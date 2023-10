Dit jaar zijn er 118 oem’ers en toeleveranciers doorgegaan naar de tweede ronde van de 21e Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards (DISCA’23) van Link Magazine. Daaronder zitten 43 bedrijven die kans maken op de Best Customer Award, zijn 24 ervan in de race voor de Best Knowledge Supplier Award en 51 voor de Best Process & Parts Supplier Award. Drie jury’s selecteren momenteel wie op donderdag 23 november in de feestelijke finale staan. Daar heeft de zaal het helemaal voor het zeggen en kiezen aanwezigen de awardwinnaars van 2023. Drie bedrijven reageren alvast op hun nominatie.

Vekon Besturingstechniek in Made, specialist in het ontwerpen en produceren van elektrotechnische besturingssystemen, is genomineerd in de DISCA-categorie Best Knowledge Supplier. En die categorie zit het West-Brabantse bedrijf anno 2023 als gegoten, stelt directeur-eigenaar Judith Vermeulen. ‘Exact dertig jaar geleden zijn we puur als assemblagebedrijf gestart. Maar de afgelopen vier, vijf jaar hebben we enorm ingezet op de automatisering en digitalisering van onze processen. Er werken hier 35 mensen, onder wie nu ook drie engineers. Vekon is een bedrijf dat meedenkt, ontwikkelt, tekent en maakt.’

Digitaal delen

‘Vekon. Maakt slimmer’ is het motto. ‘Dat is natuurlijk tweeledig’, zegt Vermeulen. ‘We maken het binnenshuis optimaler en sneller door die vergaande digitalisering. En we kijken actief de keten in om onze klanten en leveranciers te betrekken in alles wat we doen en waarin we geloven.’

Klanten waarderen dat. In het verleden ontwikkelden die veelal zelf hun besturingskasten. In de afgelopen jaren van componentenschaarste droeg Vekon regelmatig aan de voorkant alternatieven aan. Sindsdien wordt aan de achterkant al meebedacht en vorm gegeven. Alles wordt in 3D getekend om de productieprocessen digitaal te kunnen aansturen. Vekon deelt de data digitaal met de klant, in die overdracht zitten daardoor steeds minder fouten.

Beter en efficiënter

In 2015 kwam er een eerste cnc-machine. Inmiddels staat er onder meer ook een draadrobot, die compleet automatisch alle benodigde bedrading voor de kast produceert, codeert en exact op de juiste volgorde aanbiedt. Zo kan de assemblage veel eenvoudiger – en ook door mensen met een minder hoog technisch scholingsniveau – worden gedaan. Het zwaartepunt ligt nu veel meer aan de voorkant van de organisatie: de werkvoorbereiders denken mee met de klanten en komen met slimme, digitale ontwerpen. Dat geldt zowel voor repeterende orders als voor maatwerk. Vermeulen: ‘Dit is de enige manier om ons werk kwalitatief beter en efficiënter te doen, en het is pure noodzaak om te kunnen concurreren met het buitenland. Daarbij biedt het een oplossing voor het tekort aan technisch personeel. Met relatief minder mensen kunnen we veel meer doen. Vekon wil waarde creëren in de keten. Daarvoor moeten we ons deel beter en slimmer doen dan onze klanten het zelf kunnen.’

Groeipotentie

De automatiserings- en digitaliseringslag is nu zo’n beetje klaar. Momenteel zet Vekon sterk in op Eplan Smart Mounting: nauwkeurige werkinstructies en 3D-visualisaties maken het de monteurs nog eenvoudiger om hun werk te doen. Er loopt een pilotproject en Vekon doet mee als een van de eerste in Nederland. Het legt de basis voor verdere groei in het aantal opdrachten en klanten. Die klanten zijn vooral Nederlandse oem’ers uit zeer diverse branches, van machinebouw en scheepvaart tot bijvoorbeeld agrifood en toegangstechniek. Dat palet aan klanten maakt het interessant voor de medewerkers, en spreidt de risico’s. ‘We leveren indirect aan netwerkbeheerder TenneT, die voor enorme uitdagingen staat als het gaat om de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Daarin zit veel groeipotentie. Terwijl oem’ers die machines leveren aan de Duitse markt het even wat zwaarder hebben. Het vult elkaar mooi aan.’

Wat verwacht je van ons?

Vermeulen gelooft in een sterke, flexibele, wendbare maakketen in de regio. ‘Die regio is voor Vekon veel breder dan West-Brabant. We hebben de afgelopen jaren gezien dat het grote problemen kan opleveren om producten van ver weg te halen. In korte ketens kun je veel beter en sneller schakelen. Daarin kunnen we als Vekon een belangrijke rol spelen, ook gezien de grote duurzaamheidsuitdagingen die klanten op zich af krijgen en alle EU-eisen waarmee ze geconfronteerd worden.’ Vermeulen heeft dit jaar al haar grote klanten gebeld: ‘“Vanaf 2024 is de CSRD-wetgeving van kracht. Straks moeten jullie met productpaspoorten gaan werken. Wat verwacht je van ons, wat kunnen wij voor jullie betekenen?” We zijn geen best knowledge supplier omdat we nou zulke hightech zaken ontwikkelen, maar wel omdat we altijd bezig zijn met de verdere optimalisatie van onze processen en producten.’

