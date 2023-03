De Noord-Amerikaanse markt is een groeimarkt voor Nederlandse machinebouwers. Maar wie zijn machines exporteert naar de Verenigde Staten en Canada, merkt dat de regelgeving voor besturingspanelen complex is en ook nog eens streng wordt toegepast en gecontroleerd. Van Doren Engineers weet exact hoe de zogeheten UL-normen in elkaar steken, voor ‘gewone’ besturingspanelen, en sinds twee jaar ook voor panelen die in of nabij hazardous locations oftewel explosiegevaarlijke omgevingen komen te staan.

‘Het is soms echt spijkers op laag water zoeken, maar het moet’

Van Doren Engineers is al ruim twaalf jaar gecertificeerd om besturingspanelen voor de Noord-Amerikaanse markt te ontwerpen en te bouwen. Naast reguliere paneelbouw voor de Verenigde Staten en Canada worden sinds enkele jaren ook besturingspanelen ontworpen en gebouwd voor toepassing in en buiten de zogeheten hazardous locations; dat zijn omgevingen met kans op stof- of gasexplosies. Die besturingspanelen worden gecertificeerd conform de UL 121201 (NNNY). Voor besturingspanelen buiten dergelijke omgevingen, met intrinsiek veilige circuits, geldt de norm UL 689A (NRBX).

De diepte in

De keuze destijds om in de UL-wereld te stappen, heeft Van Doren Engineers geen windeieren gelegd, aldus John Beijers, manager oem, en Stefan Wetzels, hardware engineer. Certificering kost geld en tijd, evenals de twaalf verplichte UL-audits per jaar en het bijhouden van de kennis van de engineers en testers. ‘Maar het hele team is enorm bevlogen. Wij zijn steeds meer de diepte ingegaan en klanten erkennen hoe bedreven we zijn in het interpreteren en toepassen van de norm.’ Vorig jaar deed Van Doren Engineers een kleine 2.000 paneelbouwprojecten voor machinebouwers, waarvan nu al zo’n 8 procent voor export naar Noord-Amerika. Die aantallen gaan ongetwijfeld toenemen.

Strikt nageleefd

Nederlandse machinebouwers zijn geliefd in de Verenigde Staten en Canada. Ze leveren al jaren machines aan grote productiebedrijven in bijvoorbeeld de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Vroeger was het nog wel te doen om hier en daar van de normen af te wijken, maar die tijd is voorbij. De UL-regelgeving wordt strikt nageleefd. Beijers: ‘Nederlandse oem’ers vragen Van Doren Engineers om advies en aanvullende informatie. Bijna altijd komen ze snel daarna met een project bij ons, omdat ze inzien dat het allemaal nogal ingewikkeld in elkaar zit. Dan gaan we ontwerpen, toetsen, bouwen en testen, zodat ze de besturingspanelen zorgeloos kunnen leveren. Niemand zit te wachten op afkeur of een claim in de VS of Canada.’

Uitzondering op uitzondering

Wetzels: ‘De denkwijze in de regelgeving in Europa en Noord-Amerika is anders. In de UL-normen staat bijvoorbeeld of je een component mag gebruiken, maar ook hoe en voor welke toepassing precies. Daar heb je je strikt aan te houden. In Europa is het: “Met gezond verstand weten we dat het volgens de technische specificaties op deze manier kan.” Voor de VS en Canada moet je je aan de letter van de wet houden, veel meer dan aan de geest van de wet. Die knop omzetten is belangrijk.’

Bovendien ligt in de VS de nadruk sterker op brandveiligheid dan op aanrakingsveiligheid. Eén van de lastige dingen aan de Amerikaanse normen zijn de talloze uitzonderingen. En de uitzondering op de uitzondering. ‘Op basis van onze kennis en ervaring weten we hoe we deze uitzonderingen juist kunnen toepassen’, zegt Wetzels.

Omdenken

Maar het gaat ver. Beijers: ‘Het is soms echt spijkers op laag water zoeken, maar ja, het moet, dus gewoon doen.’ Het is een kwestie van omdenken bij een Noord-Amerikaans project. De normen zijn de absolute basis voor het elektrotechnisch ontwerp.

Als ergens een machine geïnstalleerd is in de VS of Canada, komt de Authority Having Jurisdiction – een keuringsinstantie – kijken. Die moet groen licht geven om de spanning erop te zetten. ‘Aangezien onze besturingspanelen volledig aan de normen voldoen, komt het zelden tot nooit voor dat dit niet lukt. In Europa kennen we deze procedure niet.’

UL-panelshop in Nederland en Slowakije

Van Doren Engineers bouwt de besturingspanelen onder meer in Panningen en in Nitra (Slowakije), twee officiële UL-panelshops. Slechts een paar bedrijven in Nederland beschikken over het certificaat voor panelenbouw voor een explosiegevaarlijke omgeving, aldus Beijers. ‘Die ‘hazardous locations’-markt is natuurlijk minder groot dan de gewone markt, maar nu we de volledige certificering hebben, gaan we hier ook vol op inzetten.’