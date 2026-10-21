Een pompstation dat draait op een besturingssysteem van de ene leverancier. Een filtratie-installatie met software van een ander merk, en een energieopwekker die weer op een derde systeem leunt: in veel sectoren nog steeds eerder regel dan uitzondering. Reden dat binnen Batenburg Beenen diverse disciplines nauw samenwerken. ‘Niet de beste specialist wint, maar de partij die het beste kan integreren en verbinden.’

‘Ook richting klanten speelt de menselijke factor een grote rol’

De vraagstukken waar bedrijven voor staan – zoals de energietransitie, waterschaarste, digitalisering en aanhoudende personeelstekorten – vragen om samenhang, maar veel organisaties opereren nog in silo’s. Afdelingen werken langs elkaar heen, disciplines raken elkaar nauwelijks en ketenpartners kennen elkaars systemen niet. Succes zit in samenwerking: binnen bedrijven, tussen divisies, met klanten en leveranciers, en in de slimme inzet van data en software.

Waterproblematiek groeit daarmee uit tot een tweede grote transitieopgave naast de energietransitie, en vraagt volgens Alex van Dalen van Batenburg Beenen om precies dezelfde integrale aanpak over de hele keten.

Van specialist naar integrator

Die verschuiving is precies waar Alex van Dalen, managing director bij Batenburg Beenen, dagelijks mee te maken heeft. Binnen Batenburg Industrial Automation werken meerdere werkmaatschappijen samen op divisieniveau, verspreid over disciplines als installatietechniek, industriële automatisering, software en data, en service en onderhoud. ‘Niet de beste specialist wint, maar de partij die het beste kan integreren en verbinden’, is de kernboodschap van Van Dalen.

Zijn collega, senior projectmanager Ronald Feijen, ziet die omslag met name goed in de watersector. ‘Waar aanbestedingen vroeger vooral draaiden om de laagste prijs en een strak afgebakende scope, kiezen opdrachtgevers steeds vaker voor een bouwteam. Opdrachtgever en opdrachtnemer bepalen dan samen hoe een installatie wordt ingevuld en met welke technologie, voordat er een uitvoeringsopdracht uit rolt. Een waterschap of drinkwaterbedrijf drukt daarbij nog altijd nadrukkelijk zijn eigen stempel op het ontwerp, maar de expertise van de marktpartij weegt steeds zwaarder mee.’

Van losse skids naar één werkend systeem

Toch blijft de praktijk weerbarstig. Van Dalen ziet nog veel projecten waarin onderdelen los van elkaar worden ingekocht: een membraanfiltratie-skid van de ene leverancier, een gasmotor met eigen besturing van een tweede partij, een e-boiler met weer een ander systeem. Vaak blijkt pas na oplevering dat er verschillende plc’s naast elkaar draaien. ‘Voor de dagelijkse werking van een installatie hoeft dat geen probleem te zijn, maar voor onderhoud en assetmanagement is het dat wel: elke leverancier heeft zijn eigen firmware, zijn eigen protocollen en zijn eigen updateritme.’

Een treffend voorbeeld is een project waarbij losse skids met eigen besturing werden geleverd. Toen de vraag kwam voor energiemanagement bleek dit een probleem. Precies daar verschuift de rol van de systeemintegrator, die steeds vaker regisseur van samenwerking wordt en IT, OT, data en verschillende disciplines in de keten bij elkaar brengt. Die rol wordt urgenter naarmate de opgave groter wordt. Drinkwaterbedrijven krijgen te maken met steeds strengere kwaliteitseisen, onder meer vanuit de Kaderrichtlijn Water, en moeten daardoor nieuwe technologieën zoals membraanfiltratie en Nereda (een systeem voor afvalwaterzuivering gebaseerd op aeroob korrelslib, red.) toepassen om stoffen als medicijnresten en PFAS uit het water te halen.

Kansen en afhankelijkheid

Data spelen in die aanpak een sleutelrol. Zolang installaties uit losse, van elkaar afgeschermde onderdelen bestaan, is het volgens Van Dalen lastig om er bruikbare data uit te halen, en ontstaat al snel discussie over wie eigenaar is van welke data. ‘Kies je voor een integrale oplossing, dan heb je die data zelf in de hand en kun je er direct iets mee: sneller ingrijpen bij een piek in energieverbruik, bijvoorbeeld, of gerichter onderhoud plannen in plaats van reactief te reageren op storingen.’

