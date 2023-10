Dit jaar zijn er 118 oem’ers en toeleveranciers doorgegaan naar de tweede ronde van de 21e Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards (DISCA) van Link Magazine. Daaronder zitten 43 bedrijven die kans maken op de Best Customer Award, zijn 24 ervan in de race voor de Best Knowledge Supplier Award en 51 voor de Best Process & Parts Supplier Award

Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven zich niet zelf kunnen voordragen, maar daarvoor afhankelijk zijn van hun klant of toeleverancier. Jaarlijks maakt Link Magazine een rondgang langs een zeer groot aantal bedrijven, met de vraag of ze een of meer toeleveranciers of klanten willen nomineren. Dat kan voor drie awards:

Best Process & Parts Supplier

De prijs voor de Best Process & Parts Supplier is speciaal voor leveranciers ingesteld die, geconfronteerd met vaak (extreem) grote sourcingsproblemen, toch (min of meer) op tijd en tegen de afgesproken prijs weten te leveren. Die weten te presteren, ondanks de grote logistieke problemen en de sterk gestegen transportkosten. Deze award is dus voor de leverancier die zich onderscheidt met zowel betrouwbare productie en distributie van parts, als met het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen.

Alle bedrijven die door meer dan één klant of leverancier worden genomineerd, zijn door naar de tweede ronde. Daarin volgt nu een kort assessment. Vervolgens bepaalt een jury wie doorgaan naar de finale en worden op donderdag 23 november live de winnaars gekozen. Joes Wigman (managing director bij Berenschot) is juryvoorzitter in de categorieën Best Knowledge Supplier Award en Best Parts & Process Supplier Award. Marc Hendrikse (voormalig ceo NTS-group) vervult die rol bij de Best Customer Award.

Nominaties tweede ronde zijn:

Bedrijsnaam Supplier Best Parts & Process Ronde 2 Plaats 247 tailorsteel Varsseveld 2Connect Waalwijk A. Bogaert Fijnmetaal Heeze Aalberts Surface Technologies Eindhoven Actemium Solutions & Services Veghel Apparatenfabriek ARA Aalten Batenburg Industriële Elektronica Neede Bronkhorst Nederland Veenendaal BUS Industrial Tools Zwolle Cortexon Veghel De Cromvoirtse Oisterwijk Debets Mechanical Support Stein DEMCON Enschede Doeko Beuningen Dumaco Oss Edumar Metaalbewerking Someren ERWI Aandrijftechniek Doetinchem ETE Euro-Techniek-Eindhoven Veldhoven Fatol Kunststoffen Hengelo Festo Delft Future Electronics Breda GFM the best part Bergeijk GoGo Metaal Bolsward itsme Raamsdonksveer Kangaroo Hendrik Ido Ambacht Kramp Groep Varsseveld Kusters Goumans Best Lenze ‘s-Hertogenbosch MCB Nederland Valkenswaard Metaltech Weesp Mommersteeg Metaalbewerking Nieuwkuijk MULTIFIX Group Bergeijk Nidec Netherlands Sliedrecht Nijdra Group Middenbeemster NTS Group Eindhoven Phoenix Contact Zevenaar ROBA Metals Ijsselstein Siemens Nederland Den Haag SKS Waalwijk Smink Group Veghel Spie Panelenbouw Breda TTI Europe Eindhoven Vacutech Den Hoorn Van Egmond Elektrogroothandel Doetinchem Van Hengstum Apparatenbouw Soest Van Schijndel Metaal Dongen VariAss Electronics Veendam VDL GL Precision Eindhoven VDL NSA Apparatenbouw Eersel Veraa Metaal Bergeijk Wilting Components Wintelre

DISCA’23 op 23 november: spraakmakende talkshow plus spannende finale

‘Vertrouwen in de keten’ is dit jaar het thema van de DISCA-awards van Link Magazine. De coronacrisis en logistieke uitdagingen en schaarste die erop volgden, hebben de onderlinge relaties tussen bedrijven op scherp gezet. Sommige banden zijn verbroken, maar de echte partnerships zijn vooral hechter geworden. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Samen door de crisis zorgt voor krediet. Echte partners spelen open kaart naar elkaar en durven de ander in hun keuken te laten kijken. Met die openheid en kwetsbaarheid zetten ze reuzenstappen. Als je dat kunt combineren met de oude efficiëntiecredo’s van lean en just in time, ben je spekkoper.

Eerlijke en oprechte communicatie, forecasting en persoonlijk contact zijn de ingrediënten van een hechte samenwerking. En dat geldt niet alleen voor relaties tussen bedrijven; ook tussen afdelingen binnen een organisatie spelen die thema’s.

Alles komt ongetwijfeld aan bod tijdens de boeiende talkshow waarmee de DISCA-uitreiking op donderdag 23 november 2023 begint. Start van de bijeenkomst: 15.30 uur in Boerderij Mereveld, onder de rook van Utrecht.

Aan tafel zitten onder anderen Rombout Swanborn, serieondernemer en oprichter van HyET Group, Marc Evers, directeur TBRM, een incubator en engineering service provider, en Ellen de Brabander, executive vice president r&d and innovation bij farmaceutisch bedrijf voor diergezondheid Elanco.

De doortastende Hans Streng, voormalig ceo van onder meer Luxexcel en Epyon en tegenwoordig investment-adviseur bij SET Ventures, en de enthousiaste, mensgerichte Martijn de Zoete van managementconsultancybureau AnyChange, interviewen de gasten. Er is meer dan ooit ruimte voor vragen en reacties uit de zaal.

Na de borrel vindt tijdens het diner de live finale plaats van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards. In elke categorie volgen pitches, waarin de genomineerden voor het voetlicht worden gebracht. De zaal kiest de uiteindelijke winnaars.

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Meer informatie of aanmelden? Mail naar disca@linkmagazine.nl.