Investeringsmaatschappij VADO Beheer neemt Orangeworks uit Oss over. Orangeworks ontwikkelt en produceert hoogwaardige procesinstallaties en productie-equipment voor tal van gerenommeerde FMCG-producenten wereldwijd. VADO breidt zo haar positie in machinebouw voor de voedingsmiddelenindustrie verder uit.

Orangeworks is in 1970 opgericht (voorheen Staalwerk Mill) en de afgelopen decennia uitgegroeid tot een hoogwaardige leverancier van procestechnologie en industriële automatisering voor marktleiders in de chocolade & zoetwaren industrie. In 2020 is Tanis Food Tec overgenomen. Orangeworks en Tanis Food Tec hebben een sterke internationale positie opgebouwd in deze markt als partner voor zoet & suikerwaren, chocolade & cacao en de bakkerij-industrie. Orangeworks verwacht in 2022 een omzet te behalen van ruim € 40 miljoen. Koen Verstegen, CEO Orangeworks, en Mirjam van Dijk, CCO Orangeworks en Managing Director van Tanis Food Tec, worden beiden mede-aandeelhouder en vormen samen de nieuwe directie.

VADO is een langetermijninvesteerder en richt zich op veelbelovende bedrijven in de maakindustrie en heeft deelnemingen die actief zijn in onder andere hightech & semicon, food & pharma, automotive & (intra)logistics en op het gebied van energie & energietransitie. Gezamenlijk beschikken deze VADO-bedrijven over een breed scala aan competenties om opdrachtgevers op een hoog niveau integraal te kunnen ondersteunen. Orangeworks is een belangrijke uitbreiding in het segment van de voedingsmiddelen-industrie waarin VADO met o.a. Verhoeven Family of Companies, ook gevestigd in Oss, al actief is.

Aart Fortanier, CEO van VADO, is gelukkig met de komst van Orangeworks bij VADO. “We zijn via wederzijdse netwerken met elkaar in contact gekomen en al snel bleek dat er een klik was. Het is een heel mooi bedrijf dat zeer gerenommeerde internationale merken tot haar klantenkring mag rekenen. Het ervaren management en de betrokken medewerkers zijn al volop actief om de internationale groeikansen te grijpen en met de ondersteuning van VADO kan dit proces verder worden versneld.”

Onder de leiding van Jan de Wringer, DGA van Orangeworks sinds 2005, is Orangeworks geprofessionaliseerd en een internationale speler geworden. Hij is blij met de nieuwe eigenaar VADO: “Zij kunnen de trend van groei verder doorzetten en tegelijk de kernwaarden van het bedrijf behouden. VADO’s stijl past sterk bij die van Orangeworks”.

Koen Verstegen, CEO van Orangeworks, is ook enthousiast over deze nieuwe fase voor Orangeworks. “We hebben ons de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het gebied van geïntegreerde proceslijnen voor het bewerken en bereiden van zoet & suikerwaren en vloeistoffen in de voedingsmiddelen-industrie.

Op basis van onze proceskennis, engineering- en productiekwaliteiten kunnen wij totaaloplossingen bieden vanaf het allereerste ontwerp tot de bouw, installatie en onderhoud van installaties. Onder de vleugels van VADO kunnen we ons portfolio van activiteiten verder ontwikkelen en internationaal verder groeien.”

Mirjam van Dijk, CCO van Orangeworks en belangrijk aanjager van de groei van Orangeworks en Tanis Food Tec, ziet grote kansen met VADO als nieuwe eigenaar. “Orangeworks heeft veel potentie in de markt. De combinatie met de groep zal ons nog sterker maken.”

Orangeworks is al meer dan 50 jaar actief met het ontwerpen en bouwen van procesinstallaties voor de internationale voedingsmiddelenindustrie. De onderneming is gevestigd in een splinternieuwe, state of the art fabriek (ruim 10.000 m2) in Oss en in Lelystad, waar ook het technologiecentrum is gevestigd. In 2020 heeft Orangeworks branchegenoot Tanis Food Tec (TFT) overgenomen. De combinatie van de engineering- en productiekwaliteit van Orangeworks en de proceskennis van TFT, geeft een krachtige positie in de markt.

Orangeworks biedt maatwerkoplossingen voor de productie van zoetwaren, chocolade & cacao en de bakkerij-industrie. Ze is de afgelopen jaren flink gegroeid en heeft circa 120 vaste medewerkers in dienst. Meer informatie: www.orangeworks.nl