Binnen de veeleisende hightech wereld is de internationale Frencken Groep al jaren een succesvolle leverancier van geïntegreerde technologische oplossingen. Terwijl de vraag de capaciteit blijft overstijgen, nam de omzet in vijf jaar tijd toe van 300 naar bijna 500 miljoen euro. De Mechatronics-divisie levert – desgewenst vanaf productidee – complete en veelal Ultra-schoon in cleanrooms geproduceerde en geassembleerde producten en (sub)assemblies. Omdat Frencken werkt met een omvangrijk netwerk van leveranciers die ruw materiaal, halffabricaten en producten aanleveren, is een nauwgezette beheersing van de totale supplychain cruciaal.

‘Complex, nauwkeurig en ultra-schoon’, zo vat Marcel Slot de kerneigenschappen samen van de onderdelen en producten die Frencken Mechatronics produceert. Slot is vice president Technology & Engineering bij de mechatronicadivisie van de Frencken Groep, die voortkomt uit de in 1947 in Nederland opgerichte machinefabriek Frencken. ‘We zijn uitgegroeid tot een onvervalste hightech onderneming’, aldus Slot. Naast de mechatronicadivisie omvat de groep ook de in kunststoftechnologie gespecialiseerde divisie Integrated Manufacturing Services (IMS). Verdeeld over Europa, de VS en Azië zijn er negentien vestigingen, waar in totaal zo’n 3.700 mensen werken. Slot: ‘Mechatronica is verreweg de belangrijkste omzetgenerator. We ontwikkelen, produceren en onderhouden componenten en (sub)assemblies voor technologisch vooruitstrevende opdrachtgevers.’

Topsegmenten

De laatste opmerking van Slot wordt duidelijk als we kijken naar de producten van Frencken Mechatronics, en in welke apparaten ze worden toegepast. Denk aan zeer nauwkeurige manipulatoren voor elektronenmicroscopen, onderdelen voor massaspectrometers en machines in de halfgeleiderindustrie. Maar ook aan motioncontrolsystemen voor medische robots, componenten voor hoogvacuüm- of cryogene installaties. Voor de eigen productie heeft Frencken in Nederland machinefabrieken in Eindhoven en Reuver, met bewerkingscentra (ook in cleanrooms) die tot op submicronbereik kunnen verspanen. Ook wordt er in fabrieken in Azië en de VS geproduceerd. Behalve voor productie en assemblage biedt Frencken ook ontwerp en engineering.

Van idee naar product

‘Soms komt een klant met niet meer dan een idee voor een product of systeem naar ons toe’, aldus Slot. ‘Onze engineers onderzoeken dan of zoiets te ontwerpen en te produceren is, en tegen welke condities. Ook krijgen we kant-en-klare CAD-bestanden, met de vraag of we die onderdelen of samenstellingen kunnen produceren.’ Verder voert Frencken waardeanalyses uit op bestaande producten. ‘We willen met onze totaalservice een hoge toegevoegde waarde leveren. Vandaar dat we op verschillende terreinen, van ontwerp tot en met productie, reinigen en verpakken. En ook voor onderhoud en service veel mogelijkheden in huis hebben.’

Autonoom werken

‘Los van de veelal extreem hoge precisie is een belangrijke uitdaging om onze producten zeer schoon te produceren en af te leveren’, vertelt Floris van den Brink, techology architect bij Frencken Mechatronics. ‘Hiervoor beschikken we over verschillende cleanrooms, en diverse custom-built reinigingsstraten met meerdere stations. Deze kunnen autonoom werken, terwijl de uitgang direct is gekoppeld met een cleanroom.’ De onderdelen kunnen daardoor meteen in een geconditioneerde omgeving worden bewerkt. ‘Dat betreft dan voornamelijk assemblage. Waarbij we bijvoorbeeld ook gebruikmaken van speciale verlijmingstechnieken, die optimaal zijn afgestemd op de uiteindelijke toepassing.’

