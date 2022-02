Van Halteren Groep : ‘Wij worden niet zenuwachtig van een hoge complexiteit en lange looptijd’

Gigantische liftjukken. Ontwikkeld en gebouwd om complete booreilanden van hun staanders te tillen. Zulke turn-key-projecten van het Bosch Rexroth-onderdeel Large Projects zijn natuurlijk heel bijzonder. Toch zijn ze ook van een geheel andere aard dan de aandrijf- en besturingstechnologie die de rest van de Bosch Rexroth-organisatie wereldwijd in de markt zet. Om die reden is Large Projects vorig jaar in de etalage gezet. Een koper was snel gevonden: Van Halteren Groep, een Nederlandse familieonderneming en een ‘echt projectenbedrijf’.

– ‘De omzetgroei van Large Projects bleef achter bij de rest van Bosch Rexroth.’

– ‘Daardoor was het logisch Large Projects af te scheiden.’

– ‘Het wordt een stand-alone-bedrijf binnen onze groep.’

– ‘Qua technologische competenties vullen Large Projects en Van Halteren elkaar goed aan.’

– ‘We bereiden Large Projects nu voor op een autonoom bestaan buiten Bosch Rexroth.’

Bosch Rexroth Large Projects nu onderdeel van ‘projectenbedrijf’ Van Halteren

In een persbericht vorig jaar april werd de ‘recessie in de offshore’ expliciet opgevoerd als reden voor het feit dat Bosch Rexroth toe wilde naar een overname van het onderdeel Large Projects, dat is gespecialiseerd in het engineering-to-order ontwikkelen en produceren van grote hydraulische systemen. Maar zo slecht heeft de offshore olie- en gasindustrie het nu ook weer niet gedaan en de perspectieven voor de middellange termijn voor de sector zijn niet zo heel somber. Tijdens een gesprek over de overname wordt nog een tweede – misschien wel belangrijkere – reden duidelijk.

Commerciëler

Al bij zijn aantreden als senior vice president van Large Projects begin 2020 wilde Durk-Jan Nederlof toe naar een cultuurverandering. Die moest eraan bijdragen dat de organisatie commerciëler kon acteren op de verschillende markten, waaronder offshore olie en gas, maar ook die van green tech, scheepvaart, aerospace, automotive en wegen- en waterbouw. Ook moest er beter zicht komen op klantbehoeften, bedoeld voor meer relevante innovaties als antwoord op de toegenomen concurrentie én de risico’s die klanten steeds vaker bij de leverancier wilden laten. Een meer proactieve opstelling van commerciële mensen was gewenst, om zo scherpe afspraken te maken over scope, planning en prijs van (grote, langdurige) projecten. Logische vraag aan Nederlof is dan ook: moet uit de overname worden afgeleid dat de voorgenomen cultuuromslag niet voldoende gemaakt is?

Stappen gezet

‘Een cultuurverandering’, trapt hij af, ‘is altijd een kwestie van de lange adem. Ik denk dat daarin de afgelopen twee jaar zeker stappen zijn gezet. Het omzetniveau in 2021 was laag, maar de orderportefeuille zit inmiddels goed vol. Voor dit jaar verwachten we een hogere omzet en nog meer orders. Een groei die zich volgend jaar zal doorzetten, mede omdat er is geïnnoveerd. Zo is er een powermanagementsysteem ontwikkeld dat ervoor zorgt dat de elektriciteitsvoorziening van onder andere zalmkwekerijen veel minder CO 2 -emissie veroorzaakt. Ook hebben we gezorgd voor een grootschalig energieopslagsysteem, waarin waterstof efficiënt wordt omgezet in elektriciteit. En er is door ons een systeem ontwikkeld waarmee je waterstof kunt comprimeren en een vrachtauto in enkele minuten kunt voltanken.’