Trots op wat er staat

Directielid en mede-eigenaar Ronnie van den Hurk van De Cromvoirtse, metaalbewerkingsbedrijf voor rvs, aluminium en staal, heeft in de week van het interview met Link Magazine toevallig net een andere onderscheiding in ontvangst genomen: de Groene Pluim. Het is de eerste pluim die de gemeente Oisterwijk uitreikt voor een bedrijf binnen haar grenzen dat scherp let en inzet op duurzaamheid. Maar dat De Cromvoirtse genomineerd is in de DISCA-categorie Best Process & Parts Supplier door een aantal eigen klanten, is net zo goed heel erg mooi, zegt Van den Hurk. ‘Bij dit soort gelegenheden realiseer je je weer eens waar je mee bezig bent. De Cromvoirtse bestaat 41 jaar, waarvan mijn mededirecteur Janwillem Verschuuren en ik er beiden ruim dertig jaar hebben meegemaakt. Toen ik begon, waren we met een handjevol medewerkers. Ik ben hartstikke trots op wat er nu staat en wat we hebben opgebouwd als team van inmiddels tachtig mensen, met een sterk wij-gevoel en een fijne bedrijfscultuur.’

‘Het uitbouwen van de markt gaat gepaard met een dynamiek die we samen het hoofd moeten bieden’

Goed luisteren

Goed ondernemerschap kent volgens Van den Hurk vele facetten. Het zit in de investering in 1.500 zonnepanelen op het dak, in het ingenieuze led-systeem, in het hergebruik van de warmte van de snijmachines en in het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of van vluchtelingen. Aan dat soort zaken heeft het bedrijf de Groene Pluim te danken. En de DISCA-nominatie, waarbij meerdere klanten de metaalbewerker naar voren hebben geschoven? ‘Ik denk dat dat alles te maken heeft met het feit dat we altijd heel goed naar onze klanten luisteren. Wat vinden ze belangrijk? We hebben twee accountmanagers die voortdurend bij klanten langs gaan. Zijn er problemen, dan staan we op de stoep. Bij De Cromvoirtse is het gewoon doen wat je zegt en belooft. We komen onze afspraken na.’

Digitaal orders inschieten

De Cromvoirtse is bovendien ver in automatisering en digitalisering. Het wil goed en tijdig exact volgens digitale tekening kunnen leveren. Een jaar of vijftien geleden startte het ook al samen met een externe partij met het bouwen van een webportal die nog steeds heel regelmatig geüpdatet wordt met nieuwe features. Klanten geven aan dat ze het heel prettig vinden om die portal te gebruiken, zodat ze op elk moment van de dag snel geïnformeerd zijn en bestellingen kunnen doen. Zo’n 80 procent van de omzet komt nu al in de webportal binnen. Opdrachtgevers kunnen ook vanuit hun eigen inkoopsystemen orders digitaal inschieten. De klant anno 2023 wil een toeleverancier die meedenkt, weet Van den Hurk. Dus worden de leveranties bijvoorbeeld slim verpakt en gelabeld, zodat ze in het productieproces bij de klant snel gebruikt kunnen worden.

Nooit klaar

Los van alle verdergaande digitalisering moet een bedrijf altijd goed benaderbaar blijven voor zijn klanten. Het blijft mensenwerk, goede contacten met de relaties in de keten staan voorop. De Cromvoirtse heeft zo’n 1.500 klanten, van wie een aantal onlangs bezocht werd. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst bespraken medewerkers van De Cromvoirtse met de klanten hoe die naar de toekomst kijken. ‘Je bent nooit klaar als toeleverancier, we zijn continu in ontwikkeling. We willen met onze klanten werken aan een nog betere samenwerking in de toekomst. Dat staat bovenaan de agenda.’

Product slim in een doos stoppen

Ook Sparck Technologies in Drachten, genomineerd in de tweede ronde van de DISCA-categorie Best Customer, heeft net een andere prijs in ontvangst genomen. Het kreeg de Deutscher Verpackungspreis 2023 van het Deutsches Verpackungsinstitut in de categorie Digitalisering. Sparck Technologies levert twee revolutionaire automatische verpakkingssystemen, de CVP Impack en de CVP Everest: beide machines scannen in 3D de afmetingen van wat er moet worden ingepakt en vouwen er automatisch een doos op maat omheen, zonder lucht en zonder opvulmateriaal.

