in Boxtel. De landelijke verkoop- en serviceorganisatie van Bosch Rexroth in Nederland zal hier gevestigd blijven. Daarnaast zal de locatie Boxtel in de toekomst ook onderdak bieden aan delen van de administratie van de Bosch Groep in Nederland. De Bosch Groep zal ongeveer 200 medewerkers in Boxtel in dienst hebben.