Andere richting

De overnamestap, aldus Nederlof, zit ’m dan ook meer in het feit dat Bosch Rexroth zich wereldwijd vooral richt op de ontwikkeling en productie van componenten, powerunits en manifolds en bijbehorende besturingen voor industriële en mobiele toepassingen. ‘De wereldwijde sales is dus ook vooral daarop gericht. En dan is het moeilijk om ook nog grote, kostbare, complexe turn-key-projecten met een lange looptijd op een goede manier aan de man te brengen. Vandaar dat de omzetgroei van Large Projects achterbleef bij de rest van Bosch Rexroth. Beide organisatiedelen hebben zich in een andere richting ontwikkeld, daardoor was het logisch Large Projects af te scheiden.’

Echt projectenbedrijf

Het bedrijf werd in april vorig jaar dan ook nadrukkelijk in de etalage gezet. En nog diezelfde maand meldde Izaak Veerman zich, managing director van de Van Halteren Groep. Een Nederlands familiebedrijf, dat Veerman en zijn twee broers leiden. De onderneming uit Bunschoten heeft drie focusgebieden: Defensie, Industriële Toeleveringen en Hoogspanningen. De twee bedrijven waren al met elkaar bekend, omdat Bosch Rexroth reeds toeleverancier was van de hydrauliek voor de simulatoren die Van Halteren ontwikkelt en bouwt.

‘De installed base is heel interessant voor ons’

‘Wij zijn een echt projectenbedrijf’, aldus Veerman. ‘We worden niet zenuwachtig van grote projecten met een hoge technische complexiteit en lange looptijd. Ook kunnen we een goede inschatting maken van de risico’s die – ook in de markten waarin wij actief zijn – steeds meer bij de leveranciers worden neergelegd. Met onze ervaring kunnen we daar goede afspraken met de klant over maken. Ja, dat vergt vaak een flinke voorinvestering, maar wij zijn een financieel solide bedrijf.’

Large Projects past dus goed bij Van Halteren, zo stelt Veerman. En dat niet alleen vanwege de projectgerichtheid, maar ook omdat het bedrijf juist op heel andere markten actief is. ‘De installed base is heel interessant voor ons.’

Veel interactie

Genoeg synergie dus, al wordt Large Projects niet compleet geïntegreerd. Veerman: ‘Het wordt een stand-alone-bedrijf binnen onze groep. Maar, er zal veel interactie zijn. Met de marketing- en salesmensen hier in Boxtel, opdat we ons eigen wereldwijde salesnetwerk (zie kader ‘Derde generatie familiebedrijf, red.) zo goed mogelijk kunnen inzetten. Maar ook met de mensen van de productiefaciliteiten hier, zodat die evengoed kunnen bijdragen aan onze projecten in Bunschoten. Andersom kunnen onze meer generieke werkplaatsen ingezet worden voor activiteiten waarvoor ze in Boxtel nu leveranciers zoeken. Hetzelfde geldt voor de wederzijdse engineersafdelingen. Ook qua technologische competenties vullen Large Projects en wij elkaar goed aan.’

Tijd nodig

Die synergie maakte Large Projects aantrekkelijk genoeg voor de drie broers om in april vorig jaar snel tot zaken te komen. Dit ondanks het feit dat de overname voor hen zeer omvangrijk is (er komen zo’n 250 medewerkers bij de groep van 450 mensen die ze al op de loonlijst hebben). Dat het vervolgens toch nog zo’n viereneenhalve maand duurde voordat in eind september vorig jaar de overname bekend werd gemaakt, kwam vooral door de omvang en complexiteit van de overname. Het was toen de bedoeling dat de overname per 1 april officieel zou zijn, maar vooral door IT-problemen is dat naar 1 juni aanstaande verschoven.

