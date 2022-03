“Het vorige systeem van ECsens spoort virussen en bacteriën op. Dit is nuttig om te testen of je besmet bent, maar met deze nieuwe functie krijgen we ook informatie over de reactie van je lichaam op de ziekteverwekkers”, zegt Beekman. “Kijk naar COVID-19, bij besmetting maken sommige mensen veel kleine eiwitten aan die we cytokinen noemen. Andere nebseb maken juist heel weinig van die eiwitten aan. Deze eiwitten geven je immuunsysteem het signaal om zijn werk te doen, maar meer cytokinen betekent ook een heftigere reactie. De nieuwe sensor kan helpen voorspellen hoe ziek iemand zal worden en voor welke behandeling moet worden gekozen.”