Valk Welding zet officieel voet aan de grond in Ierland

Begin dit jaar is Valk Welding Ierland officieel als dochteronderneming toegevoegd aan de Valk Welding Groep. Hiermee heeft de Valk Welding Groep naast het hoofdkantoor in Alblasserdam inmiddels 9 dochterondernemingen in Europa. Met de oprichting van deze Ierse dochteronderneming is Valk Welding ‘gereed om de Ierse maakindustrie te ondersteunen in hun zoektocht naar lasautomatisering’.

De eerste contacten met Ierse bedrijven werden als in 2017 gelegd wat resulteerde in de eerste bezoeken. ‘Deze bedrijven bleken onder andere door de Brexit hard op zoek te zijn naar oplossingen voor de continuering en automatisering van hun productie aangezien tekorten aan vaklassers een groot probleem leek te gaan worden’, aldus persinformatie. ‘Sinds die tijd heeft Valk Welding al diverse klanten uit Ierland mogen helpen en zijn er al verschillende succesvolle projecten geleverd. Als totaalleverancier helpt Valk Welding deze bedrijven op het gebied van zowel de lasrobotsystemen alsmede ook met de las consumables waaronder lasdraden en slijtdelen.’