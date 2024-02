Het huidige economische landschap stelt ondernemers op de proef. Denk maar aan de digitale transitie, wijzigende regelgeving, economische onzekerheid en stijgende lasten op arbeid. Start-ups, scale-ups en kmo’s vinden niet altijd de middelen, tijd of expertise om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dat merkte ook full service partner Unikoo: hoewel zij al een hele verscheidenheid aan expertise in administratie, HR, marketing en development ter beschikking stellen, klonk ook de vraag naar meer strategische ondersteuning het afgelopen jaar luider dan ooit. Een vraag waar Unikoo nu antwoord op biedt met de lancering van hun CFO en CTO-as-a-Service model.

Ondernemers hebben het niet makkelijk, zo blijkt ook opnieuw uit de meest recente KMO-barometer van Unizo. Bedrijven worstelen om geschikte arbeidskrachten te vinden en maken zich zorgen om hun rendabiliteit. Het aantal faillissementen steeg bovendien fors het afgelopen jaar. Ondernemers moeten op zoek naar de juiste mensen om hen door dit nieuwe economische landschap te helpen navigeren, maar in vele gevallen ontbreken de middelen om dit soort leidende C-level profielen aan te werven. Met haar CFO en CTO-as-a-Service modellen wil Unikoo deze ondernemers de hand reiken.

“CFO-as-a-Service (CFOaaS) en CTO-as-a-Service (CTOaaS), een model dat de laatste jaren steeds meer populariteit won, vormt een logische uitbreiding op onze bestaande dienstverlening. Onze klanten, vaak bedrijven in volle groei, kunnen nu bij Unikoo terecht voor zowel operationele ondersteuning als advies bij het oplossen van complexe beleidsvraagstukken, het maken van strategische keuzes of het plannen van klankbordsessies. We zochten én vonden twee kleppers van profielen die onze klanten kunnen verder helpen met uitdagingen op het hoogste niveau van de beleidsvoering”, aldus Kenn Wouters, zaakvoerder van Unikoo.

Nick Van Meerbeeck, voormalig Head of Controlling bij Port of Antwerp, zal de uitrol van CFOaaS op zich nemen. “Het voordeel van zulke samenwerking is dat klanten heel gericht advies kunnen inwinnen over een specifieke topic of voor uitdagingen waar ze op dat moment mee zitten. Ad hoc, dus zonder de aanzienlijke kost van een fulltime CFO op de payroll, maar wel op hoog niveau. Een CFO denkt mee met het management, stemt de financiële strategie af op de beleidsvisie, zorgt dat het bedrijf de juiste strategische prioriteiten stelt en neemt onzekerheid weg. Heel wat bedrijven zijn hiermee geholpen, zelfs met ‘maar’ een parttime ondersteuning van enkele dagen per maand.”

Voor ondersteuning op vlak van technologie kunnen bedrijven beroep doen op Cynric Huys als CTO on demand. “Veel bedrijven weten dat ze meer moeten inzetten op digitalisatie, maar vaak weten ze niet hoe ze hier effectief mee aan de slag kunnen gaan. Wij willen klanten op een flexibele en kost-efficiënte manier begeleiden in hun digitale uitdagingen. Niet enkel met advies, maar ook met hands-on operationele implementatie. Onze geïntegreerde aanpak breekt de zogenoemde silo‘s binnen organisaties en ​ is gericht op bedrijven die willen inzetten op technologie, maar de middelen missen of niet weten hoe ze dit moeten aanpakken. Het CTO-as-a-Service model biedt voor hen een pragmatische oplossing aan een toegankelijk tarief.”

Startups, scale-ups en kmo’s kunnen beroep doen op de CTO en CFO als eindverantwoordelijke in het uitrollen van een impactvol project. Ze kunnen optreden als volwaardig deel van het managementteam, als partner die de belangen van de organisatie behartigt. Ook voor investeerders kan de inzet van een fractional CFO of CTO meer zekerheid brengen in het opvolgen van (nieuwe) business ventures.

Ook voor bedrijven die al een CFO of CTO in dienst hebben, kan de extra ondersteuning een sterke meerwaarde bieden. Als sparringpartner bijvoorbeeld, of wanneer de werkdruk voor de huidige verantwoordelijke tijdelijk te zwaar wordt door bijkomende projecten zoals een aankomende kapitaalronde of een digitalisatietraject. Extra C-level ondersteuning biedt ademruimte aan het management, iets wat in deze tijden zeker niet onbelangrijk is.