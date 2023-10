Dit jaar zijn er 118 oem’ers en toeleveranciers doorgegaan naar de tweede ronde van de 21e Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards (DISCA) van Link Magazine. Daaronder zitten 43 bedrijven die kans maken op de Best Customer Award, zijn 24 ervan in de race voor de Best Knowledge Supplier Award en 51 voor de Best Process & Parts Supplier Award.

Best Knowledge Supplier

Voor de Best Knowledge Supplier Award kunnen toeleveranciers worden genomineerd met eigen r&d (inclusief engineering) in Nederland. In deze categorie vallen bedrijven die, dankzij hun ontwikkel- en engineeringsinspanningen, uitblinken in het toevoegen van waarde aan het eindproduct van de klant. Door kennis toe te voegen dragen deze suppliers er substantieel aan bij dat met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden.

Alle bedrijven die door meer dan één klant of leverancier worden genomineerd, zijn door naar de tweede ronde. Daarin volgt nu een kort assessment. Vervolgens bepaalt een jury wie doorgaan naar de finale en worden op donderdag 23 november live de winnaars gekozen. Joes Wigman (managing director bij Berenschot) is juryvoorzitter in de categorieën Best Knowledge Supplier Award en Best Parts & Process Supplier Award. Marc Hendrikse (voormalig ceo NTS-group) vervult die rol bij de Best Customer Award.

Bedrijsnaam Supplier Best Knowledge Ronde 2 Plaats AAE Helmond Apparatenfabriek ARA Aalten Bas Machinebouw Ochten BOZ Group Bergen op Zoom Edumar Metaalbewerking Someren ETE Euro-Techniek-Eindhoven Veldhoven Hellings Machinebouw Sint-Oedenrode Intralox Benelux Amsterdam JEVEKA (Bossard) Almere Meilink Industriële Verpakkingen Borculo MI-Partners Eindhoven NTS Group Eindhoven PM Dedemsvaart Prodrive Technologies Eindhoven Protonic Holland Hoorn Sioux Technologies Eindhoven SMC Nederland Amsterdam Stäubli Robotics Benelux Kortrijk Swagelok Nederland Waddinxveen Transportschroeven- en machinefabriek Van Beek Drunen Valk Welding Alblasserdam Vekon Besturingstechniek Made VHE Industrial automation Eindhoven Vink Kunststoffen Didam

DISCA’23 op 23 november: spraakmakende talkshow plus spannende finale

‘Vertrouwen in de keten’ is dit jaar het thema van de DISCA-awards van Link Magazine. De coronacrisis en logistieke uitdagingen en schaarste die erop volgden, hebben de onderlinge relaties tussen bedrijven op scherp gezet. Sommige banden zijn verbroken, maar de echte partnerships zijn vooral hechter geworden. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Samen door de crisis zorgt voor krediet. Echte partners spelen open kaart naar elkaar en durven de ander in hun keuken te laten kijken. Met die openheid en kwetsbaarheid zetten ze reuzenstappen. Als je dat kunt combineren met de oude efficiëntiecredo’s van lean en just in time, ben je spekkoper.

Eerlijke en oprechte communicatie, forecasting en persoonlijk contact zijn de ingrediënten van een hechte samenwerking. En dat geldt niet alleen voor relaties tussen bedrijven; ook tussen afdelingen binnen een organisatie spelen die thema’s.

Alles komt ongetwijfeld aan bod tijdens de boeiende talkshow waarmee de DISCA-uitreiking op donderdag 23 november 2023 begint. Start van de bijeenkomst: 15.30 uur in Boerderij Mereveld, onder de rook van Utrecht.

Aan tafel zitten onder anderen Rombout Swanborn, serieondernemer en oprichter van HyET Group, Marc Evers, directeur TBRM, een incubator en engineering service provider, en Ellen de Brabander, executive vice president r&d and innovation bij farmaceutisch bedrijf voor diergezondheid Elanco.

De doortastende Hans Streng, voormalig ceo van onder meer Luxexcel en Epyon en tegenwoordig investment-adviseur bij SET Ventures, en de enthousiaste, mensgerichte Martijn de Zoete van managementconsultancybureau AnyChange, interviewen de gasten. Er is meer dan ooit ruimte voor vragen en reacties uit de zaal.

Na de borrel vindt tijdens het diner de live finale plaats van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards. In elke categorie volgen pitches, waarin de genomineerden voor het voetlicht worden gebracht. De zaal kiest de uiteindelijke winnaars.

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Meer informatie of aanmelden? Mail naar disca@linkmagazine.nl.