United Microelectronics Corporation (UMC), een toonaangevende wereldwijde halfgeleiderfabrikant, onthulde vandaag officieel zijn nieuwe fabriek in Singapore tijdens een grootse openingsceremonie. De eerste fase van de nieuwe faciliteit zal in 2026 beginnen met de volumeproductie, waarmee de totale productiecapaciteit van UMC in Singapore op meer dan 1 miljoen wafers per jaar komt. Het wordt ook een van de meest geavanceerde halfgeleiderfabrieken in Singapore, waar halfgeleiders worden geproduceerd voor innovaties op het gebied van communicatie, Internet of Things (IoT), auto’s en AI.

De ceremonie werd bijgewoond door vice-premier en minister van Handel en Industrie van Singapore Gan Kim Yong, senior minister en coördinerend minister van Nationale Veiligheid van Singapore Teo Chee Hean, permanent secretaris van Singapore’s ministerie van Handel en Industrie Beh Swan Gin, directeur van de Singapore Economic Development Board (EDB) Jermaine Loy en JTC Assistant Chief Executive Officer Christine Wong.

De faciliteit, een greenfield-uitbreiding naast UMC’s bestaande fabriek in het Pasir Ris Wafer Fab Park, bestaat uit twee fasen. Er zal tot 5 miljard dollar worden geïnvesteerd om in de eerste fase de volledige capaciteit van 30.000 wafers per maand te bereiken, met ruimte voor verdere investeringen in een toekomstige uitbreiding van de tweede fase. De nieuwe fabriek is uitgerust voor de productie met UMC’s toonaangevende 22 nm- en 28 nm-oplossingen – de meest geavanceerde Foundry van dit moment in de halfgeleidersector van Singapore – voor producten van wereldwijde klanten, waaronder hoogwaardige displaychips voor smartphones, energiezuinige geheugenchips voor IoT-apparaten en connectiviteitschips van de volgende generatie. Verwacht wordt dat de uitbreiding de komende jaren lokaal ongeveer 700 banen zal opleveren, waaronder proces- en apparatuuringenieurs en onderzoeks- en ontwikkelingsingenieurs.

“Deze nieuwe ultramoderne faciliteit in Singapore luidt een nieuwe groeifase in voor UMC. Het vergroot ons vermogen om te voldoen aan de, gedreven door voortdurende innovaties op het gebied van connectiviteit, auto’s en AI,” aldus SC Chien, President van UMC. “De unieke geografie van Singapore maakt de nieuwe faciliteit ook goed gepositioneerd om onze klanten te ondersteunen bij het versterken van de veerkracht van de toeleveringsketen. Deze fabrieksuitbreiding sluit nauw aan bij de visie van de Singaporese overheid om een toonaangevende hub voor geavanceerde productie te worden en we zijn hen zeer dankbaar voor hun steun.”

“We zijn blij met de uitbreiding van UMC in Singapore. Deze nieuwe fabriek introduceert nieuwe geavanceerde mogelijkheden en productiecapaciteit voor speciale halfgeleiders die de concurrentiepositie van Singapore als cruciaal knooppunt in de wereldwijde toeleveringsketen van halfgeleiders zal verbeteren. Deze belangrijke investering onderstreept onze langdurige samenwerking met UMC en we kijken ernaar uit om onze samenwerking te verdiepen om Singapore’s halfgeleider-ecosysteem te versterken,” aldus Jermaine Loy, Managing Director van de Singapore Economic Development Board.

The new facility was built according to rigorous sustainability standards, and has obtained the Green Mark GoldPlus certification from Singapore’s Building and Construction Authority. A standard part of all UMC’s new fab designs to align with UMC’s goal to be 100% powered by renewable energy by 2050, the new facility will be installed with 17,949 square meters of solar panels on its rooftop. In addition to the manufacturing site, the expansion also includes a brand-new office building, a full-sized multipurpose sports hall, and other amenities for employees and community members to enjoy.

United Microelectronics Corporation (UMC)

UMC is een toonaangevende wereldwijde halfgeleiderfabrikant. Het bedrijf levert IC-fabricagediensten van hoge kwaliteit, met een focus op logica en verschillende speciale technologieën om alle belangrijke sectoren van de elektronica-industrie te bedienen. UMC’s uitgebreide IC-verwerkingstechnologieën en productieoplossingen omvatten logica/gemengd signaal, ingebedde hoogspanning, ingebed niet-vluchtig geheugen, RFSOI, BCD enz. De meeste van UMC’s 12-in & 8-in fabrieken met de kern R&D bevinden zich in Taiwan, met daarnaast fabrieken in heel Azië. UMC heeft in totaal 12 fabs in productie met een gecombineerde capaciteit van meer dan 400.000 wafers per maand (12-in equivalent), en ze zijn allemaal gecertificeerd met IATF 16949 automotive kwaliteitsnorm. UMC heeft zijn hoofdkantoor in Hsinchu, Taiwan, plus lokale kantoren in de Verenigde Staten, Europa, China, Japan, Korea & Singapore, met in totaal 20.000 werknemers wereldwijd.