Dat de OT-wereld daarin nog een andere fase doormaakt dan de IT-wereld, is binnen Batenburg inmiddels ook onderwerp van gesprek, benadrukt Van Dalen. Waar AI in IT-omgevingen al breed wordt toegepast, staat de toepassing in besturingssoftware voor plc’s en SCADA-systemen nog in de kinderschoenen. Binnen de divisie lopen inmiddels proefprojecten, mede in samenwerking met softwareleveranciers en externe AI-specialisten. Deze zijn gericht op de vraag hoe AI kan helpen om projecten sneller en beter uit te voeren, bijvoorbeeld door bestaande installaties automatisch te laten meegroeien met een uitbreiding.

Spanningsveld IT-OT

Van Dalen wijst op het spanningsveld tussen IT en OT als het gaat om updates en beheer. ‘Een IT’er wil het liefst elke update direct doorvoeren, puur op basis van goede data. Voor een OT’er ligt dat anders: bij een storing in een proces moet er direct actie komen, en een update van het ene systeem kan onbedoeld gevolgen hebben voor een ander onderdeel van de installatie. Sommige klanten kiezen er daarom bewust voor hun OT-omgeving niet permanent aan internet te hangen en slechts eenmaal per jaar updates door te voeren. Een aanpak die voor een IT’er vaak lastig te doorgronden is.’

Die verschillende culturen bij elkaar brengen, vraagt om vertrouwen en om nieuwe vaardigheden. Binnen Batenburg is dat vertaald naar structurele werkgroepen, waarin engineers uit verschillende werkmaatschappijen kennis uitwisselen over onderwerpen als cybersecurity. Voor de watersector, waar de NIS2-richtlijn cybersecurity nadrukkelijk op de kaart heeft gezet, is dat inmiddels geen vrijblijvende exercitie meer. Batenburg leidt daarom zelf engineers op volgens gedeelde standaarden, onder meer op basis van de ISO 27001- en IEC 62443-normen, zodat iedere tak van het bedrijf dezelfde methodiek hanteert.

Ecosysteem bepalend

Ook richting klanten speelt de menselijke factor een grote rol. In de praktijk blijkt het voor opdrachtgevers vaak lastig om alle voor een ontwerp benodigde informatie compleet aan te leveren. Een klant denkt met 80 procent van de gegevens al voldoende basis te bieden om te kunnen starten, terwijl engineers voor efficiënt gebruik van ontwerpsystemen als EPLAN eigenlijk meer dan 95 procent compleetheid nodig hebben. Om dat gat te dichten, ontwikkelt Batenburg samen met partner Yellax en eindgebruikers een tool die in een vroeg stadium zichtbaar maakt welke informatie nog ontbreekt, zodat alle betrokken partijen sneller op één lijn komen.

De rode draad in het verhaal is duidelijk: de tijd van losse, goed functionerende eilandjes loopt op zijn eind. Klanten vragen steeds vaker om een totaaloplossing in plaats van losse onderdelen. Wie die vraag het beste kan beantwoorden, met techniek, data én mensen die goed op elkaar zijn afgestemd, bouwt een voorsprong op die niet zomaar te kopiëren is. In een wereld waarin volgens Van Dalen wat je vandaag koopt morgen alweer achterhaald kan zijn, ligt de toekomst niet bij de sterkste specialist, maar bij de partijen die erin slagen een verbonden ecosysteem te bouwen.

Waterproblematiek vereist eenzelfde integrale aanpak

Onderzoek van het RIVM laat zien dat alle tien Nederlandse drinkwaterbedrijven vóór 2030 extra productiecapaciteit nodig hebben, in een aantal gevallen al op zeer korte termijn. Concreet gaat het volgens het RIVM om een extra benodigde capaciteit van 67 tot 102 miljard liter per jaar in 2030, vergeleken met 2020 – toen de landelijke drinkwaterproductie circa 1.320 miljard liter bedroeg. Ter illustratie: Nederlandse drinkwaterbedrijven leverden in 2023 samen 1.094 miljard liter water aan huishoudens en bedrijven, goed voor een gezamenlijke omzet van 1,7 miljard euro. Zonder besparing zou Nederland in 2030 dus zo’n 1.422 miljard liter drinkwater nodig hebben, 102 miljard liter meer dan in het referentiejaar 2020. Waterproblematiek groeit daarmee uit tot een tweede grote transitieopgave naast de energietransitie, en vraagt volgens Alex van Dalen van Batenburg Beenen om precies dezelfde integrale aanpak over de hele keten. Bronnen: RIVM, Vewin, Algemene Rekenkamer