‘In de tussentijd’, aldus Nederlof, ‘bereiden we Large Projects voor op een autonoom bestaan buiten Bosch Rexroth. Dit betekent het ontwikkelen van een eigen marketing- en salesafdeling, een eigen website en het ontwikkelen van een nieuw wereldwijd salesnetwerk om de unieke producten van het bedrijf aan de man te brengen.’ En dit alles na 1 juni onder de naam Van Halteren Technologies.

Van Halteren neemt alle aandelen Large Projects over en daarmee alle faciliteiten, bedrijfsactiviteiten en financiële verplichtingen en tegoeden. Die worden ondergebracht in Van Halteren Technologies BV, binnen de Van Halteren Groep. De activiteiten blijven in Boxtel, al is dat wel – na een interne verhuizing – in een ander pand. De ongeveer 250 medewerkers blijven aan boord, senior vice president is – en blijft – Durk-Jan Nederlof.

De Nederlandse verkoop- en serviceorganisatie van Bosch Rexroth blijft (naast Haarlem en Eindhoven) ook in Boxtel gevestigd; van daaruit worden klanten bediend met aandrijf- en besturingstechnologie, support, training en service. ‘Wij hopen dat we in juni, als de corona-perikelen onder controle zijn, de overname met personeel van Bosch Rexroth en Van Halteren kunnen beklinken, met een echt feest’, besluit Nederlof.

Derde generatie familiebedrijf

De Van Halteren Groep is opgericht in 1969 door de opa van de drie broers die nu de directie vormen. De hoofdvestiging zit in Bunschoten, ook zijn er locaties in Zwolle, Polen (Lodz), Vietnam (Hanoi) en nu dus ook in Boxtel. De onderneming levert ‘hoogwaardige technische producten en diensten met een sterke servicegerichtheid’. Daartoe voert Van Halteren een langetermijnstrategie en investeert het veel in procesverbeteringen, productontwikkeling en de opleiding van medewerkers. ‘Om zo’, aldus persinformatie, ‘een vooraanstaande positie te behouden in de belangrijkste markten.’ Die markten zijn defensie, industrie en de hoogspanningsmarkt.

Voor defensie ontwikkelt Van Halteren hoogwaardige simulatoren die wereldwijd geleverd worden. Ook is het bedrijf oem’er van speciale koelsystemen voor militaire voertuigen en marineschepen. Het bedrijf is daarnaast gespecialiseerd leverancier van loopwielen voor rupsvoertuigen en partner van de Koninklijke Landmacht voor de instandhouding van voertuigsystemen.

Voor de industrie worden complexe lasconstructies en verspaningswerkzaamheden uitgevoerd. Klanten zitten onder andere in de offshore, semicon, medtech en automotive. Ook ontwikkelt, produceert en levert de groep hoogspanningsscheiders en schakelaars. De Van Halteren Groep heeft – exclusief het nu overgenomen Bosch-bedrijf – 450 mensen in dienst en behaalde over 2021 een omzet van 110 miljoen euro.

Op en onder zee en in de autofabriek

De fysieke resultaten van projecten van Large Projects kunnen ook werkelijk enorm van omvang zijn. Meest sprekend is de aandrijving van de liftjukken voor de Pioneering Spirit een paar jaar geleden, waarmee die enorme catamaran nu complete booreilanden van zijn staanders tilt. Een ander voorbeeld zijn de rijsimulatoren, waarmee autofabrikanten al in de ontwerpfase van een nieuwe auto ‘realistische rijervaring’ opdoen. Dit helpt de juiste ontwerpbeslissingen te nemen voordat er iets geproduceerd wordt.

Het verkennen en aanboren van metalen, aardolie en aardgas, het opwekken van hernieuwbare energiebronnen en het leggen van kabels voor internet of voor offshore windparken vereisen allemaal werkzaamheden op grote diepte van de oceanen. Voor zulk onderwaterwerk is complexe hightech nodig. Voorzien van elektrohydraulische systemen en aangepast om de enorme druk en corrosieve omstandigheden te weerstaan ​​en efficiënt te werken op verschillende dieptes.