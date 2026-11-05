De Duits-Nederlandse vliegtuigontwikkelaar VÆRIDION heeft zicht op ruim €124 miljoen aan nieuwe financiering voor de ontwikkeling en industrialisatie van zijn volledig elektrische Microliner. Het negenpersoonsvliegtuig wordt mede in Delft ontwikkeld en moet vanaf 2030 regionale vluchten zonder directe CO₂-uitstoot mogelijk maken. De financiering brengt het bedrijf een belangrijke stap dichter bij serieproductie.

VÆRIDION heeft een investeringsronde van €30 miljoen afgerond, geleid door de Nederlandse investeerders SHIFT Invest en Invest-NL. Daarnaast heeft de Europese Commissie het CAROLUS-project van VÆRIDION geselecteerd voor een subsidie van €94,5 miljoen uit het EU Innovation Fund. De definitieve subsidietoekenning is nog afhankelijk van de overeenkomst die naar verwachting in 2027 wordt ondertekend.

Foto VÆRIDION

Met de nieuwe investeringen wil het bedrijf het eerste vliegtuig bouwen dat voldoet aan de beoogde certificatie-eisen. Ook worden de batterijtechnologie en elektrische aandrijving verder getest. De Europese subsidie is bedoeld voor de inrichting en opschaling van een assemblagefaciliteit op luchthaven Oberpfaffenhofen, nabij München.

Van prototype naar serieproductie

De Microliner is ontworpen voor regionale verbindingen en biedt plaats aan negen passagiers. Het toestel krijgt een vliegbereik van circa 400 kilometer onder instrumentvliegcondities. Met vier passagiers moet maximaal 550 kilometer mogelijk zijn. Naast een passagiersversie ontwikkelt VÆRIDION een vrachtuitvoering.

Het ontwerp combineert een lange, op zweefvliegtuigen geïnspireerde vleugel met geïntegreerde modulaire batterijen en een aandrijfsysteem waarbij meerdere elektromotoren één propeller aandrijven. De ontwikkelaar richt zich op certificering volgens de Europese CS-23-regelgeving.

In maart 2026 opende VÆRIDION een productie- en testfaciliteit in Oberpfaffenhofen. Daar is inmiddels de elektrische aandrijving voor het eerst ingeschakeld. De volgende stap is het gezamenlijk testen van batterijpakketten en aandrijving op een geïntegreerde testopstelling, een zogenoemde copper bird. Samen met windtunnelonderzoek moet dit de basis leggen voor de bouw en vliegtesten van het eerste certificatiegerichte toestel.

Nederlandse betrokkenheid

De ontwikkeling vindt plaats in München en Delft, terwijl de uiteindelijke assemblage in Beieren is voorzien. Daarmee heeft het project ook een Nederlandse technologische en financiële component. Naast SHIFT Invest en Invest-NL zijn onder meer World Fund, Project A en Vsquared Ventures betrokken. KLM en de Nederlandse vliegtuigleasemaatschappij TrueNoord adviseren het bedrijf via een marktadviescommissie.

Volgens VÆRIDION zijn inmiddels commerciële toezeggingen ontvangen voor meer dan 130 vliegtuigen, met een gezamenlijke waarde van ruim €730 miljoen. De Belgische ASL Group treedt op als eerste klant.

De belangrijkste uitdaging verschuift daarmee van technologieontwikkeling naar certificering en industrialisatie. Voor de Europese luchtvaartindustrie betekent dit het opbouwen van productiecapaciteit voor nieuwe elektrische aandrijfsystemen, batterij-integratie en vliegtuigassemblage.

VÆRIDION mikt op commerciële inzet van de Microliner vanaf 2030. Of die planning haalbaar is, hangt onder meer af van de verdere testresultaten, certificering en het tijdig opschalen van de productie.