Cleanliness in de keten

‘Momenteel kunnen we tot Grade 1 reinigen’, vervolgt Van den Brink. ‘Maar in de toekomst moet dat nog schoner, gezien de nog steeds toenemende resoluties in bijvoorbeeld de optische en semiconductorsectoren.’ In meerdere opzichten is dat een uitdaging, vanwege de vele toeleveranciers die componenten, subsystemen maar ook ruwe materialen aanleveren. Van den Brink: ‘Wat dit laatste betreft kunnen staal en aluminium uit een andere batch al problemen veroorzaken, omdat je de metalen soms anders moet verwerken en reinigen dan materiaal uit voorgaande batches. Dat moet je dan wel tijdig onderkennen.’ Om dit goed op te vangen heeft Frencken ervoor gekozen om fors te investeren in kennis en installaties op het gebied van reiniging. ‘Weliswaar zijn de gradaties daarbij een houvast. Toch zijn ook die – en met name Grade 1 – nog volop in ontwikkeling, omdat de eisen blijven toenemen.’

Vingerafdrukken zijn taboe

Veel reinigingsprocessen zijn nog niet gestandaardiseerd. Dat bemoeilijkt soms de communicatie, vult Slot aan. ‘Toeleveranciers moeten we blijven uitleggen wat we van ze verwachten. Komt een aangeleverd onderdeel uit een bewerkingscentrum, dan mag er bijvoorbeeld geen ingedroogde metaalbewerkingsemulsie op of in zitten, want dat is moeilijk of helemaal niet te verwijderen.’

‘Zelfs de wisseling van leverancier van verpakkingsmaterialen kan effect hebben op de reinheid’

Hetzelfde geldt voor vingerafdrukken. Op sommige oppervlakken kunnen die er niet meer worden afgehaald, waardoor Frencken zo’n onderdeel al bij de ingangscontrole moet afkeuren. ‘Ook moet je goed letten op de wijze van verpakken en het gebruik van de juiste verpakkingsmaterialen’, weet Slot. ‘Een schoon product in de verkeerde verpakking kan de reinheid tenietdoen. Zelfs de wisseling van leverancier van verpakkingsmaterialen kan effect hebben op de reinheid. Je moet alert blijven op alles wat anderen aanleveren.’

Zelf doen of uitbesteden

Sommige cleaning-serviceproviders hebben het Grade 1 reinigen van onderdelen als specialisatie. Werkt Frencken daar ook mee? ‘Ja, als uitbreiding van de capaciteit en als aanvulling van onze mogelijkheden’, zegt Van den Brink. ‘Omdat we ook produceren, en koelemulsies en spanen direct na de bewerking moeten worden verwijderd, is het echter cruciaal dat we over eigen reinigingsstraten beschikken.’ Vanwege de hoge eisen moet Frencken zeker weten dat een product na het reinigen ook echt schoon is. ‘Om dit te controleren hanteren we verschillende technieken en methoden. Denk hierbij aan visuele inspecties met bright light/UV, deeltjesmetingen en restgas- en total organic carbon-analyses. Ook gebruiken we massaspectrometrie.’

Technologieroadmap

De Nederlandse Frencken-tak is onderdeel van een beursgenoteerde internationale onderneming. Dat betekent dat ze in Eindhoven en Reuver erg goed moeten letten op de winstgevendheid van de activiteiten. Slot: ‘Vanuit onze technologieroadmap blijven we investeren in technologie en onze kerncompetenties waarin ultra-schoon en ultra-precies produceren belangrijke plekken innemen. Maar dat geldt ook voor het leveren van toegevoegde waarde voor onze klanten. Daarom produceren we niet alleen, maar hebben we ook engineerings- en ontwerpvaardigheden in huis. Daardoor kunnen we met een duidelijke focus op functionaliteit en kostprijs nieuwe en – zo mogelijk verbeterde – bestaande producten maken.’