Sparck Technologies was jarenlang onderdeel van het Franse concern Quadient. Sinds 2021 is Standard Investment in Amsterdam de eigenaar. Sparck bestaat volgend jaar een eeuw. ‘We hebben altijd gewerkt aan automatisering. De rode draad is steeds geweest hoe onze klanten arbeidsintensief werk slimmer, handiger en duurzamer kunnen doen’, vertelt Bas van Steenoven, global director of marketing. Het begon met de productie van klompenmaakmachines in de jaren 20 van de vorige eeuw, waarna het bedrijf onder meer stencilmachines en envelopvouwmachines ontwikkelde. Vooral die laatste categorie zorgde decennia lang voor een stabiele, rustige markt, totdat klanten als verzekeraars en banken door de digitalisering helemaal niet meer zoveel brieven gingen versturen. Van Steenoven: ‘Toen bedachten een paar slimmeriken: “Als we een papiertje in een envelop kunnen steken, kunnen we misschien ook wel een product in een doos stoppen.” De manier waarop we dat doen, is steeds geavanceerder geworden. De verpakkingsmachines zijn nu onze gehele toekomst.’

Verregaande integratie

Sparck Technologies is met de afsplitsing van moederbedrijf Quadient weer een puur Nederlands bedrijf geworden met Nederlandse eigenaren. Dat heeft de relaties met de toeleveranciers ook geheel veranderd. Dat heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat het bedrijf nu genomineerd is voor de Best Customer Award van Link Magazine. ‘In het verleden produceerden wij heel veel zelf. Nu ontwikkelen we, kopen in en assembleren. Onze toeleveranciers zijn veel meer strategische partners geworden’, aldus Van Steenoven. ‘Wij zijn afhankelijk van hen en andersom. Dat heeft geleid tot een verregaande integratie van onze activiteiten en doelen. Het is geen makkelijke weg die we samen bewandelen, we leveren vooral aan klanten in de e-commerce waaronder Blokker, Boots en fonQ. Een zeer dynamische markt, zeker sinds de hele coronacrisis waarin mensen steeds meer online gingen bestellen. Nu staat er weer wat de rem op e-commerce.’

Kwalitatief goede keten

Die dynamiek wil Sparck handlen samen met zijn suppliers. Het is een uitgesproken kop-staartbedrijf geworden met stevige groeicijfers, dat steeds intensief met zijn toeleveranciers samenwerkt. Wat kunnen die vandaag leveren, hoe zit dat over een jaar, kunnen ze meegroeien? ‘Onze machines bevatten veel hoogwaardige technologie. Onze eisen zijn hoog, niet iedereen kan zomaar toeleveren.’

Er is hard gewerkt aan de opbouw van een kwalitatief goede supplychain, eerst vooral in de eigen regio om snel te kunnen schakelen, vervolgens ook verder van huis om schaalvergroting en kwaliteitsborging waar te maken. ‘Dan heb ik het met name over de mechanische componenten. Voor de software en elektronica, in het hart van onze machines, werken we vooral met het Duitse Beckhoff.’

Open kaart

Toen de hele supplychain op zijn kop stond, door de coronacrisis en vervolgens de blokkade van het Suezkanaal, zijn er heel veel discussies geweest, volgens Van Steenoven. ‘Dat geldt voor iedere fabrikant, oem’er en zijn suppliers: hoe komen we aan onze materialen en componenten? Wat leg je voor ons op voorraad? Hoe kunnen we ondanks de tekorten doorproduceren?’

Goede afspraken en intensief overleg met de toeleveranciers zijn essentieel. ‘We spelen open kaart met ze en vertellen wat onze toekomstplannen zijn. We hebben gesprekken of ze onze groei kunnen bijbenen en kwaliteit kunnen blijven leveren. Een belangrijke eis van ons is schaalbaarheid. “Kun je ons nu voor tien machines materialen leveren en over een jaar voor honderd machines? En als we straks wellicht ook elders in de wereld willen gaan assembleren, kun je dan met ons mee?”’

Supplierdag

Sparck is open over zijn groeistrategie, toeleveranciers zijn open over wat het van hen vraagt om hun klant in die groei te faciliteren. Die optimalisatie in de maakketen is iets waar alle machinebouwers en hun toeleveranciers oplossingen voor moeten vinden, weet Van Steenoven. ‘Dit jaar hebben we voor het eerst een supplierdag georganiseerd voor onze top 30-toeleveranciers. Onze ceo Kees Oosting is uitgebreid ingegaan op de vraag waar we mee bezig zijn en welke rol toeleveranciers daarin spelen. Dat werd heel erg gewaardeerd. Het zijn niet altijd per definitie fijne gesprekken met toeleveranciers. Nee, dit is onze markt van verpakkingsmachines die we met z’n allen willen uitbouwen. ‘Het uitbouwen van de markt gaat gepaard met een dynamiek die we samen het hoofd moeten bieden.’

