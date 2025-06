United Petfood Nederland ALU B.V. heeft zijn productielocatie in Hoogeveen fors uitgebreid. Met de installatie van een tweede productielijn, uitgerust met een Highrunner palletiseermachine van Qimarox, vergroot de producent van hoogwaardig diervoeder zijn productiecapaciteit aanzienlijk. System integrator Westover verzorgde de volledige integratie en aansturing van het geavanceerde systeem.

Capaciteitsuitbreiding met industriële precisie

De beslissing om te investeren in een tweede lijn volgt op de toenemende wereldwijde vraag naar premium katten- en hondenvoer. Met een modulair ontworpen productiesysteem uit 2007 had United Petfood reeds geanticipeerd op toekomstige opschaling. Dankzij de crossrunner-opstelling van de eerste Qimarox-machine – waarbij zowel volle als lege pallets via één centrale baan worden verwerkt – kon het nieuwe systeem naadloos worden geïntegreerd met minimale footprint en maximale efficiëntie.

Technologische keuze op basis van prestaties

De keuze voor een tweede Qimarox-machine volgde pas na een grondige herbeoordeling van alle toeleveranciers. Doorslaggevend waren de bewezen prestaties van de bestaande installatie én het vermogen van de nieuwe oplossing om hoge stapelcapaciteiten en maatwerkstapelpatronen te ondersteunen. Qimarox stelde Westover aan als partner voor systeemintegratie, vanwege hun expertise in het realiseren van complete material-handlingoplossingen.

“Na eerdere succesvolle samenwerkingen hadden we alle vertrouwen in Westover. Hun aanpak sloot perfect aan bij de eisen van United Petfood,” aldus Jelle Deelman, Technical Product Manager bij Qimarox.

Hightech functies voor een veeleisende productieomgeving

De nieuwe Highrunner-lijn omvat:

een laagformeer- en laagaflegmodule met 4-zijdige opsluiting,

met 4-zijdige opsluiting, een palletlift voor nauwkeurige positionering,

voor nauwkeurige positionering, en een Sheetrunner voor het automatisch plaatsen van stabiliteitsvellen.

De crossrunner-configuratie garandeert ononderbroken productie en maakt productwissels mogelijk zonder downtime. De machine is uitgerust met een uitgebreide bibliotheek aan voorgeprogrammeerde stapelpatronen en biedt de mogelijkheid om flexibel nieuwe patronen aan te maken – een voorwaarde voor adaptieve productie.

Systeemintegratie zonder verstoring

Ondanks de fysieke beperkingen in de bestaande fabriek en de eis om de eerste lijn operationeel te houden, verliep de implementatie vlekkeloos. Westover nam het projectmanagement op zich en verzorgde onder andere de toevoertransporten en bordesbouw. Inmiddels draait de nieuwe lijn volcontinu en biedt het systeem een significante verhoging in output en flexibiliteit, zonder concessies aan betrouwbaarheid.

Waardering en vervolg

De samenwerking tussen United Petfood, Qimarox en Westover wordt door alle partijen als zeer succesvol bestempeld. Volgens Linda Frens, Manager Operations bij United Petfood: “We hebben de samenwerking als zeer prettig ervaren – meedenkend, flexibel en met pragmatische oplossingen. Inmiddels praten we al over toekomstige projecten.”

Qimarox is specialist in modulaire componenten voor material handling systemen, met klanten in de logistiek, voedingsmiddelenindustrie en maakindustrie wereldwijd.



United Petfood is een internationaal opererende producent van private label diervoeding, met productievestigingen in heel Europa.

Westover is system integrator en partner voor turnkey automatiseringsoplossingen in de industriële productie.