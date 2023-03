Hoe maken we fysieke beroepen aantrekkelijker, kunnen we het onderzoek naar dementie versnellen? Op welke manier maken we van onze campus een duurzaam voorbeeld en lukt het ambitieuze studenten de zeewierteelt te verduurzamen? Deze vier vragen staan centraal in de nieuwe campagne van het Universiteitsfonds Delft: Tech for Impact 2023.

Dag in dag uit zetten wetenschappers en studenten aan TU Delft zich in om onze wereld een beetje beter maken. Het Universiteitsfonds brengt dit belangrijke werk onder de aandacht van alumni en haalt er geld voor op. Na Tech for Health en Tech for Energy lanceert het fonds dit jaar Tech for Impact.