Ruim voor de versnelde elektrificatie in de auto-industrie onderzocht Bosch in Tilburg al welke high-end technologieën het in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. Daarbij werd steeds rekening gehouden met de interne competenties en expertise op het gebied van engineering en massaproductie, opgebouwd door de decennialange ontwikkeling en productie van duwbanden. Dit product – het hart van continu variabele transmissies – is al decennialang een groot succes. In maart 2024 werd in Tilburg zelfs de honderd miljoenste duwband geproduceerd.

Bosch in Tilburg realiseert productie van drie nieuwe hightech componenten en is R&D-centrum voor Bosch elektrolysers

Specialist in hightech thin metal componenten voor duurzame technologieën

Binnen tien jaar van idee tot ontwerp en massaproductie

Start productie e-stacks (stator- en rotorstacks voor elektromotoren), luchtlagers en platen voor brandstofcellen

Unieke combinatie van product- en systeemengineering, de kennis van zeer complexe productieprocessen en uitgebreide ervaring in volumeproductie op eenzelfde locatie

Er werd gezocht naar de sweet spot: een hoogwaardig dun metalen product voor duurzame toepassingen. Binnen de dynamische bedrijfscultuur van Bosch in Tilburg onstonden heel wat innovatieve ideeën. Deze leidden tot een uitzonderlijk resultaat. In minder dan tien jaar is het Bosch in Tilburg gelukt om zijn productfolio uit te breiden met nieuwe hightech dunne metalen componenten zoals e-stacks voor elektromotoren en luchtlagers. De productie van e-stacks en luchtlagers is begonnen in het laatste kwartaal van 2023. In 2025 start ook de productie van hightech metalen platen voor brandstofcellen. Dankzij kennis die werd opgebouwd tijdens de ontwikkeling van onze eigen elektrolyser-stacks en door platen van brandstofcellen en elektrolysers te maken, werd Tilburg door Bosch aangewezen als ontwikkelingscentrum voor hun elektrolyser-business.

“Onze specifieke kennis en vaardigheden om hoogwaardige oplossingen op de grens van het maakbare te ontwikkelen en te produceren worden nu ingezet om de problemen van deze tijd aan te pakken. We leveren hightech metalen componenten voor toepassingen in elektromobiliteit en waterstoftechnologie. Ik ben bijzonder trots dat we met Tilburg deze weg kunnen inslaan en kijk vol vertrouwen naar een duurzame toekomst voor ons bedrijf”, zegt Han-Hein Spit, Vice President Bosch Thin Metal Technologies.

Unieke knowhow van ontwerp tot eindproduct

Op zeer korte termijn slaagde Bosch in Tilburg erin om nieuwe producten te ontwikkelen van idee tot massaproductie. Dankzij de diepgaande vaardigheden in systeem- en componentmodellering en de grondige kennis van het productgedrag van de engineers lag het ontwerp vrij snel op de ontwerptafel. Als specialist in warmtebehandeling was Bosch in Tilburg in staat de perfecte materiaalstructuur te creëren voor de juiste productprestaties. De competenties in lassen, metalen vormen en stansen en precisie-assemblage helpen om componenten te vormen met een precisie tot een duizendste millimeter. Daarnaast speelt ook kunstmatige intelligentie (AI) een belangrijke rol in de productieprocessen en kwaliteitscontrole.

E-stacks en luchtlagers voor een duurzame toekomst

De e-stacks van Bosch zijn dunne metalen platen geoptimaliseerd voor elektrische geleiding en magnetische velden die op elkaar gestapeld worden tot een stator en een rotor. Deze vormen samen het hart van de elektromotor en maken de omzetting van energie naar beweging mogelijk. De Bosch e-stacks zijn ontworpen voor elektromotoren die kunnen worden toegepast in een groot aantal segmenten en industrieën. Bosch ontwikkelde een nieuwe manier van produceren van de e-stacks, die mogelijkheden biedt voor product- en materiaaleigenschappen die niet haalbaar zijn met conventionele productiemethoden. Deze eigenschappen resulteren in kostenvoordelen in de complete elektrische aandrijflijn, een hoger vermogen, minder verliezen en designflexibiliteit.

Luchtlagers kunnen worden toegepast bij applicaties met hele hoge toerentallen binnen uiteenlopende industrieën. Van elektromobiliteit en luchtvaarttechniek en stationaire machines in de industrie naar marinetoepassingen. Ze hebben geen smering nodig en ze zijn bestand tegen relatief hoge temperaturen. Dit maakt ze zeer geschikt voor toepassingen die gevoelig zijn voor vervuiling en corrosie, zoals elektrische luchtcompressoren voor brandstofcellen, blowers, expanders en klimaatsystemen. Ze zorgen voor een lage wrijving en hoge snelheidsrotaties door het gebruik van een veerbelaste folie om een meegevend oppervlak te creëren voor het lager en op die manier schokbelasting te absorberen in gebruik. Wanneer de as snel genoeg ronddraait, wordt de lucht tussen de as en de folie onder druk gezet, waardoor de folie en de as van elkaar worden weggeduwd om contactloos te opereren.

De luchtlagers van Bosch zijn ontworpen voor serieproductie en kunnen indien gewenst aangepast worden en ook in kleinere volumes geproduceerd worden. Het productieproces in Tilburg is heel bijzonder in de wereld, aangezien luchtlagers een zeer uitdagend product zijn om in massa te produceren.