DISCA’23 op 23 november: spraakmakende talkshow plus spannende finale

‘Vertrouwen in de keten’ is dit jaar het thema van de DISCA-awards van Link Magazine. De coronacrisis en logistieke uitdagingen en schaarste die erop volgden, hebben de onderlinge relaties tussen bedrijven op scherp gezet. Sommige banden zijn verbroken, maar de echte partnerships zijn vooral hechter geworden. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Samen door de crisis zorgt voor krediet. Echte partners spelen open kaart naar elkaar en durven de ander in hun keuken te laten kijken. Met die openheid en kwetsbaarheid zetten ze reuzenstappen. Als je dat kunt combineren met de oude efficiëntiecredo’s van lean en just in time, ben je spekkoper.

Eerlijke en oprechte communicatie, forecasting en persoonlijk contact zijn de ingrediënten van een hechte samenwerking. En dat geldt niet alleen voor relaties tussen bedrijven; ook tussen afdelingen binnen een organisatie spelen die thema’s.

Alles komt ongetwijfeld aan bod tijdens de boeiende talkshow waarmee de DISCA-uitreiking op donderdag 23 november 2023 begint. Start van de bijeenkomst: 15.30 uur in Boerderij Mereveld, onder de rook van Utrecht.

Aan tafel zitten onder anderen Rombout Swanborn, serieondernemer en oprichter van HyET Group, Marc Evers, directeur TBRM, een incubator en engineering service provider, en Ellen de Brabander, executive vice president r&d and innovation bij farmaceutisch bedrijf voor diergezondheid Elanco.

De doortastende Hans Streng, voormalig ceo van onder meer Luxexcel en Epyon en tegenwoordig investment-adviseur bij SET Ventures, en de enthousiaste, mensgerichte Martijn de Zoete van managementconsultancybureau AnyChange, interviewen de gasten. Er is meer dan ooit ruimte voor vragen en reacties uit de zaal.

Na de borrel vindt tijdens het diner de live finale plaats van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards. In elke categorie volgen pitches, waarin de genomineerden voor het voetlicht worden gebracht. De zaal kiest de uiteindelijke winnaars.

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Meer informatie of aanmelden? Mail naar disca@linkmagazine.nl.

Awards in drie categorieën

‘Nomineer nu die echte partner – een leverancier of een klant – voor een van de drie DISCA-awards.’ Dat was de oproep van de uitgevers en de redactie van Link Magazine en daar is weer volop gevolg aan gegeven. Kijk op www.linkmagazine.nl voor alle genomineerden in de tweede ronde.

Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven zich niet zelf kunnen voordragen, maar daarvoor afhankelijk zijn van hun klant of toeleverancier. Jaarlijks maakt Link Magazine een rondgang langs een zeer groot aantal bedrijven, met de vraag of ze een of meer toeleveranciers of klanten willen nomineren. Dat kan voor drie awards:

Best Process & Parts Supplier

De prijs voor de Best Process & Parts Supplier is speciaal voor leveranciers ingesteld die, geconfronteerd met vaak (extreem) grote sourcingsproblemen, toch (min of meer) op tijd en tegen de afgesproken prijs weten te leveren. Die weten te presteren, ondanks de grote logistieke problemen en de sterk gestegen transportkosten. Deze award is dus voor de leverancier die zich onderscheidt met zowel betrouwbare productie en distributie van parts, als met het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen. Nominaties tweede ronde

Best Knowledge Supplier

Voor de Best Knowledge Supplier Award kunnen toeleveranciers worden genomineerd met eigen r&d (inclusief engineering) in Nederland. In deze categorie vallen bedrijven die, dankzij hun ontwikkel- en engineeringsinspanningen, uitblinken in het toevoegen van waarde aan het eindproduct van de klant. Door kennis toe te voegen dragen deze suppliers er substantieel aan bij dat met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden. Nominaties tweede ronde

Best Customer Award

Voor de Best Customer Award kunnen Nederlandse industriële uitbesteders op oem- of first tier supplier-niveau worden genomineerd, met eigen r&d/engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. Hieronder vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zo veel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen. Nominaties tweede ronde

Alle bedrijven die door meer dan één klant of leverancier worden genomineerd, zijn door naar de tweede ronde. Daarin volgt nu een kort assessment. Vervolgens bepaalt een jury wie doorgaan naar de finale en worden op donderdag 23 november live de winnaars gekozen. Joes Wigman (managing director bij Berenschot) is juryvoorzitter in de categorieën Best Knowledge Supplier Award en Best Parts & Process Supplier Award. Marc Hendrikse (voormalig ceo NTS-group) vervult die rol bij de Best Customer Award.