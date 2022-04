Van 9 tot en met 16 mei 2022: Week van de Innovatieve Zorg:

De zorg in Nederland maakt een verandering door, waarbij een gezonder, langer en gelukkiger leven voor iedereen, steeds meer centraal staat. Daar komen wel twee grote uitdagingen bij: de zorg wordt steeds duurder en er ontstaat een steeds groter personeelstekort. Technologie kan hier een oplossing voor bieden. In de week van 9 tot en met 16 mei organiseert FME de Week van de Innovatieve Zorg.

In deze week maken we breed bespreekbaar wat de toegevoegde waarde van technologie is voor die uitdagingen in de zorg: laat technologie de zorg verbeteren! We willen hiermee stappen maken rondom de vraag wat te doen om innovaties sneller goed te laten landen in de zorg, er meer ruimte komt voor opschaling en de werkdruk voor zorgmedewerkers verminderd wordt.