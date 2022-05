Van Egmond Groep eerste gecertificeerde e-commerce partner Schneider Electric

Schneider Electric, een marktleider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, heeft Van Egmond Groep gecertificeerd als partner in het e-commerce samenwerkingsprogramma BOPP, het best online partner programma van Schneider Electric. Van Egmond Groep is daarmee de eerste BOPP gecertificeerde partner in Nederland. Sinds 2019 is Van Egmond Groep Industrial Automation Distributor (IAD) van Schneider Electric in Nederland.

BOPP is een innovatief partnerprogramma van Schneider Electric voor het versnellen van de e-commercetransformatie. Het programma heeft tot doel om samen met distributiepartners de e-commerce-ervaring voor klanten te verbeteren door nauwe en continue samenwerking, het delen van e-commercedata, het gezamenlijk ontwikkelen van online tools en uitvoeren van datagedreven digitale campagnes. Het BOPP-programma helpt Schneider Electric bij het realiseren van haar doelstelling om in 2025 minimaal 50% van de gedistribueerde omzet te realiseren via e-commerce. Voor partners betekent het dat ze commercieel sneller kunnen groeien, datagedreven kunnen samenwerken en toegang hebben tot geavanceerde technologische hulpmiddelen.

E-commerce belangrijk kanaal

Robert Jan van Nouhuys, Director eCommerce Schneider Electric BeNe: “E-commerce is een belangrijk kanaal voor ons waar we een exponentiële groei zien. Als Schneider Electric zijn we blij met de intensieve samenwerking met Van Egmond Groep om deze commerciële versnelling te realiseren.”

Patrick Tijssen, Coördinator E-Commerce Van Egmond Groep: “Van Egmond Groep zet vol in op digitalisering van processen. Een van de onderdelen is het bieden van online bestelmogelijkheden en gemak via de Van Egmond Groep Portal. Deelname aan het BOPP-programma van Schneider Electric sluit hier perfect op aan. Het daagt ons uit om samen de online prestaties van Schneider Electric-producten en -acties te meten en optimaliseren. Al snel werd duidelijk dat wanneer je bereid bent meer informatie met elkaar te delen, dit zorgt voor een intensievere samenwerking, duidelijkere afspraken, heldere doelstellingen en uiteindelijk een beter online resultaat. We zijn ervan overtuigd om met Schneider Electric de gestelde doelen te overtreffen en te werken aan een continu verbeterende online prestatie”.

Criteria voor een BOPP-certificaat

Om lid te worden van de BOPP moeten partners voldoen aan verschillende e-commercecriteria. Dit bepaalt het ondersteuningsniveau. Ze zijn onderverdeeld in 3 niveaus: Novice, Adopter en Digital Leader. Afhankelijk van het niveau ontvangt de partner meer ondersteuning, geavanceerde digitale tools en budget voor de uitvoering van het programma. Om de certificering te behalen, verbindt een partner zich ertoe om groeidoelstellingen te halen op basis van zijn niveau.