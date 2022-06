50 deals in 5 jaar. Sinds de lancering in 2016 is het Zuid-Hollandse proof-of-concept fonds UNIIQ uitgegroeid tot een van de meest succesvolle early-stage fondsen in Europa. Na 50 deals bestaat 96% van de UNIIQ startups nog steeds en hebben de bedrijven gezamenlijk al meer dan €125m aan vervolgfinanciering opgehaald. €1 van UNIIQ genereert meer dan €10 aan vervolgfinanciering. En dat is een ongekend hoge multiplicator. Er hebben al zeven volledige exits plaatsgevonden en er zijn 418 banen gecreëerd. Daarmee is UNIIQ de springplank naar een succesvolle scale-up. UNIIQ startups staan ook bekend om hun impact: ze maken de wereld schoner, slimmer en gezonder.

Mayht werd voor $100 mln verkocht aan Sonos.

UNIIQ is in 2016 opgericht om de meest risicovolle fase van concept naar veelbelovend bedrijf (al vanaf TRL-3) te overbruggen. UNIIQ investeert zwaar in deep tech proposities – zo’n 80% van de portefeuille, bijna altijd met een hardware component – en in life sciences. Dit zijn high-risk, high-tech investeringen, vaak met een lange terugverdientijd, waar de markt nog niet in durft te stappen. UNIIQ bewijst dat je in deze risicovolle fase toch succesvol kunt beleggen.

De bedrijven waarin UNIIQ heeft geïnvesteerd staan erom bekend dat ze de wereld schoner, slimmer en gezonder maken. Zo leveren batterijen 70% meer energie dankzij de unieke technologie van LeydenJar, werd kwantumonderzoek toegankelijk voor kleinere bedrijven dankzij de unieke processors van Quantware en legde Oceans of Energy ‘s werelds eerste offshore zonne-energiesysteem aan in de Noordzee.

“Bij ons zien de meest unieke, wereldleidende technologieën het eerste levenslicht, mede dankzij onze universitaire partners”, zegt fondsmanager Hans Dreijklufft. “Onlangs werd ons portfoliobedrijf Mayht voor $100 mln verkocht aan Sonos. Toen de broers bij ons kwamen, zag je bij wijze van spreken nog de duct tape op het prototype. Wij zien vaak al in een heel vroeg stadium het potentieel van unieke technologie. En dankzij ons grote netwerk van (inter)nationale investeerders lukt het ons ook om vervolgfinanciering voor onze bedrijven aan te trekken.”

Het is het ‘hart’ van de robot, de aandrijving. Robotica ontwikkelt zich razendsnel en toch zijn de aandrijfsystemen – de onderdelen die de robot laten bewegen – de afgelopen 50 jaar nauwelijks veranderd. Daardoor blijven robots tot op de dag van vandaag relatief zwaar, complex, oncontroleerbaar en duur. Met de Archimedes-aandrijving introduceerde IMSystems de eerste grote doorbraak in transmissiesystemen in een halve eeuw. Het ‘hart’ van de robot functioneert nu veel preciezer, met een veel efficiëntere krachtoverbrenging, in een compacter formaat en tegen lagere kosten. Dit maakt de bewegingen van robots preciezer, krachtiger en beter controleerbaar. Met deze aandrijving kan een productierobot tot 40% meer werk verzetten in dezelfde tijd. IMSystems ontving een investering van UNIIQ en later vervolgfinanciering via een ander fonds van InnovationQuarter, IQCapital.