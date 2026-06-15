Het Finse ruimtevaartbedrijf ICEYE heeft 450 miljoen euro opgehaald in een nieuwe investeringsronde en wordt daarbij gewaardeerd op meer dan 10 miljard euro. Daarmee behoort het bedrijf tot de meest waardevolle ruimtevaartondernemingen van Europa. De investering onderstreept het groeiende strategische belang van satellietdata voor defensie, veiligheid, infrastructuur en crisisbeheersing.

ICEYE haalt 450 miljoen euro op en passeert waardering van 10 miljard euro

De investeringsronde werd geleid door investeringsmaatschappij General Atlantic. Ook onder meer Nokia, Qatar Investment Authority, TCV en verschillende Finse institutionele investeerders namen deel. Inclusief een secundaire aandelenplaatsing bedraagt de totale financieringsronde meer dan 1 miljard euro.

ICEYE ontwikkelt en exploiteert de grootste commerciële constellatie van SAR-satellieten (Synthetic Aperture Radar) ter wereld. Deze satellieten kunnen onafhankelijk van weersomstandigheden, bewolking of daglicht gedetailleerde beelden van de aarde maken. Daarmee leveren ze cruciale informatie voor militaire operaties, grensbewaking, rampenbestrijding, maritieme veiligheid en infrastructuurmonitoring.

Volgens medeoprichter en CEO Rafal Modrzewski markeert de investering een nieuw hoofdstuk voor de sector. “Soevereine inlichtingen vanuit de ruimte gaan een nieuw tijdperk in. Overheden willen steeds vaker beschikken over eigen, onafhankelijke informatiebronnen en ICEYE heeft bewezen die capaciteit snel te kunnen leveren.”

Inmiddels hebben zeven Europese landen gekozen voor een soeverein satellietsysteem van ICEYE. Recent leverde het bedrijf binnen twaalf maanden een operationeel systeem aan de Poolse strijdkrachten. Daarmee bewijst ICEYE dat Europa niet alleen technologie kan ontwikkelen, maar deze ook snel kan industrialiseren en operationeel maken.

Dat laatste is ook voor Nederland interessant. De Nederlandse hightechindustrie speelt een belangrijke rol in Europese waardeketens voor ruimtevaart, defensie, sensortechnologie en geavanceerde productie. De groei van bedrijven als ICEYE laat zien dat investeringen in deeptech en hoogwaardige maakindustrie kunnen uitgroeien tot strategische industrieën van Europees belang.

De opbrengst van de investeringsronde wordt ingezet voor verdere internationale uitbreiding en het vergroten van de productiecapaciteit. ICEYE bouwt momenteel ongeveer vijftig satellieten per jaar en wil dat aantal opvoeren naar honderd satellieten per jaar vanaf 2028. Tegelijkertijd groeit de orderportefeuille snel. In 2025 realiseerde het bedrijf een omzet van meer dan 250 miljoen euro en een EBITDA van ruim 100 miljoen euro. De gecontracteerde orderportefeuille bedraagt inmiddels meer dan 1,5 miljard euro.

De deelname van Nokia aan de investeringsronde onderstreept bovendien de toenemende verwevenheid van ruimtevaart, communicatie en defensie. Volgens Nokia-topman Justin Hotard wordt real-time inzicht vanuit de ruimte steeds belangrijker voor de bescherming van kritieke infrastructuur, nationale veiligheid en Europese technologische autonomie.

Voor Europa laat het succes van ICEYE zien dat ruimtevaarttechnologie zich ontwikkelt van een nichemarkt naar een strategische industrie. Nu geopolitieke spanningen toenemen en overheden meer investeren in defensie en weerbaarheid, groeit ook de behoefte aan onafhankelijke informatie uit de ruimte. Met een waardering van meer dan 10 miljard euro positioneert ICEYE zich nadrukkelijk als een van de Europese kampioenen in die ontwikkeling.